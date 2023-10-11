ናሳ እና ስፔስኤክስ ለአስቴሮይድ ሳይኪ 16 ተልእኮ ይዘጋጃሉ።

ናሳ እና የኤሎን ማስክ ስፔስኤክስ ወደ አስትሮይድ Psyche 16 እጅግ ወሳኝ ተልእኮ እየተቀላቀሉ ነው። በተጨማሪም አስትሮይድ በምድር ላይ ያለን እያንዳንዱን ሰው ቢሊየነር ለማድረግ የሚያስችል በቂ ብረት እንደያዘ ይታመናል።
ሳይቼ የተሰኘው የጠፈር መንኮራኩር ፍሎሪዳ ከሚገኘው የናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማዕከል ወደ ህዋ ልትመጥቅ ታቅዷል። በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው የአስትሮይድ ቀበቶ ራቅ ወዳለው አስትሮይድ ይጓዛል። ሆኖም፣ ከቀደምት ተልእኮዎች በተለየ፣ ሳይቼ ወደ ምድር አይመለስም።
ከደረሰ በኋላ ሳተላይቱ ከሥርዓተ-ሥርዓታችን መጀመሪያ ጀምሮ ያለውን የአስትሮይድ ንጥረ ነገር ይመረምራል። ይህ የሳይንስ ሊቃውንት የብረት አስትሮይድን እንዲያጠኑ እና እንደ ምድር ያሉ ፕላኔቶች አፈጣጠር ላይ ግንዛቤን እንዲያገኙ ልዩ እድል ይሰጣል።
ይሁን እንጂ አስትሮይድን ወደ ምድር ማምጣት በአሁኑ ጊዜ በቴክኖሎጂ ሊተገበር የሚችል አይደለም። በተጨማሪም ወደ የተረጋጋ ምህዋር ለማስገባት የሚደረጉ ሙከራዎች አስከፊ መዘዝ ሊያስከትሉ ይችላሉ።
መንኮራኩሩ እ.ኤ.አ. በ2029 በማርስ አካባቢ በስበት ኃይል የታገዘ ወንጭፍ ከተነሳ በኋላ መድረሻው በነሐሴ 2026 ይደርሳል። በተልዕኮው ወቅት ሳይቼ በአስደናቂ ፍጥነት በሰአት 430 ማይል አስትሮይድ ይዞራል፣ የናሳን መቁረጫ 'የአዳራሽ ተፅእኖ ጨካኞችን በመጠቀም። ' አቋሙን ለመጠበቅ.
ተልእኮው በአምስት ደረጃዎች የተከፈለ ሲሆን እያንዳንዳቸው የተለያዩ መሳሪያዎችን በመጠቀም አስትሮይድን ከተለያየ ርቀቶች ያጠናል. ለሳይንቲስቶች ልዩ ትኩረት የሚስበው በአስትሮይድ ላይ 173 ማይል ስፋት ያለው ተፅዕኖ ቦታ ነው. ይህ የተፅዕኖ ጣቢያ ስለ ፕላኔት አፈጣጠር ጠቃሚ መረጃ ሊሰጥ እና የማይደረስውን የምድርን የብረት እምብርት ሊተካ ይችላል።
በአጠቃላይ፣ የሳይኪ 16 ተልእኮ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አጀማመር ግንዛቤ ውስጥ ጉልህ የሆነ ወደፊት መግፋትን ይወክላል። ሳይንቲስቶች በብረት የበለጸገውን ይህን አስትሮይድ በማጥናት የራሳችንን ፕላኔት አፈጣጠርና ሌሎችንም በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጭ፡ አይሪሽ ሰን፣ አሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች