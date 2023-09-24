የናሳ OSIRIS-REx Capsule ከአስትሮይድ ናሙና ጋር ወደ መሬት ተቀናብሯል።

የናሳ OSIRIS-REx ካፕሱል እሁድ በዩታ በረሃ ላይ የፓራሹት ማረፊያ ለማድረግ ቀጠሮ ተይዞለት የሰባት አመታት ተልእኮውን ያበቃል። ማረፊያው ከተሳካ፣ ወደ ምድር ከመጣ ሶስተኛው እና ትልቁ የአስትሮይድ ናሙና ይሆናል።
በሴፕቴምበር 2016 ከአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የጀመረው OSIRIS-REx ተልዕኮ በካርቦን የበለፀገው በምድር አቅራቢያ ካለው አስትሮይድ ከቤኑ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ነው። ከአራት አመታት በኋላ, ካፕሱሉ በተሳካ ሁኔታ የቤንኑ ገጽ ላይ አረፈ እና በግምት 250 ግራም አቧራ ሰበሰበ.
የናሳ ሳይንቲስት የሆኑት ኤሚ ሲሞን መጪውን የናሙና መመለሻ “ታሪካዊ” ሲሉ ገልጸውታል፣ ይህም ከአፖሎ ጨረቃ ድንጋዮች በኋላ ከመጣው ትልቁ ናሙና እንደሚሆን ጠቁመዋል። ናሙናዎቹ ስለ ስርአታችን አፈጣጠር እና ስለ ምድር መኖሪያነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የካፕሱሉ ደህንነቱ የተጠበቀ ማረፊያ እንደ አደገኛ ይቆጠራል፣ ነገር ግን በናሳ የሚስዮን አስተዳዳሪዎች ስለ "ስፖት-ላይ" ንክኪ ተስፋ ያደርጋሉ። የአስትሮይድ ናሙና በተሳካ ሁኔታ መመለስ ለተልዕኮው እና ለወደፊቱ የአስትሮይድ ፍለጋ ጉልህ ስኬት ይሆናል.
ምንጮች:
- ሮይተርስ
- ኤ.ፒ.ኤስ.