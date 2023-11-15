የኮስሚክ አከባበርን ያግኙ፡ የናሳ አስደናቂ የዲዋሊ ምስል

የዲዋሊ አስደሳች በዓላት ሲታዩ፣ ናሳ በበዓሉ ላይ የጠፈር አካልን የሚያመጣውን አስደናቂ ምስል አጋርቷል። የጠፈር ኤጀንሲው “የሰማያዊው የብርሃን ፌስቲቫል” የሚል ስያሜ የተሰጠውን የከዋክብት ስብስብ ያሳየውን ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ያነሳውን ማራኪ ፎቶግራፍ በቅርቡ ይፋ አድርጓል። ከምድር ወደ 30,000 የብርሃን ዓመታት ያህል ርቆ የሚገኘው ይህ የከዋክብት ጉባኤ በአጽናፈ ዓለም ውስጥ አስደናቂ ብርሃንን ይሰጣል።
በናሳ በኤክስ ገጻቸው ላይ የተጋራው ምስሉ ሞቅ ባለ የዲዋሊ ሰላምታ ታጅቦ እንደ ምስላዊ ዝግጅት ሆኖ ያገለግላል፡ “መልካም #ዲዋሊ ለሚያከብሩ ሁሉ። @NASAHubble ከምድር 30,000 የብርሃን ዓመታት ርቆ የሚገኘውን የራሳችን ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ ጥቅጥቅ ያለ እና አቧራማ ማእከል አቅራቢያ የሰማይ የብርሃን ፌስቲቫል - ግሎቡላር ክላስተርን ያዘ። ፎቶግራፉ ከ2 ቢሊየን እስከ 12 ቢሊየን አመት እድሜ ያለውን አስደናቂ እድሜ የሚሸፍን ጥንታዊ እና የቅርብ ኮከቦች ውህደት ያሳያል።
ግሎቡላር ክላስተር በክፈፉ ውስጥ የመሃል ደረጃን ይይዛል፣ ብዙ ቢጫ ኮከቦች በአንድ ላይ ታቅፈዋል። በሰማያዊ እና ቢጫ ኮከቦች የተከበቡ ናቸው, ይህም ከጨለማው የጠፈር ዳራ ጀርባ ላይ ማራኪ ንፅፅርን ይፈጥራሉ. ይህ የሰማይ ድንቅ ስራ ከፕላኔታችን ባሻገር ስላለው ውስብስብ ውበት ብዙ ይናገራል።
የኦንላይን ማህበረሰብ ምላሽ በአድናቆት እና በአድናቆት ተሞልቷል። አንድ ተጠቃሚ ግሎቡላር ክላስተርን ከሚልኪ ዌይ የራሱ የዲስኮ ኳስ ጋር በማመሳሰል መደነቃቸውን ገለጹ። ሌላው ደግሞ ምስሉን “የፍጥረት ድንቅ ሥራ” ሲል አሞካሽቶታል፣ እንዲህ ካሉት የሰማይ ድንቅ ነገሮች በስተጀርባ ያለውን ብሩህነት በማድነቅ።
ታላቁ የህንድ ፌስቲቫል ዲዋሊ በክፉ ላይ መልካም ድል እና እውቀትን በድንቁርና ላይ ያሳያል። ቤቶች በጎነትን እና በጎነትን የሚያከብሩበት በደማቅ መብራቶች ያጌጡበት ወቅት ነው። በ1990 የተከፈተው የናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የኮስሞስ ድንቆችን ለመያዝ አበረታች ሆኖ ቆይቷል። ከ47,000 በላይ የሰማይ አካላት ተይዘው፣ ቴሌስኮፑ በእይታ ግልጽነቱ እያስገረመን ቀጥሏል። ቴሌስኮፑ በአስደናቂው የ30-አመት እድሜው ከ4.4 ቢሊዮን ማይል በላይ ተጉዟል፤በመሬት ዙሪያ ከ175 ሺህ በላይ ምህዋርዎችን አጠናቋል።
ይህ ዲዋሊ፣ ከምድራዊ ግዛታችን ባሻገር ያለውን ወሰን የለሽ ውበት በማስታወስ በናሳ አስደናቂ ምስል ባቀረበው የኮስሚክ አከባበር እንደሰት።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የዲዋሊ በዓል ምንድን ነው?
ዲዋሊ፣ እንዲሁም Deepavali በመባል የሚታወቀው፣ በዓለም ዙሪያ የሚከበር ጉልህ የሂንዱ በዓል ነው። ብርሃንን በጨለማ ላይ፣ ደጉን በክፉ ላይ፣ እና በድንቁርና ላይ ያለውን እውቀት ያሳያል። በዲዋሊ ወቅት ቤቶች በብርሃን እና በመብራት ያጌጡ ናቸው እና ቤተሰቦች በፀሎት ፣በግብዣ እና በስጦታ መለዋወጥ ይሳተፋሉ።
2. ግሎቡላር ክላስተር ምንድን ነው?
ግሎቡላር ክላስተር በስበት ኃይል አንድ ላይ የተሳሰሩ የከዋክብት ስብስብ ነው። እነዚህ ዘለላዎች አብዛኛውን ጊዜ በመቶ ሺዎች እንዲያውም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ከዋክብትን ይይዛሉ። እነሱ በጋላቲክ ሃሎስ ውስጥ ይገኛሉ እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ካሉ በጣም ጥንታዊ ነገሮች መካከል ናቸው።
3. “የሰማያዊው የብርሃን በዓል” ስብስብ ምን ያህል ይርቃል?
በናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተያዘው “የሰማያዊው የብርሃን ፌስቲቫል” ክላስተር ከምድር በ30,000 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛል። ይህ ማለት ዛሬ በምስሉ ላይ የምናየው ብርሃን ጉዞውን የጀመረው ከ30,000 ዓመታት በፊት ነው።
4. ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ስንት የሰማይ አካላት ተያዘ?
እስካሁን ድረስ፣ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ከ47,000 በላይ የሰማይ አካላትን ተይዟል። ይህ ጋላክሲዎችን፣ ኔቡላዎችን፣ የኮከብ ስብስቦችን እና ሌሎችንም ይጨምራል። የቴሌስኮፑ ኃይለኛ መሳሪያዎች እና ከፍተኛ ጥራት ያለው ችሎታ ሳይንቲስቶች ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ አጽናፈ ሰማይን እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
- ናሳ - https://www.nasa.gov/