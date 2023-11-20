የምድር የአየር ሙቀት እና ጨረቃ ከጠፈር ላይ ያለው አስደናቂ እይታ

ከጠፈር የተገኘ አስደናቂ ምስል ኢንተርኔትን በማዕበል ወስዷል፣ ይህም የምድራችንን አስደናቂ ውበት ያሳያል። እ.ኤ.አ. ህዳር 14 ላይ በናሳ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የተቀረፀው ይህ አስደናቂ ፎቶ ጨረቃ በጸጋ የምታበራውን የምድርን አስደናቂ 'የአየር ብርሃን' ክስተት ያሳያል።
ኤርግሎው የሚያመለክተው በሌሊት ውስጥ የምድር ከባቢ አየር ደካማ የብርሃን ልቀትን ነው። በከባቢ አየር ውስጥ ያሉ ሞለኪውሎች በቀን ውስጥ በፀሀይ ጨረር ሲደሰቱ እና ያንን ሃይል በምሽት የሚያበራ ብርሃን ሲለቁ ነው። በአይ ኤስ አይ ኤስ ላይ ተሳፍረው የነበሩት የጠፈር ተጓዦች ይህንን ከህዋ ላይ የሚያሳዩትን ትዕይንት አይተዋል እና አስደናቂ ምስሎቻቸውን ለእኛ ለማካፈል ደግነት ነበራቸው።
ፎቶግራፉ በምድር የአየር ሙቀት እና በጨረቃ ፀጥታ መካከል ያለውን ስስ ዳንስ ያሳያል። የፕላኔቷ የከባቢ አየር ክስተት ሰማዩን ለስላሳ አረንጓዴ ቀለም በመቀባት፣ ጨረቃ ተጨማሪ ውበት ትጨምርበታለች፣ ጨለማውን በእርጋታ ብሩህነት ታበራለች። በብሩህ የአየር ሙቀት እና በጨረቃ ገረጣ ብርሃን መካከል ያለው ንፅፅር እውነተኛ የሰማይ ትዕይንት ይፈጥራል - የአጽናፈ ሰማይ ድንቅ እና መረጋጋት።
ይህ ያልተለመደ ሥዕል የፕላኔታችንን አስደናቂ ውበት ከማሳየት ባለፈ ስለ ጽንፈ ዓለማት ስፋትና አስደናቂ ነገሮች አዲስ እይታ ይሰጣል። የማወቅ ጉጉታችንን እና የመደነቅ ስሜታችንን የሚቀሰቅሰው ከቦታ ቦታ ብቻ ሊመሰክሩ የሚችሉትን አስደናቂ እይታዎችን ለማስታወስ ያገለግላል።
በየጥ:
ጥ: የአየር ሙቀት ምንድን ነው?
መ: ኤርግሎው የሚያመለክተው በሌሊት ውስጥ የምድር ከባቢ አየር ደካማ የብርሃን ልቀትን ነው። በከባቢ አየር ውስጥ ያሉ ሞለኪውሎች በቀን ውስጥ በፀሃይ ጨረር ሲደሰቱ እና ከዚያም ያንን ሃይል በምሽት የሚያበራ ብርሃን ሲያወጡ ነው።
ጥ፡ ምስሉ እንዴት ተያዘ?
መልስ፡ ምስሉ የተነሳው በናሳ አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ህዳር 14 ነው።
ጥ፡- የአየር ሙቀት ከምድር ገጽ ሊታይ ይችላል?
መ: አይ፣ የአየር ግለት ከላዩ ላይ ለዓይን አይታይም። ይሁን እንጂ ከጠፈር የመጡ ጠፈርተኞች ሊታዩ እና ሊያዙ ይችላሉ.