ናሳ፣ ሎንስታር እና የሰው ደሴት በጨረቃ ላይ መረጃን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለማከማቸት ተባብረዋል Blockchain

በጥንካሬው አጋርነት የጠፈር ኤጀንሲ ናሳ፣ የኮምፒዩተር ጀማሪ ሎንስታር እና የሰው አይል ኦፍ ማን በጨረቃ ላይ መረጃን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለማከማቸት የብሎክቼይን ቴክኖሎጂን በመጠቀም የመረጃ ማከማቻን ለመቀየር ተዘጋጅተዋል። ይህ የፈጠራ ስራ በጠፈር መንኮራኩር፣ በጭነት እና በተልዕኮ ዓላማዎች ላይ ወሳኝ መረጃዎችን በመጠበቅ አስተማማኝ እና የማይለወጥ የጨረቃ ተልዕኮ ሪኮርድን ለመፍጠር ያለመ ነው።
በጨረቃ አሰሳ ውስጥ የማገጃ ቼይን ሊሆኑ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች በጣም ሰፊ ናቸው። የተከፋፈለውን የሂሳብ መዝገብ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በጨረቃ ተልዕኮ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች እና የጠፈር ኤጀንሲዎች የመረጃ ትክክለኛነትን እና ግልጽነትን ሊያሳድጉ ይችላሉ። የብሎክቼይን ተፈጥሯዊ ያለመለወጥ በጨረቃ ላይ የተከማቸ መረጃ ከመነካካት ወይም ከመቀየር የተጠበቀ መሆኑን ያረጋግጣል።
ሆኖም ግን, የትብብር ተነሳሽነት በጨረቃ ተልዕኮዎች ላይ አይቆምም. በተጨማሪም ፕላኔታችን ለመኖሪያ የማትችል ከሆነ የምድርን ምስጢር ለመጠበቅ ያለመ ነው። blockchainን በጨረቃ ላይ እንደ አስተማማኝ የማከማቻ መፍትሄ በመጠቀም ጠቃሚ መረጃዎችን እና ጠቃሚ እውቀትን ለወደፊት ትውልዶች ማቆየት ይቻላል።
ወሳኝ የሆኑ ሳይንሳዊ፣ ታሪካዊ ወይም ባህላዊ መረጃዎች ከምድር ርቀው ሊቀመጡ የሚችሉበትን ሁኔታ አስቡት፣ ይህም ከማንኛውም አስከፊ አደጋዎች ይጠብቀዋል። በናሳ፣ በሎኔስታር እና በሰው ደሴት መካከል ያለው ትብብር ለእንዲህ ዓይነቱ ዕድል መንገድ ይከፍታል።
በመጀመሪያ እንደ ቢትኮይን ያሉ ክሪፕቶ ገንዘቦችን ለማንቀሳቀስ የተነደፈው የብሎክቼይን ቴክኖሎጂ ደህንነቱ የተጠበቀ የውሂብ አስተዳደር ሁለገብ መሳሪያ መሆኑን አረጋግጧል። ያልተማከለ ተፈጥሮው እና ምስጢራዊ ጥበቃው በጨረቃ ላይ የማይለዋወጥ የመረጃ ማከማቻ መፍትሄ ለመፍጠር ተስማሚ ምርጫ ያደርገዋል።
ይህ የመነሻ ትብብር የጨረቃን ወለል በማሰስ እና ጥቅም ላይ በማዋል ረገድ ትልቅ እርምጃን ያሳያል። የብሎክቼይንን ኃይል በመጠቀም ናሳ፣ ሎኔስታር እና የሰው አይል ኦፍ ማን በጠፈር ፍለጋ እና በመረጃ ማከማቻ ውስጥ የሚቻለውን ድንበር እየገፉ ነው።
ምንጮች:
- የቢቢሲ ሳይንስ ትኩረት