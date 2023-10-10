ናሳ በቅርቡ በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ የሚሊዮኖችን የማወቅ ጉጉት በመቀስቀስ አንድ አስገራሚ ምስል አጋርቷል። በዲሴምበር 12፣ 2022 በማርስ ሪኮንኔስንስ ኦርቢተር (MRO) የተነሳው ሥዕሉ አንዳንዶች ከድብ ጋር ያመሳስሉትን ልዩ አሰራር ያሳያል። ሆኖም ፣ ከዚህ ምስል በስተጀርባ ያለው እውነት የሚመስለውን ያህል ስሜት ቀስቃሽ አይደለም ።
በማርስ ላይ የውሃ መኖሩን ለመመርመር የተነደፈው ኤምአርኦ፣ የፕላኔቷን ገጽታ ከ156 ማይል ከፍታ ላይ በየጊዜው ፎቶግራፎችን ይቀርጻል። በጃንዋሪ 25፣ 2023 በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ጦማር ላይ የተሰራጨው አንድ ልዩ ምስል ድብ ከሚመስለው ምስል ጋር በመመሳሰሉ የብዙዎችን ትኩረት ስቧል።
ይህ ክስተት፣ pareidolia በመባል የሚታወቀው፣ ሰዎች ትርጉም ያላቸው ቅጦችን ወይም ፊቶችን በዘፈቀደ ነገሮች ወይም ምስሎች ሲገነዘቡ ነው። "በማርስ ላይ ድብ" በሚለው ጉዳይ ላይ, የ V ቅርጽ ያለው ኮረብታ የአፍንጫ ቅዠትን ይፈጥራል, ሁለት ተፅዕኖ ያላቸው ጉድጓዶች ዓይኖች ይሠራሉ, እና ክብ ስብራት ጭንቅላትን ያጠናቅቃል. ሆኖም፣ ናሳ እንደሚለው፣ ይህ አፈጣጠር በቀላሉ “በማርስ ላይ ያለ ልዩ ቅርጽ ያለው ኮረብታ” ነው።
Pareidolia የተለመደ የሰው ልጅ ዝንባሌ ነው፣ ብዙውን ጊዜ ግለሰቦች ወደ ደመና ሲመለከቱ እና እንደ እንስሳት ወይም ነገሮች ያሉ ቅርጾችን ሲመለከቱ ይስተዋላል። በማናውቀው አካባቢም ቢሆን መተዋወቅ እንዳለብን የሚያጎላ የአስተሳሰባችን አስደናቂ ገጽታ ነው።
"በማርስ ላይ ድብ" የብዙዎችን ሀሳብ ቢይዝም፣ በምስሎች አተረጓጎም ውስጥ ፓሬዶሊያ የሚጫወተውን ሚና ለማስታወስ ያገለግላል። አእምሯችን በተፈጥሮ ቅጦችን፣ ግንኙነቶችን እና ትርጉሞችን ይፈልጋል፣ አንዳንዴም እዚያ ያልሆኑ ነገሮችን እንድናይ ይመራናል።
ለማጠቃለል ያህል፣ በቅርቡ ትኩረትን ያገኘው በማርስ ላይ ያለው ድብ-መሰል ምስረታ በሥራ ላይ የፓሬዶሊያ ዋና ምሳሌ ነው። በማይታወቁ ነገሮች ወይም መረጃዎች ውስጥ ሊታወቁ የሚችሉ ቅርጾችን እና ትርጉሞችን የማግኘት ሰብአዊ ዝንባሌያችንን እንደ አስደናቂ ማሳሰቢያ ሆኖ ያገለግላል። ምናልባት በሚቀጥለው ጊዜ ሰማዩን ሲመለከቱ ወይም ሩቅ ፕላኔቶችን ሲያስሱ፣ በኮስሞስ ውስጥ የራስዎን ትርጓሜዎች ሊያገኙ ይችላሉ።
ምንጮች:
- ናሳ: ምንም URL የለም
– የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ብሎግ፡ URL የለም።