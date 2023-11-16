አዲስ ርዕስ፡ የናሳ የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ እርግጠኛ ያልሆነ የወደፊት ዕጣ ስጋት ይፈጥራል

ናሳ የማርስ አፈር እና ቋጥኝ ናሙናዎችን መልሶ ለማምጣት ያለው ታላቅ እቅድ መንገድ መዝጋት ፈጥሯል። የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ፣ መጀመሪያ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንዲካሄድ ታቅዶ የነበረው፣ አሁን በበጀት ችግሮች ምክንያት ከፍተኛ እርግጠኛ አለመሆን ገጥሞታል። እየጨመረ በሚሄድ ወጪ እና መዘግየቶች መካከል፣ የጠፈር ኤጀንሲ ተልዕኮውን ለአፍታ ለማቆም እና ናሙናዎችን ለመመለስ አማራጭ አማራጮችን ለመቃኘት ወስኗል።
ናሳ ለማርስ ናሙና መመለሻ ተልዕኮ 949.3 ሚሊዮን ዶላር በጀት ጠይቀው ነበር። ይሁን እንጂ ኤጀንሲው የተመደበው በጀቱን ለመቆጣጠር ኃላፊነት ባለው ንዑስ ኮሚቴ 300 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው። ይህ ከፍተኛ የበጀት እጥረት ናሳ እቅዶቹን እንዲገመግም አስገድዶታል እና ተልዕኮውን በሙሉ አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል።
በማርስ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ ላይ የቆመው ቻይና ቲያንዌን-3 የተባለውን ተመሳሳይ ተልእኮ ለማጠናቀቅ የራሷን እቅድ ባወጣችበት ወቅት ነው። ከተሳካ፣ የቻይና ተልእኮ ናሳ ካቀረበው የጊዜ ሰሌዳ ከሁለት አመት በፊት የማርስ ዓለቶችን ወደ ምድር ያመጣል። ይህ ልማት በናሳ ላይ የበለጠ ተመጣጣኝ መፍትሄ እንዲያገኝ እና በማርስ ፍለጋ ውድድር ወደ ኋላ እንዳይመለስ ተጨማሪ ጫናን ይጨምራል።
ለአፍታ የሚቆይበት ጊዜ ግልፅ ባይሆንም፣ NASA በPerseverance rover የተሰበሰቡ ናሙናዎችን መልሶ ለማምጣት አማራጭ መንገዶችን ለማግኘት ያለውን ቁርጠኝነት ገልጿል። ሮቨሩ በማርስ ላይ ጠቃሚ ናሙናዎችን ሰብስቧል፣ እና ለጥልቅ ጥናት እና ትንተና በአስተማማኝ ሁኔታ መመለሳቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው።
ከማርስ የናሙና መመለሻ ተልእኮ በተጨማሪ፣ ናሳ በቅርቡ የ OSIRIS-REx ተልዕኮን በመጠቀም የአስትሮይድ ናሙናዎችን ከቤኑ መልሶ በማምጣት ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። እነዚህ የቤንኑ ናሙናዎች ከሌሎች ፕላኔቶች እና የጠፈር አካላት አፈርን የማጥናት እድል ጋር ተደምሮ ደስታን ፈጥረዋል እና ለተጨማሪ አዳዲስ ግኝቶች ተስፋን ፈጥረዋል።
ሆኖም፣ የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ እርግጠኛ ያልሆነው የወደፊት ተስፋ ናሳ አሁን ያለበትን የበጀት እጥረቶችን ለማሸነፍ እና የበለጠ በፋይናንሺያል አዋጭ መፍትሄን የመለየት አስፈላጊነትን ያሳያል። የዚህ ተልእኮ ቀጣይነት ስለ ማርስ ያለንን ግንዛቤ እና ከምድር በላይ የመኖር አቅምን ለማሳደግ ወሳኝ ነው።
በየጥ
1. ናሳ የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮውን ለምን ባለበት አቆመው?
ናሳ በበጀት ጉዳዮች ምክንያት የማርስ ናሙና መመለሻ ተልእኮ እንዲቆይ አድርጓል። ኤጀንሲው ለተልዕኮው ያቀረበው የመነሻ የበጀት ጥያቄ በበላይነት ንኡስ ኮሚቴ በከፍተኛ ደረጃ በመቀነሱ የመጀመሪያውን እቅድ ለማስቀጠል አስቸጋሪ አድርጎታል።
2. ለአፍታ ማቆም ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
የአፍታ ቆይታው በአሁኑ ጊዜ አይታወቅም። ናሳ ቀደም ሲል በPerseverance rover የተሰበሰቡ ናሙናዎችን ለመመለስ አማራጭ መፍትሄዎችን ለማግኘት በንቃት እየሰራ ነው።
3. የቻይና የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮ አንድምታ ምንድን ነው?
ቻይና የራሷን የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮውን ቲያንዌን-3 ለማጠናቀቅ ማቀዷ በናሳ የማርስ ፍለጋ ፕሮግራም ላይ ስጋት ፈጥሯል። የቻይና ተልእኮ ከተሳካ ናሳ ካቀረበው የጊዜ ሰሌዳ ከሁለት አመት ቀደም ብሎ የማርስ ዓለቶችን ወደ ምድር ሊያመጣ ይችላል፣ ይህም ናሳን ለችግር ሊዳርግ ይችላል።
4. NASA በናሙና የመመለሻ ተልእኮዎች የቅርብ ጊዜ ስኬቶችን አግኝቷል?
አዎ፣ NASA የOSIRIS-REx ተልዕኮን በመጠቀም በቅርቡ ከቤኑ የአስትሮይድ ናሙናዎችን አምጥቷል። የእነዚህ ናሙናዎች ሙሉ ትንታኔ ገና በመጠባበቅ ላይ እያለ፣ ይህ ስኬት ከሌሎች የሰማይ አካላት አፈርን የማጥናት ተስፋ ላይ ደስታን ጨምሯል።