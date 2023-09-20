የሕንድ Aditya-L1 የፀሐይ ተልዕኮ አደጋ ላይ ነው?

ማጠቃለያ፡ የናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ በቅርብ ጊዜ ከተመዘገቡት በጣም ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች አንዱን አጋጥሞታል። ይህ በህንድ የመጀመሪያዋ የፀሐይ ተልእኮ Aditya-L1 ደህንነት ላይ ስጋት አስነስቷል። ይሁን እንጂ ባለሙያዎች Aditya-L1 ከፀሀይ ርቀቱ እና በዲዛይኑ ውስጥ በተወሰዱት የመከላከያ እርምጃዎች ምክንያት እንዲህ ባሉ አውሎ ነፋሶች ሊጎዳ እንደማይችል ያምናሉ.
የሕንድ የጠፈር ኤጀንሲ፣ አይኤስሮ፣ አድቲያ-ኤል1 የተባለውን የፀሐይ ተልእኮ በተሳካ ሁኔታ በሴፕቴምበር 2፣ 2023 አስጀመረ። መንኮራኩሩ ፀሀይን ወደሚመለከትበት ወደ መጨረሻው መድረሻው ወደ ላግራንጅ 1 ነጥብ እየሄደ ነው። የናሳ የቅርብ ጊዜ ብሎግ ልጥፍ የፓርከር ሶላር ፕሮቢን ከጠንካራ ኮሮናል ጅም ኤጄክሽን (ሲኤምኢ) ወይም ከፀሀይ ማዕበል ጋር መገናኘቱን አጉልቶ አሳይቷል። ይህ Aditya-L1 ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ስጋት በተመለከተ ጥያቄዎችን ቢያነሳም፣ ባለሙያዎች ስለ ደኅንነቱ ብሩህ ተስፋ አላቸው።
የፓርከር ሶላር ፕሮቢ ከሲኤምኢ ጋር መገናኘቱ ለናሳ ጠቃሚ ክስተት ነበር፣ ለሳይንስ ማህበረሰቡ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል። ይሁን እንጂ በአዲቲያ-ኤል1 እና በፀሃይ መካከል ያለው ርቀት 1.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ብቻ ከፓርከር ሶላር ፕሮቢ 6.9 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ጋር ሲወዳደር አደጋውን በእጅጉ ይቀንሳል። በተጨማሪም Aditya-L1 ከተለያዩ አደጋዎች ለመከላከል ልዩ ውህዶችን እና ቁሳቁሶችን በመጠቀም የተሰራ ሲሆን ይህም የሲኤምኢ ደመናን ጨምሮ።
ሲኤምኢዎች ከፀሐይ ውጫዊ ከባቢ አየር የሚወጡ ግዙፍ ፍንዳታዎች የሕዋ የአየር ሁኔታን ሊያበላሹ፣ ሳተላይቶችን፣ የመገናኛ ዘዴዎችን፣ የአሰሳ ቴክኒኮችን እና በምድር ላይ የኃይል ፍርግርግ መቆራረጥን ሊያስከትሉ ይችላሉ። በቅርቡ የተፈናቀለው CME ከፀሀይ እስከ ስድስት ሚሊዮን ኪሎ ሜትር የሚደርስ የአቧራ ቅንጣቶችን ያፈናቅላል። ምንም እንኳን ይህ አደጋ ሊያስከትል የሚችል ቢሆንም, የ Aditya-L1 ንድፍ እና ርቀት ህልውናውን እንደሚያረጋግጥ ባለሙያዎች ያምናሉ.
በማጠቃለያው፣ የፓርከር ሶላር ፕሮብሌም ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ሲያጋጥመው፣ የ Aditya-L1 የፀሐይ ተልእኮ ወዲያውኑ አደጋ ላይ ነው ተብሎ አይታመንም። የጠፈር መንኮራኩሩ የላቀ ግንባታ እና ከፀሀይ ይርቃል፣ ማንኛውንም እምቅ CMEs በመቋቋም ፀሀይን የመመልከት ተልዕኮውን እንደሚቀጥል ይጠበቃል።
ምንጮች:
- ናሳ ፓርከር የፀሐይ ምርመራ
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)