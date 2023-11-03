ናሳ የአለም አቀፉን የጠፈር ጣቢያ ከ2030 በላይ ለማራዘም ያስባል

የናሳ ባለስልጣን እንዳሉት ናሳ የአለም አቀፉን የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ስራ ከ2030 በላይ ለማራዘም ክፍት ነው ። የናሳ የጠፈር ኦፕሬሽን ተባባሪ አስተዳዳሪ ኬን ቦወርሶክስ አይኤስኤስን እንደታቀደው ጡረታ መውጣት ግዴታ እንዳልሆነ እና ወደ ንግድ ጣቢያዎች የሚሸጋገርበት የጊዜ ሰሌዳም ተለዋዋጭ ነው ብለዋል። ናሳ ከአጋሮች ካናዳ፣ አውሮፓ እና ጃፓን ጋር በመሆን አይኤስኤስን እስከ 2030 ለማስኬድ ተስማምተዋል።ሆኖም ሩሲያ የጣቢያውን የወደፊት እጣ ፈንታ በአራት አመታት ውስጥ የማቀድ ልምዷን ተከትሎ እስከ 2028 ድረስ ለመስራት ተስማምታለች።
ናሳ በ2020ዎቹ መገባደጃ ላይ አንድ ወይም ከዚያ በላይ በናሳ ጠፈርተኞች ለመጠቀም የተረጋገጠ የንግድ ጣቢያ በመባል የሚታወቁትን የንግድ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር መዳረሻዎች (ሲ.ኤል.ዲ.) ልማት በንቃት ሲደግፍ ቆይቷል። ከአይኤስኤስ ወደ ንግድ ተቋማት የሚደረገው ሽግግር በ2030 ይካሄዳል፣ በመቀጠልም የአይኤስኤስን መጥፋት ይከተላል።
የንግድ ጣቢያዎች ዝግጁነት ትክክለኛውን የሽግግር ጊዜ ይወስናል. Bowersox ሁለቱንም የንግድ ጣቢያዎች ሁኔታ እና የናሳ ያልሆኑ ደንበኞች መኖራቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት የገበያውን ብስለት አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል. ናሳ በእነዚህ የንግድ ጣቢያዎች ላይ በአንድ ጊዜ ሁለት ጠፈርተኞች እንዲኖሩት ይጠብቃል፣ ይህ መስፈርት በወጪ ቁጠባ እና ምክንያታዊነት ላይ የተመሰረተ ነው።
Bowersox በፍጥነት ስለመሸጋገር እና ናሳ ለረጅም ጊዜ የመሳሪያ ስርዓቶችን ሙሉ ወጪዎች መሸከም ካለበት ሊያስከትል የሚችለውን የገንዘብ ሸክም ስጋት ገልጿል። በደንብ ያልተቀናበረ ሽግግር ሌሎች የናሳን የበጀት ዘርፎች ሊያበላሽ እና እንቅስቃሴያቸውን ሊያዳክም ይችላል።
ከ2030 በኋላ ያለው የአይኤስኤስ ማራዘሚያ የኢንደስትሪ ስጋትን በናሳ በጀት እና ለንግድ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር መዳረሻዎች የገንዘብ ድጋፍ አሳድጓል። የናሳ የኤሮስፔስ ሴፍቲ አማካሪ ፓናል የንግድ ጣቢያዎችን ለማዳበር ያለውን ጥብቅ የጊዜ መስመር እና ከንግድ ስራ ጉዳዮቻቸው ጋር የተያያዙ ጥርጣሬዎችን በማጉላት ፕሮግራማዊ እና የደህንነት ስጋቶችን ፈጥሯል። ፓኔሉ NASA የዩናይትድ ስቴትስ ዴኦርቢት ተሽከርካሪን (USDV) ልማትን ሙሉ በሙሉ እንዲደግፍ አሳስቧል፣ ወደ የንግድ መዳረሻዎች ስኬታማ ሽግግር አስፈላጊ አካል።
ናሳ በUSDV ላይ ሥራ ለመጀመር ለ180 የበጀት ዓመት 2024 ሚሊዮን ዶላር ጠይቋል። ኤጀንሲው በ2020ዎቹ መገባደጃ ላይ ዩኤስዲቪ ዝግጁ ለማድረግ ያለመ ቢሆንም የማስጀመሪያ አማራጮች እስከ 2035 ድረስ ግምት ውስጥ ገብተዋል።