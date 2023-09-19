አዲስ አድማስ እና ሃብል ቴሌስኮፕ ቡድን ኡራነስን እና ኔፕቱን የሚከታተል

እ.ኤ.አ. በ 2015 በፕሉቶ በረራ ዝነኛ የሆነው አዲሱ አድማስ የጠፈር መንኮራኩር ዩራነስ እና ኔፕቱን ለመታዘብ አዲስ ተልዕኮ ጀምሯል። እነዚህ ሁለት የሩቅ ፕላኔቶች በእኛ ሥርዓተ-ፀሀይ ውስጥ በጣም አነስተኛ ጉብኝት ናቸው እና ሳይንቲስቶች ስለእነሱ የበለጠ መረጃ እንዲሰበስቡ ልዩ እድል ይሰጣሉ። ለዚህ ጥረት ለማገዝ ናሳ አማተር የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ዩራነስ እና ኔፕቱን ያላቸውን ምልከታ እንዲያቀርቡ እየደረሰ ነው።
ቮዬጀር 2 ብቻ ባለፈው ኡራነስ እና ኔፕቱን ለአጭር ጊዜ የጎበኘ ሲሆን ይህም ስለእነዚህ ፕላኔቶች ያለን መረጃ ውስን እንዲሆን አድርጎታል። አዲስ አድማስ ግን ፕሉቶ በሚኖርበት ኩይፐር ቤልት ውስጥ ካለው ቦታ የፕላኔቶችን ወደ ኋላ የሚመለከት እይታን ይሰጣል። ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የፕላኔቶችን ብርሃን ያንጸባርቃል, አዲስ አድማስ ደግሞ የጨለማ ጎኖቻቸውን ፎቶግራፎች ያነሳል, ፀሀይ በሩቅ ነው.
አማተር ምልከታዎች በኡራነስ እና በኔፕቱን ከባቢ አየር ውስጥ ያሉ ደማቅ ባህሪያትን የመሳሰሉ ባህሪያትን መከታተል ስለሚችሉ የፕላኔቶችን ሙሉ ምስል ለመሳል ወሳኝ ናቸው. ለአዲስ አድማስ እና ሃብል የተወሰነ የመመልከቻ ጊዜ በመኖሩ አማተር መረጃ ስለእነዚህ ሩቅ ዓለማት ያለንን ግንዛቤ ማሻሻልን ሊቀጥል ይችላል።
አስተዋፅዖ ለማድረግ አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኡራነስ እና ኔፕቱን ምስሎችን #NHIceGiants በ X (የቀድሞው ትዊተር) ወይም Facebook የሚለውን ሃሽታግ በመጠቀም በመስመር ላይ መለጠፍ ይችላሉ። በአማራጭ፣ ምስሎችን በመስመር ላይ እንደ ቀን፣ ሰዓቱ እና ጥቅም ላይ የዋለው የማጣሪያ ማሰሪያ ከመሳሰሉ ጠቃሚ መረጃዎች ጋር ሊቀርቡ ይችላሉ።
ዩራኑስ እና ኔፕቱን በአሁኑ ጊዜ በአብዛኛዎቹ ሌሊት ይታያሉ፣ ዩራነስ ከኔፕቱን ዘግይቶ ሲነሳ እና ሲቀናጅ ይታያል። ዩራነስ በጁፒተር እና በፕሌያዴስ መካከል ባለው አሪየስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ይገኛል ፣ ኔፕቱን ግን በደቡብ ምዕራብ ፒሰስ ውስጥ ይገኛል። እነዚህን ሩቅ ፕላኔቶች ለመመልከት ትዕግስት እና ጥሩ መጠን ያለው ቴሌስኮፕ ይጠይቃል ነገር ግን ጥረታችን በጣም ርቀው ስላሉት የስርዓተ-ፀሀይ ዓለማት ያለንን እውቀት ለማሳደግ ጠቃሚ ነው።
ምንጮች:
- ናሳ
- ስካይክስ