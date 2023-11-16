ናሳ በዋናው መሥሪያ ቤት የአመራር ለውጦችን እና ማስተዋወቂያዎችን አስታውቋል

የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን በቅርቡ በዋሽንግተን በሚገኘው የናሳ ዋና መሥሪያ ቤት በአመራር ሚና ላይ ጠቃሚ ለውጦችን አስታውቋል። በአሁኑ ጊዜ የናሳ ኤክስፕሎሬሽን ሲስተምስ ልማት ተልእኮ ዳይሬክቶሬት (ESDMD) ተባባሪ አስተዳዳሪ ሆኖ የሚያገለግለው ጂም ፍሪ፣ የኤጀንሲው ተባባሪ አስተዳዳሪ ሆኖ አገልግሏል። ይህ ማስተዋወቂያ የሚሰራው ቦብ ካባና፣ የአሁን ተባባሪ አስተዳዳሪ፣ በታህሳስ 31 ጡረታ ሲወጣ ነው።
እንደ አስተዳዳሪ ኔልሰን ገለጻ፣ የፍሪ ሰፊ ልምድ እና እውቀት ለአመራር ቡድኑ ጠቃሚ መመሪያ እና እይታን ይሰጣል። ከ18,000 በላይ ሰራተኞች እና ከ25 ቢሊዮን ዶላር በላይ አመታዊ በጀት ያለው ፍሪ will የኤጀንሲው ዋና ኦፊሰር ሆኖ በማገልገል የኤጀንሲውን 10 ማዕከል ዳይሬክተሮች እና አምስት የሚሲዮን ዳይሬክቶሬት ተባባሪ አስተዳዳሪዎችን ይመራል።
በአሁኑ ጊዜ የESDMD ምክትል ተባባሪ አስተዳዳሪ የሆኑት ካትሪን ኮርነር ጂም ፍሪን በመተካት የሚስዮን ዳይሬክቶሬት ቀጣይ መሪ ይሆናሉ። የወደፊቱን የጠፈር ምርምር አርክቴክቸር በማቋቋም እና በመግለፅ እንዲሁም የጠለቀ የጠፈር ትራንስፖርት ስርዓቶችን ልማት የመቆጣጠር የኮርነር የአመራር ልምድ ለዚህ አዲስ ሚና አዘጋጅቷታል።
የጂም ፍሪን ወደ ተባባሪ አስተዳዳሪነት ማሳደግ በናሳ ሶስተኛው ከፍተኛ የስራ አስፈፃሚ እና ከፍተኛ የመንግስት ሰራተኛ ያደርገዋል። በአዲሱ ሥራው ለአስተዳዳሪ ኔልሰን እና ምክትል አስተዳዳሪ ፓም ሜልሮይ ከፍተኛ አማካሪ ሆኖ ያገለግላል።
በየጥ:
ጥ፡ በናሳ አመራር ውስጥ የተደገሰው ማን ነው?
መ፡ ጂም ፍሪ ወደ ተባባሪ አስተዳዳሪነት ከፍ ተደርገዋል፣ እና ካትሪን ኮርነር የሚስዮን ዳይሬክቶሬት ሃላፊ ትሆናለች።
ጥ፡ የጂም ፍሪ አዲሱ ሚና ምንን ይጨምራል?
መ፡ ጂም ፍሪ የናሳ ሶስተኛ ከፍተኛ ደረጃ አስፈፃሚ ይሆናል እና የናሳ አስተዳዳሪ እና ምክትል አስተዳዳሪ ከፍተኛ አማካሪ ሆኖ ያገለግላል። የኤጀንሲውን የማእከላዊ ዳይሬክተሮች እና የሚሲዮን ዳይሬክቶሬት ተባባሪ አስተዳዳሪዎችንም ይመራል።
ጥ፡ ጂም ፍሪን የሚስዮን ዳይሬክቶሬት ኃላፊ ሆኖ የሚተካው ማነው?
መ፡ ካትሪን ኮርነር ጂም ፍሪን የተልእኮ ዳይሬክቶሬት መሪ ሆና ትተካለች።
ጥ፡ የካትሪን ኮርነር ዳራ ምንድን ነው?
መ: ካትሪን ኮርነር የጠፈር ምርምር አርክቴክቸርን በማቋቋም እና በመግለጽ እና የጠለቀ የጠፈር ትራንስፖርት ስርዓቶችን ልማት የመቆጣጠር ልምድ አላት። ቀደም ሲል የESMDD ምክትል ተባባሪ አስተዳዳሪ ሆና አገልግላለች።
ጥያቄ፡ የአመራር ለውጦች መቼ ተግባራዊ ይሆናሉ?
መ: ለውጦቹ በዲሴምበር 31 ላይ ተግባራዊ ይሆናሉ፣ ቦብ ካባና፣ የአሁኑ ተባባሪ አስተዳዳሪ፣ ጡረታ ሲወጣ።