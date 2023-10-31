ሚስጥራዊ እና ኢሪ የሰማይ ድንቆች፡ የኮስሞስ ከተፈጥሮ በላይ የሆኑ ሚስጥሮችን ይፋ ማድረግ

የኮስሞስ ስፋት በእንቆቅልሽ ድንቆች ግራ መጋባቱ አይቀርም። የሃሎዊን ወቅት አስጨናቂውን ድግምት እያሳየ ሲሄድ፣ ናሳ በጣም ተጠራጣሪ የሆኑትን የከዋክብት ተመልካቾችን ሳይቀር እንዲደነቁ የሚያደርጉ አንዳንድ በእውነት አከርካሪን የሚቀዘቅዙ የሰማይ ክስተቶችን አጋልጧል። ከነዚህም ማይታወቁ ምስጢሮች መካከል የጁፒተርን ገጽ ያጌጠ የሙት መንፈስ “ፊት” እና የእጅ ቅርጽ ያለው ኔቡላ፣ ሁለቱም በሚያስደንቅ ሁኔታ በናሳ ተልእኮዎች የተያዙ ናቸው።
በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ትልቁ ፕላኔት የሆነው ጁፒተር የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ቀልብ የሚስብ ምንጭ ሆኖ ቆይቷል። ይሁን እንጂ የናሳው ጁኖ የጠፈር መንኮራኩር በቅርብ ጊዜ የተደረገው ምልከታ በምድራችን ላይ አንድ የማይገኝ ክስተት አረጋግጧል - ከሚሽከረከሩ ደመናዎች የሚያየውን አሳፋሪ “ፊት”። ይህ አጓጊ ምስረታ፣ ምንም እንኳን በከባቢ አየር ሁኔታዎች ብቻ የተከሰተ ቢሆንም፣ የሌላ አለምነት ስሜትን ይፈጥራል እና በአለም ዙሪያ ምናብን ቀስቅሷል።
በተጨማሪም የኮስሞስ ጥልቀት የእይታ ትርኢት አሳይቷል - ኔቡላ በሚያስደንቅ ሁኔታ ከጠፈር ጨለማ ውስጥ የሚወጣ የአጥንት እጅ የሚመስል። በናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ፎቶግራፍ የተነሳው ይህ አስደናቂ ምስል አዲስ በተወለዱ ከዋክብት የሚያበሩ ጠቢብ የሆኑ የጋዝ ጅረቶችን ያሳያል። አፈጣጠሩ የጠፈር ኃይሎች እርስበርስ መስተጋብር ምስክር ነው፣ ይህም በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ያለውን አስደናቂ ውበት እና ውስብስብነት ያስታውሳል።
በየጥ:
ጥ: በጁፒተር ላይ "ፊት" መንስኤው ምንድን ነው?
መ: በጁፒተር ላይ ያለው የተጨነቀው “ፊት” በናሳ ጁኖ የጠፈር መንኮራኩር ተይዞ በፕላኔቷ ገጽ ላይ ከሚሽከረከሩ ደመናዎች የተፈጠረ የከባቢ አየር ክስተት ነው።
ጥ: ኔቡላ ምንድን ነው?
መ፡ ኔቡላ በህዋ ላይ ያለ ሰፊ የጋዝ እና አቧራ ደመና ሲሆን ብዙ ጊዜ በአቅራቢያው ባሉ ኮከቦች የሚበራ ሲሆን ይህም የተለያዩ ቅርጾችን እና አወቃቀሮችን ሊወስድ ይችላል።
ጥ: የእጅ ቅርጽ ያለው ኔቡላ እንዴት አጽም ተፈጠረ?
መ፡ የእጅ ቅርጽ ያለው አፅም ኔቡላ በናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ እንደታየው በኮስሚክ አቧራ ደመና ውስጥ የጋዝ ጅረቶችን የሚያበሩ አዲስ የተወለዱ ኮከቦች ውጤት ነው።
በእያንዳንዱ መገለጥ ከአጽናፈ ዓለማችን ጥልቀት፣ በሳይንስ እና ከተፈጥሮ በላይ በሆነው መካከል ያለው ጥሩ መስመር ይበልጥ በሂደት ያድጋል። እነዚህ ከመሬት በታች ያሉ ዕይታዎች እጅግ ግዙፍ የሆነውን የኮስሞስ ስፋት እና ያልተጣበቁ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ምስጢሮች ያስታውሰናል። በናሳ ተልእኮዎች የተያዙትን ድንቆች ስናሰላስል፣ ከአእምሮአችን በላይ በሆነው ዘግናኝ ስሜት እንደሰት፣ የበለጠ እንድንመረምር እና የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር እንድንገልጥ እንገፋፋለን።