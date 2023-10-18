የዓመታዊ ግርዶሽ ልዩ እይታ፡ የናሳ የDSCVR ተልዕኮ ያየውን

ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ አንላር ግርዶሽ የሚባል የሰማይ ክስተት በመከሰቱ በዩናይትድ ስቴትስ ያሉ የግርዶሽ አድናቂዎች ለየት ያለ እይታ ታይተዋል። ዓለምን በጨለማ ውስጥ ከሚጥሉት በጣም ከሚታወቁት አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሾች በተቃራኒ ጨረቃ ከፀሐይ ጋር በትክክል ስትሰለፍ ግን ሙሉ በሙሉ ስለማትሸፍነው የዓኑላር ግርዶሽ አስደናቂ “የእሳት ቀለበት” ውጤት ይፈጥራል።
በጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት፣ ጨረቃ ከምድር ያለው ርቀት ልክ ነው፣ ይህም ከኮሮና እና ታዋቂነት በስተቀር ሙሉ በሙሉ የመጥቆር ቅዠትን ይፈጥራል። ሆኖም፣ በዓመታዊ ግርዶሽ፣ ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ ትገኛለች፣ “አፖጊ” በመባል ይታወቃል። በዚህ ምክንያት ተመልካቾች ጨረቃን በመክበብ አስደናቂ የሆነ የፀሐይ ብርሃን ቀለበት ያዩታል ፣ይህም ቀይ-ብርቱካናማ የእሳት ቀለበት ይመስላል።
ግርዶሽ ተመልካቾች በዚህ ክስተት ከመሬት ተነስተው ሲደነቁ፣ የናሳ ጥልቅ ህዋ የአየር ንብረት ታዛቢ (DSCVR) ተልዕኮ ከጠፈር የተለየ እይታን ያዘ። በ Lagrange Point 1 ላይ የሚገኘው DSCVR፣ የተረጋጋ የምሕዋር ነጥብ፣ የምድራችን ፖሊክሮማቲክ ኢሜጂንግ ካሜራ (EPIC) ተጠቅሞ የግርዶሹን ጥላ አሜሪካን አቋርጧል።
የጥላው እምብርት፣የፀሀይ ብርሀን ቀለበት ጎልቶ የሚታይበት፣ከኦሪገን በፓሲፊክ ሰሜናዊ ምዕራብ ወደ ደቡብ ቴክሳስ ደርሷል። ከዚህ ማዕከላዊ መንገድ ውጪ ያሉት ከፊል ግርዶሽ ብቻ ነው ያጋጠማቸው። የግርዶሹ ቆይታ እና ጥንካሬ እንደ ተመልካቾች ቦታ ይለያያል።
የሰማይ ደስታ በዚህ አመታዊ ግርዶሽ አያበቃም። በዚህ አመት መጨረሻ፣ በጥቅምት 28፣ የጨረቃ ግርዶሽ በአንዳንድ የአውሮፓ፣ እስያ፣ አፍሪካ እና አውስትራሊያ ውስጥ ይታያል። ከሜክሲኮ አሜሪካን አቋርጦ እስከ ሰሜን ምስራቅ ካናዳ ድረስ ያለውን መንገድ ተከትሎ ቀጣዩ ትልቅ የፀሐይ ግርዶሽ ሚያዝያ 8 ቀን 2024 ይሆናል።
የናሳ የDSCVR ተልእኮ ከህዋ ላይ አስደናቂ ምስሎችን መያዙን ሲቀጥል፣እነዚህ መጪ ግርዶሾች ለሳይንቲስቶች እና ተመልካቾች የእነዚህን የሰማይ መስመሮች አስደናቂ ውበት ለማየት ሌላ እድል ይሰጣሉ።
ምንጮች:
– “በጨረቃ ጥላ ጨለመ፡ ዓመታዊ ግርዶሾች” በናሳ
- "በ2023 እና 2024 የፀሐይ ግርዶሽ" በናሳ