EMIT የሚቴን ልቀትን ከጠፈር ፈልጎ ያገኛል፡ አስገራሚ ውጤቶች እና ሰፊ ተጽእኖ

በጁላይ 2022 በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ተሳፍሮ የተጀመረው የEMIT ኢሜጂንግ ስፔክትሮሜትር በረሃማ አካባቢዎች ላይ ያሉ ማዕድናትን ካርታ ለመስራት ታስቦ የተሰራ ቢሆንም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ተጨማሪ አቅም እንዳለው ተረጋግጧል። ኢሚቲ የአለምን ደረቃማ አካባቢዎች ስታጠና ከባቢ አየር ጋዞች በተለይም ሚቴን ልቀትን መለየት ችሏል። መሳሪያው ከኦገስት 750 ጀምሮ ከ2022 በላይ የሚቴን ልቀት ምንጮችን በመለየት ከሚጠበቁት እጅግ የላቀ ነው።
በሳይንስ አድቫንስ ላይ የታተመው ይህ አዲስ ምርምር የኤኤምአይትን ትልቅ እና ትንሽ የሚቴን ልቀት ምንጮችን የመለየት አስደናቂ ችሎታ ያሳያል። በሰዓት እስከ ጥቂት መቶ ፓውንድ የሚያንስ ልቀት እንኳን አሁን ሊታወቅ ይችላል፣ ይህም ከአጠቃላይ የልቀት መጠን ያልተመጣጠነ ድርሻ የሚያበረክቱትን ተጨማሪ “ሱፐር-ኤሚተሮችን” ለመለየት ያስችላል። ጥናቱ እንደሚያሳየው EMIT በተለምዶ በአየር ወለድ ዘመቻዎች ውስጥ ከ 60% እስከ 85% የሚሆነውን የሚቴን ፕላስ ማየት ይችላል.
EMIT በተለይ ዋጋ ያለው የሚያደርገው ሰፊ ሽፋን ነው። EMIT ከምድር 250 ማይል ከፍታ ካለው የፕላኔቷ በረሃማ አካባቢዎች 51.6 ዲግሪ ሰሜን እና ደቡብ ኬክሮስ ላይ መረጃ መሰብሰብ ይችላል። ይህ ብዙውን ጊዜ በጣም ሩቅ፣ አደገኛ ወይም ለአየር ወለድ ዘመቻዎች ውድ ናቸው የተባሉ አካባቢዎችን ያካትታል። EMIT ባለ 50 ማይል በ 50 ማይል ቦታዎች ላይ "ትዕይንቶች" በመባል የሚታወቁ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎችን ይይዛል, ይህም ተመራማሪዎች በእነዚህ ክልሎች ውስጥ ስለሚገኘው ሚቴን ልቀቶች አጠቃላይ እይታን ይሰጣል.
በEMIT የተሰበሰበው መረጃ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቅረፍ ጉልህ አንድምታ አለው። ኃይለኛ የሙቀት አማቂ ጋዝ የሆነው ሚቴን በ80 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ይልቅ ሙቀትን ለመያዝ እስከ 10 እጥፍ የበለጠ ውጤታማ ነው። የተወሰኑ የሚቴን ልቀት ምንጮችን በመለየት እንደ የቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች፣ የግብርና ቦታዎች፣ የዘይትና ጋዝ መገልገያዎችን በመለየት እነዚህን ልቀቶች ለመቀነስ እና በአየር ንብረት ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ለመገደብ እርምጃዎችን መውሰድ ይቻላል።
የሚቴን ምንጮችን ለመለየት ለመደገፍ የEMIT የሳይንስ ቡድን ሚቴን ፕሉም ካርታዎችን ፈጠረ እና በድህረ ገጽ ላይ ይለቃቸዋል። በEMIT የተሰበሰበው መረጃ በይፋ የሚገኝ ሲሆን በሳይንቲስቶች፣ ድርጅቶች እና በአጠቃላይ ህዝባዊ ሊደረስበት ይችላል። ይህ የመረጃ ሀብት የሚቴን ልቀትን ምንጮች እና ስርጭትን ለመረዳት የሚረዳ ሲሆን ይህም የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ተጨማሪ ኢላማ የተደረጉ ጥረቶች እንዲደረጉ ያስችላል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የEMIT ኢሜጂንግ ስፔክትሮሜትር ዋና ተልእኮ ምንድን ነው?
የEMIT ተቀዳሚ ተልእኮ በደረቁ የዓለም አካባቢዎች የገጽታ ማዕድኖችን ካርታ ማድረግ ነው።
2. EMIT የሚቴን ልቀትን መለየት ይችላል?
ምንም እንኳን የዋና ተልእኮው አካል ባይሆንም፣ EMIT የሚቴን ልቀትን የመለየት አቅም እንዳለው አረጋግጧል።
3. የሚቴን ልቀት ምንጮችን የመለየት አስፈላጊነት ምንድን ነው?
የሚቴን ልቀት ምንጮችን መለየት የአየር ንብረት ለውጥን ለመገደብ አስተዋፅዖ የሚያደርገውን ልቀቶችን ለመቀነስ የታለሙ እርምጃዎችን ይፈቅዳል።
4. የEMIT ሽፋን ከአየር ወለድ ዘመቻዎች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
የEMIT ሽፋን ከአየር ወለድ ዘመቻዎች የበለጠ ሰፊ ነው ምክንያቱም በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ ካለው ሰፊ ቦታ ላይ መረጃ መሰብሰብ ይችላል።
5. በEMIT የተሰበሰበውን መረጃ የት ማግኘት ይቻላል?
በEMIT የተሰበሰበው መረጃ በEMIT የሳይንስ ቡድን በተፈጠረ ድረ-ገጽ ላይ የሚገኝ ሲሆን በህዝብ፣ ሳይንቲስቶች እና ድርጅቶች ሊደረስበት ይችላል።