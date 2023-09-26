የናሳ OSIRIS-REx ካፕሱል በአስተማማኝ ሁኔታ በምድር ላይ የአስትሮይድ ናሙናዎችን ተሸክሟል።

የናሳው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር በመመለስ እስካሁን የተሰበሰበውን ከፍተኛውን የአስትሮይድ ቁስ አመጣ። መንኮራኩሯ እ.ኤ.አ.
መንኮራኩሩ ቤንኑ እንደደረሰ በአስትሮይድ መዞር ጀመረች እና በመጨረሻም በ2020 ንጣፉን ነካች ።በተለይ የተነደፈ ክንድ በመጠቀም መንኮራኩሩ አየሩን በማፍሰስ አቧራ እና ጠጠሮችን ከአስትሮይድ ሰበሰበ። ክንዱ ብዙ ቁሳቁሶችን ስለሰበሰበ ክዳኑ አይዘጋም።
ናሙናዎቹን ከሰበሰበ በኋላ፣ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ወደ ምድር የመመለስ ጉዞ ጀመረ። እሁድ እለት፣ የአስትሮይድ ናሙናዎችን የያዘ ካፕሱል ከጠፈር መንኮራኩሩ ወጥቶ እስከ 27,650 ማይል በሰአት ፍጥነት ወደ ምድር ከባቢ አየር ገባ፣ ከ5,000º ፋራናይት በላይ የሙቀት መጠን አሳይቷል። ይሁን እንጂ የኬፕሱሉ ውጫዊ ሽፋን ከከፍተኛ ሙቀት ጠብቀውታል.
ካፕሱሉ ሲወርድ ፓራሹት ተከፈተ፣ ውድቀቱን እያዘገመ። በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ ካፕሱሉ ከናሳ ኢላማ ማረፊያ ቦታ አንድ ሜትር ርቆ በዩታ በረሃ ላይ አረፈ። ከናሳ የመጡ ሰራተኞች በፍጥነት ቦታው ደርሰው ካፕሱሉን ጠቅልለው በሄሊኮፕተር በአቅራቢያው ወደሚገኝ ንጹህ ክፍል አጓጉዟል። ከዚያ ተነስቶ በሂዩስተን፣ ቴክሳስ ወደሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ተጓጓዘ፣ የአስትሮይድ ናሙናን ለመቆጣጠር ልዩ ላብራቶሪ ተዘጋጅቷል።
የሳይንስ ሊቃውንት የአስትሮይድ ቁስን ማጥናት ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ስለ የፀሐይ ስርዓት አፈጣጠር ግንዛቤን ይሰጣል ብለው ያምናሉ። የአስትሮይድ ቅንብር በምድር ላይ ባለው የሕይወት አመጣጥ ውስጥ ሚና የተጫወቱ ቁሳቁሶችን ሊይዝ ይችላል. ማክሰኞ, የናሙና ኮንቴይነሩ ይከፈታል, እና ሳይንቲስቶች ከአስትሮይድ ተመልሶ ከመጣው ትልቁ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀውን ያልተበላሸ ናሙና ለማጥናት ጓጉተዋል.
የ OSIRIS-REx ተልዕኮ አሁን OSIRIS-APEX ተብሎ ተሰይሟል, እና የጠፈር መንኮራኩሩ አፖፊስ የተባለ ሌላ አስትሮይድ ለማጥናት አዲስ ተልዕኮ ይጀምራል. ይህ ቀጣይነት ያለው የአስትሮይድ አሰሳ ስለ መጀመሪያው የፀሀይ ስርዓት እና በምድር ላይ ሊኖሩ ስለሚችሉ ህይወት መፈጠር የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጮች፡- ናሳ፣ ኪገን ባርበር፣ ናሳ ጎዳርድ የጠፈር የበረራ ማዕከል [CC BY 2.0]