የሙዚቃ እና የኮስሞስ መገናኛ፡ አስትሮኖሚን ወደ አርት መተርጎም

የሌሊት ሰማይ ውበት እና ምስጢሮች የሰውን ልጅ ምናብ ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ያዙ። አርቲስቶች በተለይም በኮስሞስ ስፋት እና ውስብስብነት ውስጥ ብዙ ጊዜ መነሳሻን አግኝተዋል። እንደ ቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ፣ ሃብል እና ስፒትዘር ያሉ ቴሌስኮፖች ስለ አጽናፈ ሰማይ የላቀ ግንዛቤ ቢሰጡም የሌሊት ሰማይ ማራኪነት አሁንም ይቀራል። አሁን፣ በናሳ የቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ እና ሲስተም ሳውንድስ መካከል ያለው ትብብር በሳይንስና በሥነ ጥበብ መካከል ያለውን ልዩነት በማስተካከል፣የድምፅ ዩኒቨርስ በመባል የሚታወቅ ልዩ ፕሮጀክት ፈጥሯል።
ዩኒቨርስ ኦፍ ሳውንድ በእይታ የሚገርሙ የጥልቅ ቦታ መረጃዎችን ከናሳ ቴሌስኮፖች ወደ ተሰሚ ቅንጅቶች የሚቀይር የዳታ ልዪነት ፕሮጀክት ነው። ዲጂታል ኦዲዮን ወደ ፒክስል እሴቶች ለመመደብ የሂሳብ ካርታዎችን በመጠቀም፣ ፕሮጀክቱ አድማጮች የመስማት ችሎታን በመጠቀም የስነ ፈለክ መረጃን እንዲለማመዱ ያስችላቸዋል። ከቀደምት የዳታ ሶኒፊኬሽን ጥረቶች በተለየ፣ አቀናባሪው ሶፊ ካስትነር የሰለጠነ ሙዚቀኞች በእውነተኛ መሳሪያዎች የሚጫወቱትን ሙዚቃ በመፍጠር ይህን ፕሮጀክት አንድ እርምጃ ወስዳለች።
የ Kastner የቅርብ ጊዜ ክፍል፣ “የትይዩ መስመሮች የሚጣመሩበት”፣ የኤክስሬይ፣ የኢንፍራሬድ እና የፍኖተ ሐሊብ ጋላክቲክ ሴንተርን የእይታ ዳታ ወደ የማይዛመድ የማስታወሻ ሲምፎኒ ይለውጣል። እ.ኤ.አ.
በሥነ ጥበባዊ አተረጓጎም እና መሠረታዊ የሂሳብ መርሆች፣ የድምፅ አጽናፈ ሰማይ ጥበብን እና ሳይንስን ያለችግር ያጣምራል። የኮምፒዩተር ስልተ ቀመሮች ከቻንድራ፣ ሃብል እና ስፒትዘር የተገኘውን መረጃ በሰዎች ሊገነዘቡት ወደሚችሉ ድምጾች በሂሳብ ይሳሉ። ካስትነር ይህን ውሂብ ወስዶ ጥበባዊ አቅጣጫን ይጨምራል፣ ይህም ሙዚቃው በእውነተኛ ሙዚቀኞች መጫወት እንደሚችል ያረጋግጣል።
ይህ ፕሮጀክት የሳይንስ መሳሪያዎችን እና የጥበብ አገላለጽ ኃይልን በማጣመር የሰው ልጅ ከኮስሞስ ጋር የሚገናኝበት አዲስ እና ልዩ መንገድን ይሰጣል። ካስትነር እንደገለጸው፣ የተተረጎመ መረጃን ከጠፈር መውሰድ እና የሰውን ጠማማ ነገር በላዩ ላይ ማድረግ በእውነተኛ እውነታዎች ላይ የተመሰረተ ልቦለድ ታሪክ ከመፃፍ ጋር ተመሳሳይ ነው። በሰው ልጅ እና በሌሊት ሰማይ መካከል ያለውን ዘላቂ ትስስር የሚያሳይ ነው።
የስነ ከዋክብትን እና የጥበብን መጋጠሚያ ለመዳሰስ፣ የ Kastner ቅንብር፣ “የትይዩ መስመሮች የሚገናኙበት”፣ እንደ ሉህ ሙዚቃ ከቻንድራ ድህረ ገጽ ለመውረድ ይገኛል። ጽሑፉ የተቀዳው በኤንሴምብ ኤክላት እና በቻርለስ-ኤሪክ ፎንቴይን ነው። የድምፅ ዩኒቨርስ ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለን ግንዛቤ አዲስ እይታን ይሰጣል፣ ይህም ኮስሞስን በሙዚቃ ዜማዎች እና ዜማዎች እንድንመረምር ይጋብዘናል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
1. የድምፅ ዩኒቨርስ ምንድን ነው?
ዩኒቨርስ ኦፍ ሳውንድ በናሳ ቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ እና ሲስተም ድምጾች መካከል ያለ የትብብር ፕሮጀክት ሲሆን ከቴሌስኮፖች ወደ ሚሰማ ቅንብር የሚቀይር።
2. የድምፅ ዩኒቨርስ እንዴት ነው የሚሰራው?
የዳታ ሶኒፊኬሽን አልጎሪዝም በሂሳብ ከናሳ ቴሌስኮፖች የእይታ መረጃን በሰዎች ሊገነዘቡት ወደሚችሉ ድምጾች ይገልፃሉ። ችሎታ ያላቸው ሙዚቀኞች ከዚያም እነዚህን ድምጾች በእውነተኛ መሳሪያዎች ላይ ያጫውቱ, ልዩ ቅንጅቶችን ይፈጥራሉ.
3. የድምፅ ዩኒቨርስ ዓላማ ምንድን ነው?
ዩኒቨርስ ኦፍ ሳውንድ በሰዎች ከጠፈር መረጃ ጋር የሚገናኙበትን አዲስ መንገድ በማቅረብ በሳይንስ እና በኪነጥበብ መካከል ያለውን ልዩነት ለማስተካከል ያለመ ነው። የመስማት ችሎታን በመጠቀም የአጽናፈ ሰማይን ድንቆች ለመለማመድ እድል ይሰጣል.
4. የሶፊ ካስትነር አስተዋፅኦ ምንድ ነው?
የሙዚቃ አቀናባሪው ሶፊ ካስትነር በፕሮጀክቱ ላይ ጥበባዊ ለውጥ በማከል የተካኑ ሙዚቀኞች በእውነተኛ መሳሪያዎች ላይ የሚጫወቱትን ሙዚቃ በመፍጠር የውሂብ ሶኒፊኬሽን ፕሮጄክቱን የበለጠ ይወስዳል። እንደ “ትይዩ መስመሮች የሚሰባሰቡበት” ያሉ የእሷ ጥንቅሮች ልዩ የጠፈር ውሂብ ትርጓሜ ይሰጣሉ።
5. የድምፅ አጽናፈ ሰማይን እንዴት ልለማመድ እችላለሁ?
ከሶፊ ካስትነር ድርሰቶች አንዱ፣ “የትይዩ መስመሮች የሚገናኙበት”፣ ከቻንድራ ድህረ ገጽ እንደ ሉህ ሙዚቃ ለመውረድ ይገኛል። በኤንሴምብል ኤክላት በተቀረጹ ቀረጻዎችም ማዳመጥ ይቻላል።