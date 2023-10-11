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ሳይንስ

የናሳ የስነ ልቦና ተልእኮ የፀሃይ ስርዓትን ሚስጥሮች ለመፈተሽ ተዘጋጅቷል።

ByMampho Brescia

ጥቅምት 11, 2023
የናሳ የስነ ልቦና ተልእኮ የፀሃይ ስርዓትን ሚስጥሮች ለመፈተሽ ተዘጋጅቷል።

ናሳ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር በመጭው ሀሙስ ሊመጥቅ ነው አላማው ስለ ምድር እምብርት ሚስጥሮች። ምረቃው ከኬኔዲ የጠፈር ማእከል በኬፕ ካናቨራል ፍሎሪዳ በ10፡16 am ET.

ወደ አቅጣጫ እየሄደ ባለው አስትሮይድ ስም የተሰየመው ሳይቼ በፀሃይ ስርአት ውስጥ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ወደሚገኘው የሳይኪ አስትሮይድ የስድስት አመት ከ2.2 ቢሊዮን ማይል ጉዞ ይጀምራል። ተልእኮው መጀመሪያ ላይ ቀደም ብሎ ለመጀመር ታቅዶ የነበረ ቢሆንም ለአንድ አመት የሚቆይ መዘግየት ገጥሞታል።

የመክፈቻው የቀጥታ ስርጭት ከጠዋቱ 9፡15 ላይ የሚጀምር ሲሆን በተለያዩ መድረኮች ናሳ ቴሌቪዥን፣ ናሳ አፕ፣ የኤጀንሲው ድረ-ገጽ እንዲሁም ትዊች፣ ኤክስ፣ ዴይሊ ሞሽን እና ዩቲዩብ ይለቀቃሉ። ይህም ተመልካቾች የጠፈር መንኮራኩሩን ታሪካዊ ምጥቀት እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል።

ሳይኪ በተለይ ከብረት የተሰራ ነው ተብሎ ስለሚታመን የሳይንስ ሊቃውንት ትኩረት የሚስብ ሲሆን ይህም ከሌሎች አስትሮይዶች የሚለይ ነው። ሳይንቲስቶች ይህን ልዩ አስትሮይድ በማጥናት በዋነኛነት ብረት እና ኒኬል ስላለው የምድር እምብርት አፈጣጠር ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።

ይህ ተልእኮ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ታሪክ እና የራሳችንን ፕላኔት ለፈጠሩት ሂደቶች ለመረዳታችን ትልቅ ዋጋ አለው። በሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር የተሰበሰበው መረጃ ሳይንቲስቶች ስለ ስርዓታችን የዝግመተ ለውጥ የመጀመሪያ ደረጃዎች ጠቃሚ መረጃዎችን እንዲያገኙ ይረዳቸዋል።

በማጠቃለያው፣ የናሳ የስነ ልቦና ተልእኮ የስርዓተ ፀሐይን እንቆቅልሽ ለመፍታት እና የምድርን አንኳር አፈጣጠር እና አፈጣጠር ላይ ቁልፍ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ስለሚፈልግ በሳይንሳዊ ፍለጋ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍን ይወክላል።

ትርጓሜዎች
– ሳይኪ፡ የጠፈር መንኮራኩሩ የተሰየመበት አስትሮይድ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ይገኛል።
- የፀሐይ ስርዓት፡ በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩ የፕላኔቶች፣ ጨረቃዎች እና ትናንሽ የሰማይ አካላት ስብስብ።
– ኮር፡- እንደ ምድር ያለ የአንድ ነገር ማዕከላዊ ክፍል ወይም ውስጠኛው ክፍል።

ምንጭ፡ (ምንጭ መጣጥፍ)

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