ናሳ በምድር ላይ የተሰበሰበ ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና ወሰደ

ናሳ እስካሁን በምድር ላይ የተሰበሰበውን ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና በተሳካ ሁኔታ አሳርፏል። የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ ተልዕኮ አካል ሆኖ የተሰበሰበው ናሙና የአሜሪካ የጠፈር ኤጀንሲ ከአስትሮይድ ናሙና ለመሰብሰብ የመጀመሪያ ተልዕኮ ሲሆን ከ2020 ጀምሮ በየትኛውም ኤጀንሲ የመጀመሪያው ተልእኮ ነው። 250 ግራም የሚጠጋ ድንጋይ እና አቧራ ከአስትሮይድ ቤንኑ ንክኪ የተገኘ እንክብሉ ከመርሃግብሩ በፊት በሶልት ሌክ ሲቲ አቅራቢያ በዩታ በረሃ ውስጥ ይወርዳሉ። ናሙናው በአለም አቀፍ ደረጃ ከተከፋፈሉ 200 ተቋማት የተውጣጡ ከ38 በላይ ሰዎች ቡድን ይሰጣል። አስትሮይድ ቤኑ የ4.5 ቢሊየን አመት እድሜ ያለው የቀደምት ስርዓታችን ቅሪት ሲሆን ሳይንቲስቶች ይህ ፕላኔቶች እንዴት እንደተፈጠሩ እና እንደተፈጠሩ ብርሃንን እንደሚያሳይ ያምናሉ። ባለሙያዎች እንደሚናገሩት በካርቦን የበለፀገ እና በምድር አቅራቢያ የሚገኘው አስትሮይድ ከጥንት የፀሐይ ስርዓት ታሪክ ውስጥ እንደ የጊዜ እንክብልና ያገለግላል።
ናሙናው በምድር ላይ ወደ ሕይወት ሊመሩ የሚችሉትን የኦርጋኒክ እና የውሃ አመጣጥ ለመረዳት የሚረዱ ጠቃሚ ፍንጮችን ይሰጣል። ከከባቢ አየር ጋር ሲገናኙ በፍጥነት ከሚበከሉ ሜትሮይትስ ወደ ምድር ከሚወድቁ በተለየ በቀጥታ ከቤንኑ የተሰበሰበው ናሙና ያለፈውን ያልተበላሸ ፍንጭ ይሰጣል። እንደ ኦሳይረስ-ሬክስ ያሉ የናሙና የመመለሻ ተልእኮዎች አስፈላጊ ናቸው ምክንያቱም የተመለሱት ናሙናዎች ንፁህ ናቸው እና ስለ ድርሰታቸው እና ታሪካቸው ጠቃሚ መረጃ ስለሚይዙ።
ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር እ.ኤ.አ. ሴፕቴምበር 8 ቀን 2016 ወደ ቤኑ ደረሰች እና በታህሳስ 2018 አስትሮይድን ለሁለት ዓመታት ያህል ካርታ ካሰራች በኋላ ጥቅምት 20 ቀን 2020 ላይ ናሙና ሰበሰበች ። ሳይንቲስቶች ትንታኔውን በጉጉት እየጠበቁ ናቸው ። ናሙናዎች አስትሮይድ ቤንኑ እንደ ምድር ያሉ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ስለ ራሱ የሕይወት አመጣጥ የሚይዛቸውን ሚስጥሮች ለማወቅ።
ምንጮች:
- የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ ተልእኮ
- የማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ
- የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም
- የብሪቲሽ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም
- የዎርዊክ ዩኒቨርሲቲ