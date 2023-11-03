በኬፕለር 385 ፕላኔታዊ ስርዓት ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎች በተዘመነ ካታሎግ ውስጥ ተገለጡ

በቅርብ የተደረገ ጥናት በ ናሳ የኬፕለር ተልዕኮ በ385 ባበቃው ፕላኔት አደን ተልዕኮው የተገኘው ስለ ኬፕለር 2018 ፕላኔታዊ ስርዓት አስደናቂ አዳዲስ ዝርዝሮችን ይፋ አድርጓል። ሰባት ፕላኔቶችን ያቀፈ ከኮከባቸው ጋር ቅርበት ያለው። አንዳንድ ፕላኔቶች በ 4,670 ቀደም ብለው የተረጋገጡ ቢሆንም የተሻሻለው ካታሎግ በሲስተሙ ውስጥ ያሉት ሁሉም ፕላኔቶች መኖራቸውን ያረጋግጣል እና ስለ ንብረታቸው አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል የምርምር ሳይንቲስት ጃክ ሊሳወር እየተመራ የኤክሶፕላኔት ሳይንቲስቶች ቡድን እስከ ዛሬ ድረስ በጣም ትክክለኛ የሆኑትን የኬፕለር ፕላኔት እጩዎች ዝርዝር አሰባስቧል። ግኝታቸው በጆርናል ኦቭ ፕላኔታሪ ሳይንስ “የተሻሻለው የኬፕለር ፕላኔት ዕጩዎች ዝርዝር፡ ትክክለኛነት እና የምሕዋር ወቅቶች ላይ ትኩረት” በሚል ርዕስ ይታተማል። ይህ ሁሉን አቀፍ ካታሎግ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የእነዚህን ኤክሶፕላኔቶች ባህሪያት የበለጠ እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል, ስለእነዚህ ሩቅ ዓለማት ያለንን እውቀት ያሰፋዋል.
የኬፕለር 385 ስርዓት እጅግ አስደናቂ ከሆኑት አንዱ ሰባቱ ፕላኔቶች ከመሬት የሚበልጡ ነገር ግን ከኔፕቱን ያነሱ መሆናቸው ነው። ሁለቱ ውስጣዊ ፕላኔቶች ድንጋያማ እና ቀጭን ከባቢ አየር ሊኖራቸው እንደሚችል ይታመናል። የተቀሩት አምስት ፕላኔቶች ከመሬት ሁለት እጥፍ የሚያክሉ ሲሆኑ ጥቅጥቅ ያሉ ከባቢ አየር ሊኖራቸው ይችላል። ይህ ልዩ ስርዓት የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ፕላኔታዊ ስርዓቶች ያላቸውን ግንዛቤ እንዲያሳድጉ የወርቅ ማዕድን ያቀርባል እና እነዚህን ሩቅ ዓለማት ከራሳችን የፀሐይ ስርዓት ጋር ለማነፃፀር እድል ይሰጣል።
የተሻሻለው ካታሎግ በኬፕለር 385 ስርዓት ላይ ብርሃን ማብራት ብቻ ሳይሆን ወደ 4,400 የሚጠጉ የፕላኔቶች እጩዎች እና 700 የብዙ ፕላኔት ስርዓቶች መረጃን ያካትታል። ከኢዜአ የጋይያ የጠፈር መንኮራኩር መረጃን በመጠቀም የአስተናጋጁን ኮከቦችን መለኪያዎች በማሻሻል፣ ተመራማሪዎቹ የመተላለፊያ ቆይታዎችን ስርጭት ለመተንተን ችለዋል፣ ይህም በባለብዙ ፕላኔት ስርዓቶች ውስጥ ስለ ፕላኔቶች ምህዋር ተፈጥሮ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይፋ አድርጓል።
የሚገርመው ጥናቱ እንደሚያመለክተው ብዙ ተሻጋሪ ፕላኔቶች ያላቸው ስርዓቶች ብዙ ክብ ምህዋር ያላቸው ናቸው። ይህ ግኝት በበለጠ ቀጥተኛ እና ሞዴል-ነጻ በሆነ አቀራረብ የተደገፈ፣ ብዙ ተሻጋሪ ፕላኔቶች ያላቸው ትናንሽ ፕላኔቶች አነስተኛ ምህዋር ያላቸው ኢክሴንትሪቲስ አላቸው የሚለውን የቀደመውን ሀሳብ ይሞግታል።
ምንም እንኳን የኬፕለር 385 ስርዓት በኃይለኛ ጨረር ምክንያት ለመኖሪያ ምቹ ባይሆንም ይህ የተሻሻለው ካታሎግ ስለ ኤክስፕላኔታሪ ሲስተም ያለንን ግንዛቤ የሚያበለጽግ እና ለተጨማሪ ግኝቶች እና ግንዛቤዎች መንገድ ይከፍታል። በተሻሻለ መረጃ እና ትንተና፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና ተመራማሪዎች የጋላክሲያችንን አስደናቂ ነገሮች ማሰስ እና የፕላኔታዊ ስርዓቶችን እንቆቅልሾች ማጋለጥ ይችላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የኬፕለር 385 ፕላኔታዊ ስርዓት ምንድነው?
የኬፕለር 385 ፕላኔቶች ስርዓት ከምድር በ4,670 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኝ የኮከብ ስርዓት ነው። እሱ ሰባት ፕላኔቶችን ያቀፈ ነው ፣ ሁሉም ከመሬት የሚበልጡ ግን ከኔፕቱን ያነሱ ፣ ከኮከባቸው ጋር በቅርበት የሚዞሩ ናቸው።
የዘመነው ካታሎግ ጠቀሜታ ምንድነው?
የተሻሻለው ካታሎግ እስከ ዛሬ ድረስ በጣም ትክክለኛ የሆነውን የኬፕለር ፕላኔት እጩዎችን ዝርዝር ያቀርባል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ኤክሶፕላኔቶች ባህሪያት የበለጠ እንዲያውቁ እና ከራሳችን የፀሐይ ስርዓት ጋር እንዲያወዳድሩ ያስችላቸዋል። ካታሎጉ በሺዎች በሚቆጠሩ ሌሎች የፕላኔቶች እጩዎች እና ባለብዙ ፕላኔት ስርዓቶች ላይ መረጃን ያካትታል።
ስለ ኬፕለር 385 ስርዓት ምን አዲስ ግንዛቤዎች ተገለጡ?
መረጃን እና ዘዴዎችን በማጣራት ተመራማሪዎች በኬፕለር 385 ስርዓት ውስጥ ሰባቱ ፕላኔቶች መኖራቸውን አረጋግጠዋል እና ስለ ንብረታቸው አዲስ ዝርዝሮችን ሰጥተዋል። ካታሎግ እንደሚያመለክተው አንዳንድ ፕላኔቶች ድንጋያማ እና ምናልባትም ቀጭን ከባቢ አየር ሲኖራቸው ሌሎቹ ደግሞ ጥቅጥቅ ያሉ ከባቢ አየር አላቸው። ከስድስት በላይ ፕላኔቶች ወይም የፕላኔቶች እጩዎች የሚዞሩበት ኮከብ ብርቅነት ያጎላል።
ጥናቱ በባለብዙ ፕላኔት ስርዓቶች ውስጥ ስለ ፕላኔቶች ምህዋር ተፈጥሮ ምን አገኘ?
ከቀደምት ግምቶች በተቃራኒ፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው ብዙ ተሻጋሪ ፕላኔቶች ያላቸው ስርዓቶች ብዙ ክብ ምህዋር ያላቸው ናቸው። ይህ መደምደሚያ ቀጥተኛ እና ሞዴል-ገለልተኛ አቀራረብ ላይ የተመሰረተ ነው, የቀድሞ ውስብስብ ሞዴሎችን ይገዳደር.
የኬፕለር 385 ስርዓት ለመኖሪያ ምቹ ነው?
የለም፣ የኬፕለር 385 ሥርዓት ለመኖሪያ የሚሆን አይደለም። በስርአቱ ውስጥ ያሉት ሁሉም ሰባት ፕላኔቶች በመኖሪያ አካባቢው ውስጥ ጥሩ ናቸው ነገር ግን ከኮከባቸው ኃይለኛ ጨረር ይቀበላሉ. በየአካባቢያችን ከየትኛውም ፕላኔት የበለጠ ሙቀት ይቀበላሉ።