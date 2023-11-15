ኒሳር፡ የመሬት ምልከታ በፈጣን ግሎባል ካርታ ስራ ላይ ለውጥ ማድረግ

ምድር ተለዋዋጭ የሆነች ፕላኔት ናት, ያለማቋረጥ የምትለወጥ እና የምትለወጥ. እነዚህን ለውጦች እና በአካባቢያችን ላይ ያላቸውን ተጽእኖ ለመረዳት ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች በተራቀቀ የሳተላይት ቴክኖሎጂ ላይ ተመርኩዘዋል. በአስደናቂ ሁኔታ ናሳ እና አይኤስሮ (የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት) ኃያል የሆነውን NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) ሳተላይት ለማምጠቅ ተባብረዋል። ይህች ጫፉ ጫፍ ሳተላይት በ12 ቀናት ውስጥ መላውን ዓለም በካርታ የማሳየት ችሎታዋ የምድርን ምልከታ ለመለወጥ ያለመ ነው።
NISAR ልዩ የሆነ የቦታ እና ጊዜያዊ መፍታት ይመካል፣ በተለያዩ የምድር ስነ-ምህዳሮች ላይ ተከታታይ እና ወቅታዊ መረጃዎችን ይሰጣል። ይህ ሳተላይት በተራቀቀ ሰው ሰራሽ አፐርቸር ራዳር (SAR) ቴክኖሎጂ አማካኝነት ስለ በረዶ ብዛት፣ የእፅዋት ባዮማስ፣ የባህር ከፍታ መጨመር፣ የከርሰ ምድር ውሃ ክምችት እና እንደ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ ሱናሚዎች፣ እሳተ ገሞራዎች እና የመሬት መንሸራተት ያሉ የተፈጥሮ አደጋዎች ላይ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የ NISAR መሰረታዊ አቅም በአለም አቀፍ ደረጃ እጅግ በጣም ትክክለኛ እና ዝርዝር መረጃ የመስጠት ችሎታ ላይ ነው። ሳይንቲስቶች የምድርን ገጽታ ወደር በሌለው ትክክለኛነት በመቅረጽ በጊዜ ሂደት በሥርዓተ-ምህዳር ላይ የተደረጉ ለውጦችን መከታተል እና መተንተን ይችላሉ። ይህ መረጃ በአካባቢያዊ ሂደቶች ላይ ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ ውጤታማ የሀብት አያያዝን፣ የአደጋ ምላሽን እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ጥረቶችን አስተዋፅኦ ያደርጋል።
በየጥ:
ጥ፡ NISAR ምንድን ነው?
መ፡ NISAR (NASA-ISRO ሲንቴቲክ Aperture ራዳር) በናሳ እና በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) መካከል የተቀናጀ የሳተላይት ተልእኮ በ12 ቀናት ውስጥ የሰው ሰራሽ አፕርት ራዳር (SAR) ቴክኖሎጂን በመጠቀም መላውን ዓለም ካርታ ለመስራት ነው።
ጥ፡ NISAR ምን አይነት መረጃ ያቀርባል?
መ፡ NISAR በመሬት ስነ-ምህዳሮች፣ የበረዶ ብዛት፣ የእፅዋት ባዮማስ፣ የባህር ከፍታ መጨመር፣ የከርሰ ምድር ውሃ ክምችት እና እንደ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ ሱናሚዎች፣ እሳተ ገሞራዎች እና የመሬት መንሸራተት ያሉ የተፈጥሮ አደጋዎች ላይ የቦታ እና ጊዜያዊ ወጥነት ያለው መረጃ ይሰጣል።
ጥ፡- NISAR ለምን አስፈላጊ ነው?
መ፡ የ NISAR ፈጣን አለምአቀፍ የካርታ ስራ ችሎታ እና የላቀ የ SAR ቴክኖሎጂ የምድርን ምልከታ ይለውጣል። የእሱ መረጃ በአካባቢ ላይ ስላለው ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል፣ በንብረት አስተዳደር ላይ ያግዛል፣ የአደጋ ምላሽ ጥረቶችን ያግዛል፣ እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል አስተዋፅኦ ያደርጋል።