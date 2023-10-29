ናሳ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቁትን የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮን ተግባራዊ ለማድረግ መፍትሄዎችን ይፈልጋል

ከቀይ ፕላኔት ናሙናዎችን ወደ ምድር ለማምጣት ያለመ የናሳ የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ የፋይናንሺያል መንገድን ዘግቷል። በቅርቡ የወጣ ዘገባ፣ ከተያዘው በጀት እና የጊዜ ሰሌዳ አንጻር ተልዕኮው ከእውነታው የራቀ ነው ብሏል። ሆኖም ናሳ ተልእኮውን ተግባራዊ ለማድረግ አማራጭ ስልቶችን ለማግኘት ቆርጧል።
በመጀመሪያ ከ8 ቢሊዮን እስከ 11 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያወጣ ተተነበየ፣ የማርስ ናሙና መመለስ ተልዕኮ ገና የበጀት ተግዳሮቶችን አጋጥሞታል። በ2023 የወጪ ሂሳብ፣ ተልዕኮው 822.3 ሚሊዮን ዶላር ተመድቧል፣ ይህም ከጠየቀው $949.3 ሚሊዮን ዶላር ያነሰ ነው። ፕሮጀክቱን በተያዘለት መርሃ ግብር ለማስቀጠል ናሳ በያዝነው በጀት አመት እና በ250 ተጨማሪ 2024 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ገምቷል።
እነዚህን የፋይናንስ መሰናክሎች ለመቅረፍ የናሳ የማርስ ፍለጋ ፕሮግራም ትንተና ቡድን አማራጭ አካሄዶችን ለማፍለቅ አምስት ንዑስ ኮሚቴዎችን አሰባስቧል። ኤጀንሲው አጠቃላይ ወጪን በመቀነስ እና የተልዕኮውን የመቋቋም አቅም በመጨመር የተጠናቀቁትን ስራዎች ለማሳደግ ዘዴዎችን እየፈተሸ ነው። በአሁኑ ጊዜ ግን እነዚህ አማራጮች ምን ሊያመጡ እንደሚችሉ በእርግጠኝነት አይታወቅም።
የሰው ሳይንቲስቶች የማርስ ናሙናዎችን በቀጥታ እንዲያጠኑ የሚያስችላቸው የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮ ለሳይንሳዊ ግኝቶች አስፈላጊ መሆኑን ያለምንም ጥርጥር። ምንም እንኳን ወጪዎቹ በጣም ብዙ ቢሆኑም ናሳ ይህን ጉልህ ተልዕኮ እውን ለማድረግ ቁርጠኛ ነው። አዳዲስ መፍትሄዎችን በመፈለግ ኤጀንሲው የፋይናንስ መሰናክሎችን በማለፍ ይህንን መሰረታዊ ስራ ለመስራት ተስፋ ያደርጋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የማርስ ናሙና መመለስ ተልዕኮ ምንድን ነው?
የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ ከማርስ ላይ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ እና ለሳይንሳዊ ጥናት ወደ ምድር መልሶ ለማምጣት በናሳ የታለመ ታላቅ ፕሮጀክት ነው።
ለምንድነው የማርስ ናሙና መመለሻ ተልእኮ የፋይናንስ ተግዳሮቶችን የሚጋፈጠው?
የፕሮጀክቱ ግምታዊ ወጪ ከተመደበው በጀት በላይ በመውጣቱ ተልዕኮውን በተገቢው መንገድ ለማስቀጠል ችግሮች ተፈጥሯል።
ናሳ የፋይናንስ እንቅፋቶችን ለመፍታት ምን እርምጃዎችን እየወሰደ ነው?
ናሳ ወጪዎችን ለመቀነስ እና የተልእኮውን የመቋቋም አቅም ለመጨመር አማራጮችን በንቃት በመፈለግ ላይ ነው። ኤጀንሲው አሁን ያለውን ስራ ለመጠቀም የሚያስችሉ መንገዶችን እየፈተሸ እና ተልእኮውን ባለው አቅም ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ አዳዲስ ስልቶችን በመፈለግ ላይ ነው።
ለምንድነው የማርስ ናሙና መመለስ ተልዕኮ አስፈላጊ የሆነው?
ተልእኮው ለሳይንቲስቶች ጠቃሚ የማርስ ናሙናዎችን ለጥልቅ ትንተና ስለሚሰጥ፣ ስለ ቀይ ፕላኔት አዳዲስ ግንዛቤዎችን ስለሚያሳይ ወሳኝ ነው።
ናሳ የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልእኮውን መከተሉን ይቀጥላል?
የፋይናንስ ተግዳሮቶች ቢኖሩም፣ ናሳ የማርስ ናሙና መመለስ ተልዕኮን እውን ለማድረግ ቁርጠኛ ነው። ኤጀንሲው ለዚህ ጉልህ ሳይንሳዊ ጥረት ስኬትን ለማረጋገጥ መፍትሄዎችን ለመፈለግ እና መሰናክሎችን ለመቅረፍ ቆርጧል።
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