የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የወደፊት እጣ ፈንታ፡ ናሳ የዩኤስ ዲኦርቢት ተሽከርካሪን ሀሳብ አቀረበ

ናሳ የአለም አቀፉን የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) በአስር አመታት መጨረሻ ጡረታ የመውጣት እቅድ እንዳለው አስታውቋል። የጣቢያው የጡረታ መውጣት አካል የሆነው ናሳ የዩኤስ ዲኦርቢት ተሽከርካሪ (USDV)፣ አይኤስኤስን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለመገልበጥ የተነደፈ የጠፈር መንኮራኩር እንዲሰራ ሀሳብ አቅርቧል። የአምስት የጠፈር ኤጀንሲዎች ጥምረት የሆነው አይኤስኤስ ከ1998 ጀምሮ ሲሰራ የቆየ ሲሆን እስከ 2030 የሚቀጥል ሲሆን ሩሲያ ቢያንስ እስከ 2028 ድረስ ቃል ገብታለች።
የአይኤስኤስ ደህንነቱ የተጠበቀ ዲኦርቢት የአምስቱም የጠፈር ኤጀንሲዎች የጋራ ኃላፊነት ነው፣ ዓላማውም ህዝብ የሚበዛባቸውን አካባቢዎች ማስቀረት ነው። ለአይኤስኤስ ጡረታ ለመዘጋጀት ናሳ ስራውን በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ወደ ንግድ ባለቤትነት እና ወደሚተዳደሩ መድረኮች ለማሸጋገር ይፈልጋል። ይህ ለውጥ ለምርምር፣ ለቴክኖሎጂ ልማት እና ለአለም አቀፍ ትብብር ቀጣይነት ያለው ተደራሽነት እና ህዋ ላይ መገኘቱን ለማረጋገጥ ያለመ ነው።
በርካታ የ Roscosmos Progress የጠፈር መንኮራኩሮችን በመጠቀም አይኤስኤስን ለማዳከም ከዚህ ቀደም ስልቶች ነበሩ። ነገር ግን፣ የቅርብ ጊዜ ግምገማዎች NASA አዲስ የጠፈር መንኮራኩር (USDV) እንዲዘጋጅ ሐሳብ አቅርቧል፣ ይህም ኃላፊነት ላለው ዲኦርቢት የበለጠ ጠንካራ አቅምን ይሰጣል። ዩኤስዲቪ በመጨረሻው የዲኦርቢት እንቅስቃሴ ላይ ያተኩራል እና አዲስ የጠፈር መንኮራኩር ንድፍ ወይም አሁን ያለውን የጠፈር መንኮራኩር ማሻሻያ ሊሆን ይችላል። በመጀመርያ በረራው ላይ እንዲሰራ የተቀየሰ እና በቂ የሆነ ድግግሞሽ እና ያልተለመደ የማገገም ችሎታ ያለው ወሳኝ የዲኦርቢት ቃጠሎን ለማከናወን ነው።
ዩኤስዲቪን ማዳበር ውስብስብ እና ጊዜ የሚፈጅ ጥረት ሲሆን ለዓመታት ልማት፣ ሙከራ እና የምስክር ወረቀት ይጠይቃል። ነገር ግን ይህ የታቀደው የጠፈር መንኮራኩር ናሳ አይ ኤስ ኤስን የመገልበጥ ሂደት ላይ ጉልህ ለውጥን የሚያመለክት እና ደህንነቱ የተጠበቀ እና ቁጥጥር የሚደረግበት የጠፈር ጣቢያው መጥፋት ያረጋግጣል።
ምንጮች:
– ናሳ ለአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጡረታ የዲኦርቢት ተሽከርካሪ ሀሳብ አቀረበ። (2023፣ ሴፕቴምበር 21) ህንድ ዛሬ።