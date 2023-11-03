የጨረቃን ወለል ማሰስ፡ የናሳ የንግድ ሮቦቲክ በረራ ወደ ጨረቃ

ናሳ የጨረቃን ወለል ለማሰስ ያለው ትልቅ ዕቅዶች እ.ኤ.አ. በ 2024 መጀመሪያ ላይ የታቀደውን የመጀመሪያውን የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ሮቦት ማረፊያ ጋር ትልቅ እርምጃ እየወሰደ ነው። ለወደፊት የጨረቃ ተልእኮዎች የሚያስፈልጉትን ችሎታዎች ማዳበር።
መሪ የጠፈር ሮቦቲክስ ኩባንያ የሆነው አስትሮቦቲክ የፔሪግሪን ላንደርን በዩናይትድ ላውንች አሊያንስ (ዩኤልኤ) ቩልካን ሮኬት ላይ ያስመርቃል፣ ጥቃቱ እሁድ ዲሴምበር 24 ነው። ታሪካዊው ጅምር በኬፕ ካናቨራል ስፔስ ስፔስ ላውንች 41 ላይ ይካሄዳል። የኃይል ጣቢያ፣ ፍሎሪዳ፣ የዩኤልኤ አዲሱ የቩልካን ሮኬት የመጀመሪያ በረራ ምልክት።
የአስትሮቦቲክ ፔሪግሪን ተልዕኮ አንድ ዋና አላማ በተሳካ ሁኔታ በጨረቃ ላይ ማረፍ ነው። እንደ የዚህ ተልዕኮ አካል፣ ላንደር ሁለቱንም ናሳ እና የንግድ ሸክሞችን ይሸከማል። በአውሮፕላን ውስጥ ያለው የናሳ ጭነት ኤጀንሲ ስለ ጨረቃ እና በአርጤምስ ፕሮግራም ላይ የምታደርገውን አሰሳ ግንዛቤ ለማሳደግ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
ለቅድመ ጅምር እና የማስጀመሪያ ተግባራት የሚዲያ እውቅና በፍሎሪዳ በሚገኘው በናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል ይካሄዳል። አለም አቀፍ ጋዜጠኞችን ጨምሮ ፍላጎት ያላቸው የሚዲያ አባላት በ https://media.ksc.nasa.gov ላይ እውቅና እንዲሰጡ ተጋብዘዋል። የማመልከቻው ቀነ-ገደብ አርብ ዲሴምበር 8 ለUS ሚዲያ እና ሐሙስ ህዳር 9 ለአለም አቀፍ ሚዲያ ነው።
በCLPS ተነሳሽነት፣ NASA ለሙከራዎች፣ ለቴክኖሎጂ ፍተሻ እና የችሎታ ማሳያዎችን በመፍቀድ ለጨረቃ ወለል መደበኛ የክፍያ ጭነት መርሃ ግብር ለማዘጋጀት ያለመ ነው። እነዚህ የሮቦቲክ ተልእኮዎች ስለ ጨረቃ ግንዛቤያችን ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፣ ይህም ለወደፊት የአርጤምስ ተልእኮዎች በቡድን ፍለጋ መንገድ ይጠርጋሉ።
ስለ NASA CLPS ተነሳሽነት ተጨማሪ መረጃ ለሚፈልጉ፣ https://www.nasa.gov/clpsን ይጎብኙ። በዚህ አስደሳች የጨረቃ አሰሳ ጉዞ ስንጀምር ለተጨማሪ ዝመናዎች ይጠብቁን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የመጀመሪያው የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ሮቦት በጨረቃ ላይ የምታርፍበት ጊዜ መቼ ነው?
መ፡ የመጀመሪያው የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ሮቦቲክ ጨረቃ በጨረቃ ላይ ማረፍ በ2024 መጀመሪያ ላይ እንዲሆን ተይዟል።
ጥያቄ፡ ይህን ተልዕኮ የሚመራው ማነው?
መ፡ አስትሮቦቲክ ታዋቂው የጠፈር ሮቦቲክስ ኩባንያ ይህንን ተልዕኮ እየመራ ነው።
ጥ፡ በፔሬግሪን ላንደር ላይ የናሳ ጭነቶች አላማ ምንድን ነው?
መ፡ የናሳ ክፍያ አላማ ኤጀንሲው ጨረቃን እንደ የአርጤምስ ፕሮግራም አካል ለማሰስ አስፈላጊውን አቅም እንዲያዳብር ለመርዳት ነው።
ጥ፡ የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞች ለቅድመ ጅምር እና ማስጀመሪያ እንቅስቃሴዎች እውቅና ለማግኘት እንዴት ማመልከት ይችላሉ?
መ: ለሚዲያ ሰራተኞች እውቅና በ https://media.ksc.nasa.gov ላይ ማመልከት ይቻላል. የማመልከቻው ቀነ-ገደብ አርብ ዲሴምበር 8 ለአሜሪካ ሚዲያ እና ሐሙስ ህዳር 9 ለአለም አቀፍ ሚዲያ ነው።
ጥ፡ የናሳ CLPS ተነሳሽነት ግብ ምንድን ነው?
መ፡ የናሳ CLPS ተነሳሽነት ሙከራዎችን ለማድረግ፣ ቴክኖሎጂዎችን ለመፈተሽ እና ለጨረቃ አሰሳ አስፈላጊ የሆኑ አቅሞችን ለማሳየት መደበኛ የሮቦት ጭነት ጭነት አቅርቦትን ወደ ጨረቃ ወለል ለማቋቋም ያለመ ነው።