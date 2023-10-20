የናሳ 16ኛ አመታዊ የቮን ብራውን የጠፈር ምርምር ሲምፖዚየም የህዋ ሳይንስ እና አሰሳን ማሳደግ ላይ ያተኩራል።

ናሳ የሚዲያ ተወካዮችን በ16ኛው የቮን ብራውን የጠፈር ምርምር ሲምፖዚየም ከረቡዕ እስከ አርብ ጥቅምት 25-27 በሚካሄደው በሃንትስቪል አላባማ ዩኒቨርሲቲ እንዲገኙ እየጋበዘ ነው። የዘንድሮው መሪ ሃሳብ “ስፔስ ማራመድ፡ ከሊዮ እስከ ጨረቃ እና ከዛ በላይ” የሚል ሲሆን በሲምፖዚየሙ ከመንግስት፣ ከኢንዱስትሪ እና ከአካዳሚው የተውጣጡ ተናጋሪዎች በወቅታዊ ጉዳዮች፣ የወደፊት እድሎች እና በህዋ ሳይንስ እና አሰሳ ላይ ያሉ ተግዳሮቶችን ይወያያሉ።
ከናሳ ተሳታፊዎች መካከል አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን በጥቅምት 25 በተካሄደው የሽልማት ስነስርዓት ወቅት አስተያየቶችን ይሰጣሉ። የምሳ ግብዣው በሰው ማረፊያ ስርዓቶች ላይም ውይይትን ያካትታል። ከአስተዳዳሪ ኔልሰን ጋር ለመነጋገር የሚፈልግ ሚዲያ ጃኪ ማክጊነስን በ [email protected] ማግኘት ይችላል። በሲምፖዚየሙ ላይ ለመሳተፍ የሚፈልጉ የሚዲያ አባላት የአሜሪካ የሥነ ፈለክ ማህበረሰብ ዋና ዳይሬክተር ጂም ዌይን በ[email protected] ወይም 703-866-0021 ማነጋገር አለባቸው።
ዝግጅቱ የሚጀምረው የናሳ ማርሻል ጠፈር የበረራ ማእከል ተጠባባቂ ዳይሬክተር በሆኑት ጆሴፍ ፔልፍሬይ የመክፈቻ ንግግር ሲሆን አርጤምስ ፓነልን እሮብ ጠዋት ይመራዋል። ከማርሻል የጠፈር በረራ ማእከል ሌሎች ተናጋሪዎች ሼን ካነርዴይ፣ የኤሮስፔስ ኢንጂነር; የስፔስ ማስጀመሪያ ሲስተምስ ፕሮግራም ሥራ አስኪያጅ ጆን ሃኒኬት; የሳይንስና ቴክኖሎጂ ጽሕፈት ቤት ምክትል ሥራ አስኪያጅ ዴይና ኢሴ; ማሎሪ ጄምስ, የኤሮስፔስ መሐንዲስ; የኢንጂነሪንግ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜሪ ቤት ኮብል; ጄሰን ቱርፒን, የፕሮፐልሽን ከፍተኛ የቴክኒክ መሪ; እና ሊዛ ዋትሰን-ሞርጋን, የሰው ማረፊያ ስርዓት ፕሮግራም አስተዳዳሪ.
ስለ ሲምፖዚየሙ እና ሙሉ ፕሮግራሙ የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎን astronautical.org/events/vbs ን ይጎብኙ።
ምንጮች፡- NASA PR Newswire