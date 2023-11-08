ናሳ አውሮራ ትራኪንግን ለመቀየር የአውሮራሳውረስ ተነሳሽነትን ጀመረ

ናሳ በቅርቡ ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የተነሱትን የሰሜናዊ መብራቶች አስደናቂ ፎቶግራፍ በ Instagram ላይ አጋርቷል። ከአስደናቂው ምስሉ ጋር ያለው መግለጫ ፎቶው የተቀረፀው ከዩታ 418 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መሆኑን ገልጿል። ይህ አስደናቂ ክስተት፣ አውሮራስ ወይም ሰሜናዊ መብራቶች በመባል የሚታወቀው፣ በፀሀይ እንቅስቃሴ በተቀሰቀሱ መግነጢሳዊ አውሎ ነፋሶች፣ በፀሀይ ፍላሬስ ወይም ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት።
የኢንስታግራም ፖስት በፍጥነት ወደ 250,000 የሚጠጉ መውደዶችን ሰብስቧል እና ብዙ አድናቂዎች ለሰሜናዊው መብራቶች ውበት ያላቸውን አድናቆት በአስተያየቶች መስጫው ላይ ገልፀዋል ። ልጥፉ በብልሃት የጀመረው ታዋቂ የሆነውን የፊልም ርዕስ በመጥቀስ “ደመና የመብረቅ እድል ያለው” በሚለው ሐረግ ነው።
ይሁን እንጂ ደስታው በፎቶው ብቻ አያቆምም. የናሳ መግለጫ ጽሑፍ በተጨማሪም አውሮራሳውረስ የተባለ ታላቅ ተነሳሽነት አስተዋውቋል፣ ይህም በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች በሰሜናዊው መብራቶች ላይ ጠቃሚ መረጃዎችን በመከታተል እና በማቅረብ ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ያስችላቸዋል። አውሮራሳውረስ አውሮራስን ለመከታተል ብቻ የተሰጠ የመጀመሪያው የዜጎች ሳይንስ ተነሳሽነት ነው።
በዚህ ተነሳሽነት ሰዎች ወደ አውሮራሳውረስ ድረ-ገጽ በመግባት እና ምልከታዎቻቸውን በማረጋገጥ የአውሮራ እይታዎችን ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ። ይህ የተጨናነቀ አካሄድ አስቀድሞ ጉልህ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። የሳይንስ ሊቃውንት የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች የሕዋ የአየር ሁኔታን በእውነተኛ ጊዜ በመለየት ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ደርሰውበታል። በተጨማሪም፣ በዜጎች ለቀረቡ ሪፖርቶች ምስጋና ይግባውና የሰሜኑ መብራቶች ቀደም ሲል ከተተነበየው በላይ ወደ ደቡብ እንደሚታዩ ተምረዋል።
እነዚህን የዜጎች ዘገባዎች ወደ ጠፈር የአየር ሁኔታ ሞዴሎች በማካተት ተመራማሪዎች የአውሮራ ትንበያዎችን ትክክለኛነት ማሻሻል ችለዋል። ይህ በሳይንቲስቶች እና በሰፊው ህዝብ መካከል ያለው የትብብር ጥረት ስለእነዚህ አስደናቂ የተፈጥሮ ክስተቶች ያለን ግንዛቤ ላይ ለውጥ አድርጓል።
የሰሜን መብራቶችን ለመመስከር እድለኛ ከሆንክ ከዚህ በታች ባሉት አስተያየቶች ውስጥ ተሞክሮህን አካፍል። እና እስካሁን እድሉን ካላገኙ፣ አይጨነቁ - በAurorasaurus ተነሳሽነት መሳተፍ ይህንን አስደናቂ ትዕይንት ለማየት አንድ እርምጃ ያቀርብልዎ ይሆናል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ አውሮራስን በAurorasaurus በመከታተል እንዴት መሳተፍ እችላለሁ?
መ: አውሮራስን በመከታተል ላይ ለመሳተፍ ወደ አውሮራሳውረስ ድረ-ገጽ ገብተህ እይታህን ማረጋገጥ ትችላለህ።
ጥ፡ ሳይንቲስቶች በAurorasaurus ተነሳሽነት ምን ተምረዋል?
መልስ: ሳይንቲስቶች የጠፈር የአየር ሁኔታን በማህበራዊ አውታረመረቦች አማካኝነት በእውነተኛ ጊዜ እንደሚገኙ ደርሰውበታል, እና የሰሜኑ መብራቶች ታይነት ቀደም ሲል ከተተነበየው የበለጠ ወደ ደቡብ ይዘልቃል.
ጥ: - በሳይንቲስቶች እና በህዝቡ መካከል ያለው ትብብር የኦሮራ ትንበያዎችን እንዴት አሻሽሏል?
መ፡ በዜጎች የቀረቡ ሪፖርቶችን ወደ ህዋ የአየር ሁኔታ ሞዴሎች በማካተት ተመራማሪዎች የአውሮራ ትንበያ ትክክለኛነትን በእጅጉ አሻሽለዋል።