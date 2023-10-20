የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ከጠፈር አስደናቂ እይታ

ናሳ በኦክቶበር 14, 2023 የተከሰተውን የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ አስደናቂ ምስል ለቋል። ምስሉ የተቀረፀው በ Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) በDeep Space Climate Observatory (DSCOVR) ሲሆን ይህም በግምት 1.5 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ይገኛል። ከምድር. ምስሉ በግርዶሹ ወቅት የጨረቃ ጥላ በሰሜን አሜሪካ ሲያልፍ ያሳያል።
የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ወይም በምትጠጋበት ጊዜ በሰማይ ላይ ትንሽ ስትታይ እና የፀሐይን ዲስክ ሙሉ በሙሉ ካልሸፈነች ነው። ይህ "የእሳት ቀለበት" ተጽእኖ ይፈጥራል, የፀሐይ ጠርዝ እንደ ደማቅ ቀይ ቀለበት ይታያል.
የ EPIC ካሜራ፣ በ DSCOVR ላይ ካሉት ሶስት መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ፣ መደበኛ የምድርን ሙሉ ዲስክ ምስሎችን ይይዛል። በናሳ የተለቀቀው ቅጽበታዊ ገጽ እይታ በ11፡58 AM በማዕከላዊ ሰዓት በጥቅምት 14፣ በማዕከላዊ ቴክሳስ ግርዶሽ ከፍተኛ በሆነበት ወቅት ተወሰደ። የጥላው ግዙፍነት በአህጉሪቱ ሰፊ አካባቢዎች ላይ ፀሐይ አሁንም በከፊል ተደብቆ እንደነበረ ያሳያል።
DSCOVR በ Earth-Sun L1 Lagrange ነጥብ ላይ ተቀምጧል፣ እሱም በምድር እና በፀሐይ መካከል ያለው የስበት ሚዛን ክልል ነው። ይህ ስልታዊ ቦታ DSCOVR የመሬት እና የጠፈር የአየር ሁኔታን ለመቆጣጠር ወሳኝ መረጃዎችን እንዲያቀርብ ያስችለዋል፣ ይህም የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ወደ ምድር ከመድረሳቸው በፊት አስቀድሞ ማወቅን ጨምሮ። የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ እንዲሁ በ Lagrange ነጥብ ላይ ተቀምጧል, ግን በተቃራኒው በ L2.
ቀጣዩ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በሰኔ 21፣ 2039 ይሆናል ተብሎ ሲጠበቅ፣ አጠቃላይ ግርዶሹ በቅርቡ ማለትም ኤፕሪል 8፣ 2024 እንደሚካሄድ ታቅዷል። ይህ ክስተት በዩናይትድ ስቴትስ ከቴክሳስ እስከ ሜይን ያለውን ሰማይ ያጨልማል።
ምንጮች:
- ናሳ
- ጥልቅ ቦታ የአየር ንብረት ተመልካች (DSCOVR)
- የምድር ፖሊክሮማቲክ ኢሜጂንግ ካሜራ (EPIC)