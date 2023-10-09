በናሳ መስተጋብራዊ ካርታ 'የእሳት ቀለበት' ግርዶሽ ይከታተሉ

ናሳ ኤንኤሳ 2023 ግርዶሽ ኤክስፕሎረርን አውጥቷል፣ ተመልካቾች የመጪውን 'የእሳት ቀለበት' ግርዶሽ በእውነተኛ ሰዓት እንዲከታተሉ የሚያስችል የመስመር ላይ መስተጋብራዊ ካርታ ነው። ይህ ልዩ ግርዶሽ፣ በቴክኒካል አናላር ግርዶሽ በመባል የሚታወቀው፣ በሰሜን፣ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ ይታያል። እ.ኤ.አ. ከ2012 ጀምሮ በአሜሪካ በዓይነቱ የመጀመሪያ ሲሆን ቀጣዩ እስከ 2046 ድረስ አይከሰትም።የዓመት ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከፀሐይ ሞላላ ምህዋር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ ሲሆን ይህም ከፀሐይ ያነሰ መስሎ ይታያል። ፊት ለፊት በሚያልፉበት ጊዜ ፀሐይ. ይህ በጨረቃ ጠርዝ አካባቢ ቀለበት ወይም አንኑለስ መልክ ይፈጥራል፣ ይህም ስሙን 'የእሳት ቀለበት' ይሰጠዋል።
የ NASA 2023 Eclipse ኤክስፕሎረር ካርታ ተጠቃሚዎች ወደ ውስጥ እና ወደ ውጭ እንዲያሳድጉ እና እንዲሁም ከመሬት ላይ ያለውን የግርዶሽ መንገድ ለመመልከት በተለያዩ ንብርብሮች መካከል እንዲቀያየሩ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም ካርታው የዓንቱላሪቲ መንገድን ያሳያል, ይህም በምድር ላይ የፀሐይ ግርዶሽ የሚታይበት ቦታ ነው. ሦስቱም የሰማይ አካላት በጠፈር ውስጥ ሲንቀሳቀሱ ይህ ቦታ ይለወጣል። ካርታው የከፊል ሽፋን ቦታዎችን ለማየት እና ግርዶሹ ረዘም ላለ ጊዜ የሚቆይበትን ለመወሰን ቁልፎችን ይዟል።
NASA 2023 Eclipse Explorer ሁሉን አቀፍ ሃብት ቢሆንም ለግርዶሽ አድናቂዎች ሌሎች መሳሪያዎችም አሉ። Eclipse Simulator የዓመታዊው ግርዶሽ እንዴት እንደሚታይ ምስላዊ መግለጫ ይሰጣል፣ ይህም ለተመልካቾች ተጨባጭ ቅድመ እይታ ይሰጣል። በተጨማሪም፣ የታላቁ አሜሪካን ግርዶሽ ድረ-ገጽ በኦክቶበር 14 ግርዶሹ በዩናይትድ ስቴትስ በሚታይበት ቀን ሙሉ የአናላሪቲ እድገትን የሚያሳዩ የበረራ ቪዲዮዎችን ያቀርባል።
እንደ ማንኛውም የፀሀይ ግርዶሽ፣ የዓንቱን ግርዶሽ ሲመለከቱ አይንዎን ለመጠበቅ የተረጋገጡ ግርዶሽ መነጽሮችን መልበስ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ ማራኪ የሰማይ ክስተት ያለምንም ጥርጥር በሚወጡት አስደናቂ ፎቶዎች ይደሰቱ።
ምንጮች:
- ናሳ 2023 Eclipse Explorer
- Eclipse Simulator
- የታላቁ አሜሪካን ግርዶሽ ድር ጣቢያ