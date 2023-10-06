ኦክቶበር 14፣ 2023 አመታዊውን የፀሐይ ግርዶሽ የመመስከር እድል

ጨረቃ በመሬት እና በፀሐይ መካከል ቅዳሜ ኦክቶበር 14 ታልፋለች ይህም በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ለሚኖሩ ሰዎች ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ እንዲመለከቱ እድል ይሰጣል። በተጨማሪም "የእሳት ቀለበት" ግርዶሽ በመባልም ይታወቃል, ይህ ክስተት የሚከሰተው ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ ነው. ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ ጨረቃ በዓመት ግርዶሽ ትንሽ ትታያለች እና ፀሀይን ሙሉ በሙሉ አትዘጋም። በውጤቱም, የፀሃይ ደማቅ ቀለበት ይታያል, የእሳት ተፅእኖ ቀለበት ይፈጥራል.
ናሳ ከጠዋቱ 11፡30 ኤዲቲ ጀምሮ የግርዶሹን የቀጥታ ሽፋን ያስተናግዳል። የኤጀንሲውን ሽፋን በናሳ ቴሌቪዥን፣ በኤጀንሲው ድረ-ገጽ እና በናሳ መተግበሪያ ማግኘት ይቻላል። በተጨማሪም የቀጥታ ስርጭቱ በናሳ የፌስቡክ፣ ትዊተር እና ዩቲዩብ አካውንቶች ላይ ይለቀቃል።
የዓመቱ የፀሐይ ግርዶሽ ከኦሪገን እስከ ቴክሳስ በሚዘረጋው ጠባብ መንገድ ላይ ብቻ የሚታይ ይሆናል። ከዚህ መንገድ ውጪ፣ በተከታታይ ዩኤስ፣ እንዲሁም ፖርቶ ሪኮ እና አንዳንድ የአላስካ እና የሃዋይ ክፍሎች ያሉ ሰዎች፣ የፀሐይ ክፍል በጨረቃ ብቻ የተሸፈነበት ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ማየት ይችላሉ።
የናሳ ግርዶሽ ሽፋን ከበርካታ ቦታዎች የቀጥታ እይታዎች፣ ከሳይንቲስቶች እና ከባለሙያዎች ጋር የተደረጉ ቃለመጠይቆች እና የቀጥታ የጥያቄ እና መልስ ክፍልን ያካትታል። ተመልካቾች ጥያቄዎቻቸውን #askNASA የሚለውን ሃሽታግ በመጠቀም ማስገባት ይችላሉ።
ናሳ ግርዶሹን ከመመልከት በተጨማሪ ግርዶሹ በከባቢ አየር ላይ ያለውን ተጽእኖ ለማጥናት ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን በመያዝ ከዋይት ሳንድስ ኒው ሜክሲኮ የሚጮሁ ሮኬቶችን ያስነሳል።
ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት፣ ልዩ የፀሐይ ማጣሪያዎችን ወይም በተዘዋዋሪ የእይታ ዘዴዎችን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው። በግርዶሽ ወቅት እንኳን ሳይቀሩ ፀሀይን በቀጥታ መመልከት በጣም አደገኛ ሊሆን ይችላል። ናሳ የተረጋገጠ የፀሐይ መመልከቻ መነጽሮችን መጠቀም ወይም ከቤት ቁሳቁሶች የፒንሆል ፕሮጀክተር እንዲሠራ ይመክራል።
ኦክቶበር 14፣ 2023 ላይ ያለው የፀሐይ ግርዶሽ ለዜጎች ሳይንስ ልዩ እድል ይሰጣል። የዜጎች ሳይንቲስቶች በድምጾች፣ በሙቀት መጠን፣ በደመና ሽፋን እና በሌሎችም እንደ ግሎቢ ኦብዘርቨር እና ግርዶሽ ሳውንድስካፕስ ባሉ ፕሮግራሞች አማካኝነት ምልከታዎችን ማበርከት ይችላሉ። እነዚህ ምልከታዎች ሳይንቲስቶች ግርዶሽ በምድር ከባቢ አየር እና በእንስሳት ህይወት ላይ ያለውን ተጽእኖ በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ ይረዳቸዋል።
የሚቀጥለው የፀሐይ ግርዶሽ ሚያዝያ 8 ቀን 2024 ይሆናል፣ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ዩናይትድ ስቴትስን ከቴክሳስ ወደ ሜይን አቋርጦ ሲያልፍ። ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ እንዲሁ በዩናይትድ ስቴትስ ፣ እንዲሁም በፖርቶ ሪኮ እና በአንዳንድ የአላስካ እና የሃዋይ ክፍሎች ይታያል።
ስለሚመጣው የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት go.nasa.gov/Eclipse2023ን ይጎብኙ።
ምንጮች:
- ናሳ