ናሳ ካፕሱል የምንግዜም ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና ወደ ምድር ያቀርባል

ናሳ የጠፈር ካፕሱል ከአስትሮይድ የተሰበሰበውን ትልቁን የአፈር ናሙና የያዘው የምድርን ከባቢ አየር በተሳካ ሁኔታ በማለፍ በዩናይትድ ስቴትስ በረሃ ውስጥ ገባ። ከሮቦቲክ የጠፈር መንኮራኩር OSIRIS-REx የተለቀቀው ካፕሱሉ ከሶልት ሌክ ሲቲ፣ ዩታ በስተ ምዕራብ በተሰየመ ማረፊያ ቦታ ላይ አረፈ። ይህ በናሳ እና በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ መካከል የስድስት ዓመታት የጋራ ተልዕኮ መጠናቀቁን ያመለክታል።
የሰለስቲያል ናሙና የተሰበሰበው 4.5 ቢሊዮን አመታት ያስቆጠረ ነው ተብሎ ከሚገመተው አስትሮይድ ቤንኑ ነው። አስትሮይድ በምድር እና በማርስ መካከል የሚገኝ ጥንታዊ ፣ 510 ሜትር ስፋት ያለው ነገር እንደሆነ ተገልጿል ። ናሙናው የድንጋዮች እና የአቧራ ቅንጣቶች፣ በካርቦን የበለፀገ እና በፀሀይ ስርዓታችን ውስጥ የሚፈጠሩ አንዳንድ ቀደምት ጠንካራ ቅንጣቶች ድብልቅ እንደሚሆን ይጠበቃል። ከፀሀያችን በፊት የነበሩ ልዩ ልዩ ዝርዝሮችን እና ጥራጥሬዎችን ሊይዝ ይችላል።
የዚህ ተልዕኮ ጠቀሜታ በተሰበሰበው የአስትሮይድ ናሙና መጠን ላይ ነው. ሌሎች ተልእኮዎች ቀደም ሲል የአስትሮይድ ናሙናዎችን ሲመልሱ፣ ይህ ናሙና በአንፃራዊነት ትልቅ ነው። ሳይንቲስቶች ካፕሱሉ ቢያንስ 250 ግራም ፍርስራሾችን እንደሚይዝ ይገምታሉ, ነገር ግን እቃው ከተከፈተ በኋላ ትክክለኛው መጠን ይወሰናል. ይህ ተልዕኮ ለናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ መንገድ በከፈተው የጃፓን JAXA ተልእኮዎች ስኬት ላይ ይመሰረታል።
አውስትራሊያ በናሙናዎቹ ትንተና ላይ ትሳተፋለች፣ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ባለሙያዎች በጥናቱ ላይ ይተባበራሉ። የከርቲን ዩኒቨርሲቲ የምድር እና የፕላኔተሪ ሳይንስ ትምህርት ቤት ተባባሪ ፕሮፌሰር ኒክ ቲምስ የአስትሮይድ ናሙናን ከሚመረምሩ ሳይንቲስቶች አንዱ ናቸው። ግባቸው በቤንኑ ላይ የተጠበቁ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን እና ውህዶችን፣ እንደ ቤንኑ ያሉ አስትሮይድስ አፈጣጠር እና ፅናት እንዲሁም በእነዚህ አስትሮይዶች ላይ እንደ ውሃ ያሉ ሀብቶች እንዳሉ መረዳት ነው።
ናሳ እንደ ቤኑ ባሉ አስትሮይድስ ጥናት እንደ ምድር ያሉ አለታማ ፕላኔቶች አመጣጥ እና እድገት ጠቃሚ ፍንጮችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋል። እነዚህ አስትሮይዶች የጥንት የፀሐይ ስርዓት ቅርሶች ናቸው እና ለሕይወት መፈጠር አስፈላጊ የሆኑ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ሊይዙ ይችላሉ። እንደ OSIRIS-REx ያሉ ተልእኮዎች ስኬት ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን እውቀት ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱ የጠፈር እና የፕላኔቶች ምርምር መንገድ ይከፍታል።
ምንጮች:
- የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ
- ተባባሪ ፕሮፌሰር ኒክ ቲምስ ከከርቲን ዩኒቨርሲቲ የምድር እና የፕላኔቶች ሳይንስ ትምህርት ቤት