አዲስ የግንኙነት ግኝት፡ የሌዘር ጨረሮች ምልክቶች 10 ሚሊዮን ማይል

በአስደናቂ ስኬት ሳይንቲስቶች የሌዘር ጨረር በመጠቀም በ10 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ የመገናኛ ምልክቶችን በተሳካ ሁኔታ አስተላልፈዋል። ይህ ስኬት በጥልቅ የጠፈር ግንኙነት መስክ ትልቅ ምእራፍ ያስመዘገበ ሲሆን የጠፈር መንኮራኩሮች የመግባቢያ መንገድ ላይ ለውጥ ለማምጣት ተዘጋጅቷል።
የናሳ ጥልቅ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን (DSOC) ሙከራ በሌዘር በኩል ወደ ጨረቃ ማዶ በተሳካ ሁኔታ በመላክ የሚጠበቀውን ሁሉ በልጧል። የሙከራ መረጃው ጨረቃ ከምድር 40 ጊዜ ያህል ርቆ ከሚገኘው የፓይሼ የጠፈር መንኮራኩር በካሊፎርኒያ ካልቴክ ፓሎማር ኦብዘርቫቶሪ ወደሚገኘው ሄሌ ቴሌስኮፕ ተላልፏል።
ይህ ማሳያ የጨረር ግንኙነቶችን እጅግ በጣም የራቀ አጠቃቀምን ይወክላል፣ ይህም በህዋ ውስጥ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የውሂብ ማስተላለፍ እድልን ያሳያል። የ DSOC ሙከራው በጠፈር መንኮራኩሮች ከሚጠቀሙት የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስርዓቶች ከ10 እስከ 100 ጊዜ የሚበልጥ የስርጭት ፍጥነትን ለማሳየት ያለመ ነው።
የሌዘር ቴክኖሎጂን ኃይል በመጠቀም፣ ይህ ግኝት በጥልቅ የጠፈር ተልዕኮዎች ወቅት ለተሻሻሉ የግንኙነት ችሎታዎች መንገድ ይከፍታል። ሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር በማርስ እና ጁፒተር መካከል ወደሚገኘው የአስትሮይድ ቀበቶ ሲጓዝ ስርዓቱ ከፍተኛ ባንድዊድዝ የፈተና ዳታ ወደ ምድር የመላክ ችሎታው የመረጃ ስርጭትን ውጤታማነት ለማሻሻል ትልቅ ተስፋ ሰጪ እርምጃ ነው።
የ DSOC ቴክኖሎጂ የተሳካው "የመጀመሪያው ብርሃን" በሌዘር ላይ የተመሰረቱ የግንኙነት ስርዓቶች አዋጭነት እና አቅም ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ከተጨማሪ እድገቶች ጋር፣ ይህ ቴክኖሎጂ የጠፈር ፍለጋን የመቀየር አቅም አለው፣ በሚስዮን እና በመሬት መካከል ፈጣን እና ቀልጣፋ የመረጃ ልውውጥ እንዲኖር ያስችላል።
በየጥ:
ጥ፡ የሌዘር ጨረር እስከ ምን ያህል ተላልፏል?
መ: የሌዘር ጨረር በ10 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ተላልፏል።
ጥ፡ የ DSOC ሙከራ ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ የ DSOC ሙከራ አላማው በጠፈር መንኮራኩሮች ከሚጠቀሙት የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስርዓቶች ከ10 እስከ 100 እጥፍ የሚበልጥ የመረጃ ስርጭት ፍጥነትን ለማሳየት ነው።
ጥ: - በጨረር ላይ የተመሰረቱ የመገናኛ ዘዴዎች በጠፈር ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
መ፡ በሌዘር ላይ የተመሰረቱ የመገናኛ ዘዴዎች የመረጃ ስርጭትን ውጤታማነት የማሻሻል አቅም አላቸው፣ ይህም በተልእኮዎች እና በመሬት መካከል በጥልቅ ህዋ ጥናት ጊዜ ፈጣን እና ቀልጣፋ ግንኙነት እንዲኖር ያስችላል።