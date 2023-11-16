ናሳ በአቅራቢያ ያለ ሮኪ ኤክስፖፕላኔት ከመሬት ጋር የሚመሳሰሉ ባህሪያትን አግኝቷል

የናሳን ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕን የሚጠቀሙ ሳይንቲስቶች አንድ አስደናቂ ግኝት አገኙ፡ በ22 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የምትገኝ ኤክሶፕላኔት በመጠን መጠኑ ከምድር ጋር ይመሳሰላል። LTT 1445Ac የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ዓለታማ ኤክሶፕላኔት ከመሬት ጋር ተመሳሳይ የሆነ የመሬት ስበት ኃይልን ይጋራል፣ነገር ግን ምቹ ያልሆነ አካባቢን ይይዛል፣የገጹ ሙቀት በጣም የሚያቃጥል 500 ዲግሪ ፋራናይት (260 ዲግሪ ሴልሺየስ) ይደርሳል።
በኤሪዳኑስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው LTT 1445Ac በሦስትዮሽ ኮከብ ስርዓት ውስጥ ቀይ ድንክ ኮከብን ይዞራል። ከፀሀያችን ያነሱ እና የቀዘቀዙ ቀይ ድንክ ኮከቦች 70% የሚሆነውን ፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ ውስጥ ይመሰርታሉ። ለምድር ቅርበት ቢኖራትም፣ LTT 1445Ac በከፍተኛ የአየር ሙቀት ምክንያት ለመኖሪያነት የምትመች እህት ፕላኔት ከመሆን ይርቃል።
በሐብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በስድስት ምህዋር የሚወሰን የኤክሶፕላኔት መለኪያ ዲያሜትሩ ከምድር በ1.07 እጥፍ የሚበልጥ መሆኑን ያሳያል። ሃብል ቴሌስኮፕ ሳይንቲስቶች ይህን ወሳኝ መለኪያ እንዲያሰሉ ያስቻላቸው አስፈላጊ መረጃዎችን ሰብስቧል። የ LTT 1445Ac ግኝት ባለፈው አመት የተገኘው በናሳ ትራንዚቲንግ ኤክስፖፕላኔት ሰርቬይ ሳተላይት (TESS) ሲሆን ፕላኔት በኮከቡ ፊት ስታልፍ የብርሃን ለውጦችን በመመልከት የመተላለፊያ ዘዴን ይጠቀማል።
ከቅርቡ እና ከሚያስደስት ባህሪያቱ ጋር፣ LTT 1445Ac ለወደፊት የከባቢ አየር ጥናቶች አስደሳች ኢላማ አድርጎታል። የሳይንስ ሊቃውንት በተለይ ሀብል እና የሚመጣውን ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በመጠቀም ከባቢ አየርን ለመተንተን የስፔክትሮስኮፒ ቴክኒኩን ለመጠቀም ይፈልጋሉ። ይህ የቅርብ ምድራዊ ፕላኔት የኤክሶፕላኔትን ከባቢ አየር ስብጥር ለማጥናት ከጥቂቶቹ በዋጋ ሊተመን የማይችል እድሎች አንዱ ሆኖ ያገለግላል።
ስለ ኤክሶፕላኔቶች ያለን ግንዛቤ እየሰፋ ሲሄድ፣ እንደ LTT 1445Ac ያሉ ግኝቶች የእኛን ጋላክሲ የሚሞሉ የተለያዩ የፕላኔቶችን ስርዓቶች ፍንጭ ይሰጣሉ። እንደ ሃብል እና JWST ባሉ የላቀ ቴክኖሎጂ እና መሳሪያዎች፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሩቅ አለምን ሚስጥሮች እያወጡ ነው፣ ይህም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለንን ቦታ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት መንገድ ይከፍታል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ኤክሶፕላኔት ምንድን ነው?
ኤክሶፕላኔት የሚያመለክተው ከምድር ሌላ ኮከብ የሚዞረውን ፕላኔት ነው። እነዚህ ፕላኔቶች ብዙውን ጊዜ በሩቅ ርቀው በሚገኙ የከዋክብት ሥርዓቶች ውስጥ የሚገኙት በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉትን እጅግ በጣም ብዙ የሰማይ አካላትን ያሳያሉ።
ጥ፡ ኤክሶፕላኔቶች እንዴት ይገኛሉ?
ሳይንቲስቶች ኤክሶፕላኔቶችን ለመለየት የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። አንድ የተለመደ ቴክኒክ የመተላለፊያ ዘዴ ሲሆን ፕላኔቷ ከፊት ለፊቱ ስታልፍ የኮከብ ብሩህነት ለውጦችን መከታተል እና የኮከቡ ብርሃን ለጊዜው እንዲደበዝዝ ያደርጋል።
ጥ፡ ስፔክትሮስኮፒ ምንድን ነው?
ስፔክትሮስኮፒ የአንድን ነገር ስብጥር እና ባህሪያት ለማጥናት የሚያገለግል ዘዴ ሲሆን ለምሳሌ የኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር። በእቃው የተማረከውን ወይም የሚወጣውን የብርሃን የሞገድ ርዝመት መተንተንን፣ በኬሚካላዊው ሜካፕ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን መስጠትን ያካትታል።
ጥ፡ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) ምንድን ነው?
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) ወደ ምህዋር ለመምጠቅ የተዘጋጀ መጪ የጠፈር ቴሌስኮፕ ነው። አጽናፈ ዓለሙን በኢንፍራሬድ ብርሃን ለመመልከት የተነደፈ በመሆኑ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ኤክሶፕላኔቶችን ጨምሮ የሩቅ የሰማይ አካላትን እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።