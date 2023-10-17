ናሳ በአስትሮይድ ናሙናዎች ውስጥ በምድር ላይ ስላለው የሕይወት አመጣጥ ሊሆኑ የሚችሉ ፍንጮችን አግኝቷል

ናሳ እንዳስታወቀው ከአስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰቡ ናሙናዎች ካርቦን፣ውሃ እና በምድር ላይ ስላለው ህይወት አመጣጥ ግንዛቤዎችን እንደያዙ አስታውቋል። ናሙናዎቹ የተሰበሰቡት በኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ሲሆን፥ ሁለት አመታትን ያሳለፈው ቤኑ ወደ ላይ ወርዶ ወደ ምድር ከመመለሱ በፊት ነው።
ከቤንኑ ውጫዊ ክፍል የተሰበሰበውን የ“ጉርሻ” ናሙና የመጀመሪያ ትንታኔ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት የተትረፈረፈ ካርቦን እንዲሁም ውሃ የያዙ የሸክላ ማዕድኖችን ለይተው አውቀዋል። እነዚህ ንጥረ ነገሮች በቢሊዮን ከሚቆጠሩ አመታት በፊት ወደ ምድር ሊወድቁ ይችሉ ነበር፣ ይህም በፕላኔታችን ላይ ያለውን ህይወት ለማዳበር ይረዳሉ።
ዋናው የናሙና ክፍል ገና ሳይከፈት, በቆርቆሮው ውጫዊ ክፍል ላይ የተገኘው ቁሳቁስ ለመተንተን በጥንቃቄ ተጠብቆ ነበር. ናሳ እና በአለም ዙሪያ ያሉ ሳይንቲስቶች ናሙናዎቹን በዝርዝር በማጥናት በሚቀጥሉት ሁለት አመታት ያሳልፋሉ። ኤጀንሲው ለአስርት አመታት ለሚቀጥሉት ጥናቶች ቢያንስ 70% የሚሆነውን ናሙና ለመጠበቅ ቆርጧል።
እነዚህ ግኝቶች በምድር ላይ ህይወት እንዲፈጠሩ ምክንያት የሆኑትን ሂደቶች ለመረዳት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታሉ. ሳይንቲስቶች እንደ ቤኑ ያሉ የአስትሮይዶችን ስብጥር በማጥናት ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ንጥረ ነገሮች እና ወደ ፕላኔታችን እንዴት ሊጓጓዙ እንደሚችሉ ለማወቅ ተስፋ ያደርጋሉ።
በአስትሮይድ ናሙናዎች ላይ የተደረገው ምርመራ ስለ ህይወት አመጣጥ ያለንን ግንዛቤ ውስጥ ትልቅ እርምጃን ያሳያል። ከቤንኑ የተሰበሰበው መረጃ ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን እውቀት እና በውስጡ ያለንን ቦታ የመቅረጽ አቅም አለው።
ምንጮች:
- የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ተልዕኮ
- የናሳ ባለስልጣናት በጆንሰን የጠፈር ማእከል