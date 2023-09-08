የናሳ የጠፈር ማስጀመሪያ ስርዓት የሮኬት ፕሮግራም ወጪዎች ላይ ግልፅነት ማጣት

የመንግስት ተጠያቂነት ቢሮ (GAO) በቅርቡ የወጣ ሪፖርት ናሳ የቦታ ማስጀመሪያ ሲስተም (SLS) የሮኬት ፕሮግራም ትክክለኛ ወጪዎችን በተመለከተ ግልፅነት የጎደለው መሆኑን ያሳያል። ሪፖርቱ እ.ኤ.አ. የአርጤምስ ፕሮግራም.
በ GAO ከተገለጹት ዋና ዋና ጉዳዮች አንዱ ናሳ የተለያዩ የኤስኤልኤስ የሮኬት ኤለመንቶችን የማምረት ወጪን አለመለካቱ ነው። ይልቁንም ናሳ የማምረቻ ወጪዎችን እና ተመጣጣኝነትን በአምስት አመት ግምት ለመከታተል አቅዷል።
በተጨማሪም፣ ሪፖርቱ የናሳ ወጪ ግምት ለአርጤምስ ተልእኮ መዘግየቶች እንደሌላቸው ያሳያል። በጨረቃ ዙሪያ ያለው የአርጤምስ 2025 የበረራ ቡድን ከ XNUMX በፊት ይጀምራል ተብሎ አይታሰብም ፣ በሰራተኞቹ በአርጤምስ III ላይ ማረፍ የበለጠ ሊዘገይ ይችላል። ይህም ሆኖ አንዳንድ የናሳ ባለስልጣናት እነዚህ መዘግየቶች በፕሮግራሙ የወጪ ግምት ላይ ተጽእኖ አይኖራቸውም ይላሉ ይህም አጠያያቂ ይመስላል።
ያልተቋረጡ ወጪዎችን ጉዳይ ለመፍታት የ NASA ባለስልጣናት የኤስኤልኤስ ፕሮግራም አቅምን ማሻሻል አስፈላጊ መሆኑን አምነዋል። የበረራ መርሃ ግብሩን ማረጋጋት፣ የመማሪያ ቅልጥፍናን ማሳካት፣ ፈጠራን ማበረታታት እና የግዢ ስልቶችን ማስተካከልን ጨምሮ ወጪን ለመቀነስ የአራት-ደረጃ እቅድን ዘርዝረዋል። ነገር ግን፣ የተለየ ወጪ ቆጣቢ ግቦች አልተለዩም።
ናሳ ከልክ ያለፈ ወጪን ማወቁ የሚያስመሰግን ቢሆንም፣ ሪፖርቱ ወጪዎችን በብቃት መቆጣጠር ይችሉ እንደሆነ ጥርጣሬን ይፈጥራል። የሞተር ወጪን በ30 በመቶ ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት እንኳን፣ የኤስኤልኤስ ሮኬት ሞተሮች በንግድ ገበያ ውስጥ ካሉ ሞተሮች ጋር ሲነፃፀሩ በጣም ውድ እንደሆኑ ይቆያሉ።
በማጠቃለያው፣ የGAO ዘገባ በ NASA ለኤስኤስኤስ የሮኬት ፕሮግራም የወጪ ግምት ግልፅነት የጎደለው መሆኑን አጉልቶ ያሳያል። ናሳ በተመጣጣኝ ዋጋ ላይ ያለውን ችግር ለመፍታት እንደሚያስፈልግ ቢገነዘብም, ወጪዎችን በብቃት መቆጣጠር እና ፕሮግራሙን በዘላቂነት ዘላቂ ማድረግ አለመቻላቸው መታየት አለበት.
ምንጮች:
የመንግስት ተጠያቂነት ቢሮ (GAO) በናሳ የጠፈር ማስጀመሪያ ስርዓት ላይ ሪፖርት፡ [የሪፖርት ዩአርኤል አስገባ]
ትርጓሜዎች
1. የመንግስት ተጠያቂነት ቢሮ (GAO)፡- የታክስ ከፋይ ዶላር አጠቃቀምን ግልፅነትና ተጠያቂነትን የማረጋገጥ ኃላፊነት ያለው የዩናይትድ ስቴትስ የመንግስት ኤጀንሲ።
2. የጠፈር ማስጀመሪያ ሲስተም (SLS)፡- በናሳ የተሰራ እጅግ በጣም ከባድ ሊፍት የሚችል የማስጀመሪያ ተሽከርካሪ የአርጤምስ ፕሮግራምን ጨምሮ ለጥልቅ የጠፈር ፍለጋ ተልእኮዎች ያገለግላል።
3. የአርጤምስ ፕሮግራም፡ በ2024 የጠፈር ተጓዦችን ወደ ጨረቃ ለመመለስ እና ቀጣይነት ያለው የጨረቃ ፍለጋን ለማቋቋም የናሳ ተነሳሽነት።