ናሳ ለጥቅምት ወር “የእሳት ቀለበት” አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በይነተገናኝ ካርታ አወጣ።

ናሳ በጥቅምት 14 ላይ ለሚመጣው አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ "Eclipse Explorer" የተባለ አዲስ በይነተገናኝ ካርታ አሳይቷል። ካርታው የተመሰረተው ናሳ ቀደም ሲል በተለቀቀው ግርዶሽ ካርታዎች ላይ ነው፣ ነገር ግን ቅጽበታዊ መረጃን ለማቅረብ እና የእይታ ልምዱን ለማሳደግ ተጨማሪ መስተጋብራዊ ንብርብሮችን ያካትታል።
የ "Eclipse Explorer" ካርታ በግርዶሹ ጫፍ ወቅት የሚሸፈነውን የፀሐይን መቶኛ የሚያሳዩ ተለዋዋጭ ንብርብሮችን ያሳያል። በተጨማሪም “የእሳት ቀለበት” የሚቆይበት ጊዜ፣ ግርዶሹን የሚያመጣው የጨረቃ ጨለማ ክፍል ከፍተኛ የሆነባቸውን አካባቢዎች ዝርዝር ያሳያል። በተጨማሪም ካርታው የአንቱብራን መንገድ እና ቅርጾችን፣ የጨረቃን ሾጣጣ ቅርጽ ያለው ጥላ፣ እንዲሁም ደማቅ ፔኑምብራ ያሳያል፣ ይህም ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ያስከትላል።
ካርታው ለከተሞች የተለየ የግርዶሽ ጊዜ እና የአየር ሁኔታ መረጃን ሲያቀርብ፣ እንደ ዩታ ያሉ የመንገዱን ቁልፍ ክፍሎች ጎብኝዎች ዝርዝር መረጃ ይጎድለዋል። ነገር ግን፣ የናሳ አዲሱ ግርዶሽ ካርታዎች በመቶዎች ለሚቆጠሩ ቦታዎች ዝርዝር ምስላዊ ውክልና የሚሰጠውን Eclipse2024.org's Eclipse Simulatorን ጨምሮ ከሌሎች በይነተገናኝ ካርታዎች ከባድ ፉክክር ይገጥማቸዋል። TimeAndDate.com በተጨማሪም ግርዶሹ ለተወሰኑ ቦታዎች ምን እንደሚመስል ከየጊዜ ሰሌዳ ጋር ያቀርባል።
ዓይናቸውን ለመጠበቅ በዝግጅቱ ጊዜ ሁሉ ተመልካቾች የፀሐይ ግርዶሽ መነጽር ማድረግ አስፈላጊ ነው። የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በምህዋሯ ላይ ባላት ቦታ ምክንያት ከፀሀይ ትንሽ ትንሽ ስትታይ ነው። በጥቅምት 14 ጨረቃ የፀሐይን መካከለኛ ክፍል በመዝጋት አንኑሉስ የተባለ አጭር ቀለበት ይፈጥራል. ግርዶሹ በኦሪገን፣ ቴክሳስ፣ ካሊፎርኒያ፣ ኔቫዳ፣ ኢዳሆ፣ ዩታ፣ አሪዞና፣ ኮሎራዶ እና ኒው ሜክሲኮን ጨምሮ በበርካታ የአሜሪካ ግዛቶች ላይ ያልፋል። ከዚያም ወደ ሜክሲኮ፣ ቤሊዝ፣ ሆንዱራስ፣ ኒካራጓ፣ ፓናማ፣ ኮሎምቢያ እና ብራዚል ይቀጥላል።
ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት፣ የተረጋገጠ የአይን መከላከያ ሳይኖር ከፊል ወይም ዓመታዊ ደረጃዎችን በቀጥታ ከመመልከት መቆጠብ አስፈላጊ ነው። በግርዶሹ ወቅት በአሜሪካ ውስጥም ሆነ በሌላ በማንኛውም ቦታ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እይታን ለማረጋገጥ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮች አስፈላጊ ናቸው።
ምንጮች:
– የናሳ “Eclipse Explorer” በይነተገናኝ ካርታ
– Eclipse2024.org's Eclipse Simulator
- ለዓመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ TimeAndDate.com ገጽ
– የ Xavier Jubier መስተጋብራዊ ጎግል ካርታ
- GreatAmericanEclipse.com ለዝርዝር ግርዶሽ ካርታዎች እና የበረራ ቪዲዮዎች