የናሳ ሌዘር ኮሙኒኬሽን አብዮታዊ የጠፈር መረጃ ማስተላለፍ

ናሳ በህዋ ላይ የመረጃ ማስተላለፍ አቅምን በሌዘር ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ አብዮት እያደረገ ነው። በህዳር ወር የ ILLUMA-T ጭነት ጭነት ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ሲጀመር፣ በአይኤስኤስ እና በመሬት መካከል ፈጣን እና ቀልጣፋ ግንኙነት የመፍጠር እድሉ ተደራሽ ነው።
በተለምዶ፣ አይኤስኤስ ለመረጃ ማስተላለፊያ በሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ሳተላይቶች ይተማመናል። ነገር ግን የሌዘር ግንኙነቶችን እንደ ILLUMA-T (የተቀናጀ ሌዘር ኮሙኒኬሽን ሪሌይ ማሳያ ሎው ኤር ኤር ቢት ተጠቃሚ ሞደም እና አምፕሊፋየር ተርሚናል) በተልዕኮዎች ማስተዋወቅ መረጃን ከህዋ የሚተላለፍበትን መንገድ ለመቀየር ተዘጋጅቷል።
ሌዘር ኮሙኒኬሽን የማይታየውን የኢንፍራሬድ ብርሃንን በመጠቀም ከፍተኛ የውሂብ መጠንን ለማስቻል ፣ይህም የጠፈር መንኮራኩሮች በአንድ ስርጭት ትልቅ መጠን ያለው መረጃን ወደ ምድር መልሰው እንዲያስተላልፉ ያስችላቸዋል። ይህ አዲስ ቴክኖሎጂ በአይኤስኤስ ላይ ተመራማሪዎችን ይጠቅማል፣ ምክንያቱም ፈጣን የመረጃ ልውውጥ ስለሚያደርግ እና ከፍተኛ መጠን ያለው ውሂብ የመላክ ችሎታን ያሳድጋል።
በናሳ የጠፈር ኮሙኒኬሽን እና ዳሰሳ ፕሮግራም የሚተዳደረው ILLUMA-T በአይኤስኤስ ላይ ሲጫን ባለሁለት መንገድ የሌዘር ግንኙነት ቅብብል ያሳያል። በቴሌስኮፕ እና ጂምባል የታጠቁ የ ILLUMA-T ኦፕቲካል ሞጁል የሌዘር ኮሙኒኬሽን ሪሌይ ማሳያን (ኤልሲአርዲ) በጂኦሳይክሮኖስ ምህዋር ይከታተላል። ምንም እንኳን ማይክሮዌቭ መጠን ቢሆንም ፣ ይህ የታመቀ ጭነት የቦታ ግንኙነት ችሎታዎችን በማሳደግ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
አንዴ ISS ላይ ከተጫነ ILLUMA-T በሚያስደንቅ ፍጥነት 1.2 ጊጋቢት በሰከንድ ወደ LCRD ያስተላልፋል። ከዚያ መረጃው በካሊፎርኒያ ወይም በሃዋይ ወደሚገኙ የኦፕቲካል መሬት ጣቢያዎች ይተላለፋል። የመሬት ጣቢያዎቹ መረጃውን ወደ ኤልሲአርዲ ሚሽን ኦፕሬሽን ሴንተር እና በመቀጠል ወደ ILLUMA-T የምድር ኦፕሬሽን ቡድኖች በሜሪላንድ በሚገኘው የናሳ ጎድዳርድ የጠፈር በረራ ማእከል ለጥራት ግምገማ ያደርሳሉ።
በ ILLUMA-T እና LCRD መካከል ያለው ትብብር የጠፈር ግንኙነት ችሎታዎችን የመቀየር አቅም አለው። ናሳ የሌዘር ግንኙነቶችን በጠፈር የመገናኛ አውታሮች ውስጥ በማዋሃድ ወደ ምድር ቅርብ እና ጥልቅ የጠፈር ምርምርን ይጠቀማል። በዚህ ቴክኖሎጂ፣ ተመራማሪዎች እና የጠፈር አድናቂዎች ፈጣን፣ ቀልጣፋ እና አጠቃላይ የመረጃ ስርጭት በአይኤስኤስ እና በመሬት መካከል እንዲኖር መጠበቅ ይችላሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. ILLUMA-T ምንድን ነው?
ILLUMA-T የተቀናጀ ሌዘር ኮሙኒኬሽን ሪሌይ ማሳያ ዝቅተኛ ምድር ምህዋር ተጠቃሚ ሞደም እና ማጉያ ተርሚናል ማለት ነው። በህዋ ላይ የመረጃ ማስተላለፍ አቅምን ለማሳደግ የሌዘር ግንኙነቶችን አቅም ለማሳየት በናሳ የተሰራ ክፍያ ነው።
2. ሌዘር የመገናኛ ቴክኖሎጂ እንዴት ይሠራል?
የሌዘር መገናኛዎች ከፍተኛ የውሂብ ተመኖችን ለማንቃት በማይታይ የኢንፍራሬድ ብርሃን ይጠቀማሉ፣ ይህም በአንድ ስርጭት ውስጥ ትላልቅ መጠን ያላቸውን መረጃዎች ወደ ምድር ለመመለስ ያስችላል። ይህ ቴክኖሎጂ እንደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) እና ምድር ባሉ የጠፈር ተልዕኮዎች መካከል ፈጣን እና ቀልጣፋ ግንኙነትን ይሰጣል።
3. የሌዘር ግንኙነቶች ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
የሌዘር ግንኙነቶች ፈጣን የውሂብ ማስተላለፍ እና ተጨማሪ ውሂብ ወደ ምድር የመላክ ችሎታ ይሰጣሉ። ይህ የመረጃ ስርጭት አቅምን በማሳደግ እና በህዋ ላይ የተሰበሰበውን መረጃ የበለጠ ሰፊ ትንተና በማስቻል ተመራማሪዎችን እና የጠፈር ፍለጋ ተልዕኮዎችን ይጠቅማል።
4. ILLUMA-T የጠፈር ግንኙነት ችሎታዎችን እንዴት ያሻሽላል?
አንዴ በ ISS ላይ ከተጫነ ILLUMA-T ባለ ሁለት መንገድ የሌዘር ግንኙነት ማስተላለፊያ ያሳያል። መረጃውን በ1.2 ጊጋቢት በሰከንድ በሚያስደንቅ ፍጥነት ወደ ሌዘር ኮሙኒኬሽን ሪሌይ ማሳያ (ኤልሲአርዲ) በጂኦሳይክሮኖስ ምህዋር ያስተላልፋል። ይህ ትብብር የጠፈር ተግባቦት አቅምን ለመቀየር እና የሌዘር ግንኙነቶችን በናሳ የጠፈር ኮሙዩኒኬሽን አውታሮች ውስጥ ለማዋሃድ መንገድ ለመክፈት ያለመ ነው።