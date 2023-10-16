የናሳ X-59 ሱፐርሶኒክ የመጀመሪያ በረራ ለሚቀጥለው አመት ዘገየ

ናሳ በ59 ሊካሄድ የታቀደው የ X-2023 ሱፐርሶኒክ አውሮፕላኑ የመጀመሪያ በረራ ወደ 2024 መዘግየቱን አስታውቋል።ይህ ችግር ቢያጋጥመውም ፕሮጀክቱ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረሱን እና አውሮፕላኑ ለመጪው በረራ መዘጋጀቱን አስታውቋል።
በናሳ ከሎክሄድ ማርቲን ጋር በመተባበር የተሰራው የX-59 ማርች 1.4 ማሳያ የተቀናጁ ስርዓቶቹን ከባድ ሙከራ አድርጓል። አውሮፕላኑ እነዚህን ፈተናዎች በተሳካ ሁኔታ በማለፉ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ በረራ ለማድረግ ወደ በረራ መስመር ተዛውሯል።
X-59 የሱፐርሶኒክ በረራ ዋና ዋና ፈተናዎችን ለማሸነፍ ያለመ ነው - አውሮፕላኑ ከድምጽ ፍጥነት በላይ በሚሆንበት ጊዜ የሚፈጠረውን ከፍተኛ ድምጽ ማጉያ። በንድፍ፣ X-59 ይበልጥ ጸጥ ያለ ድምፅ የሚያመነጭ ቅርጽ አለው፣ “የሶኒክ ቱምፕ” በመባል ይታወቃል፣ ይህም ከባህላዊ ሱፐርሶኒክ ቡሞች በእጅጉ ያነሰ ረብሻ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል።
አንድ ጊዜ በረራ ላይ X-59 በተሰራው የሶኒክ ቱምፕ ላይ መረጃን ይሰበስባል እና የጩኸቱን ተቀባይነት ለመገምገም መሬት ላይ ካሉ ሰዎች አስተያየት ይሰበስባል። ይህ መረጃ ለወደፊት ደንቦችን ያሳውቃል እና በማህበረሰቦች ላይ ብጥብጥ ሳይፈጥር በመሬት ላይ ሊንቀሳቀስ የሚችል አዲስ ትውልድ እጅግ በጣም ጥሩ አውሮፕላኖችን መፍጠር ያስችላል።
መዘግየቱ ተስፋ አስቆራጭ ቢሆንም፣ ለ NASA የ X-59 የመጀመሪያ በረራ ደህንነት እና ስኬት ማረጋገጥ ወሳኝ ነው። በሙከራ አውሮፕላኖች ልማት ውስጥ ቴክኒካዊ ችግሮች እና ያልተጠበቁ ጉዳዮች የተለመዱ ናቸው፣ እና ናሳ እነዚህን መሰናክሎች ለማሸነፍ ቁርጠኛ ነው።
X-59 ወደ መጀመሪያው በረራ ሲሄድ፣ በፕሮጀክቱ ላይ የሚሰራው ቡድን አጠቃላይ ፈተናዎችን እና ግምገማዎችን ማከናወኑን ይቀጥላል። ከዚህ መሬት ሰባሪ አውሮፕላኖች የተሰበሰበው መረጃ በሱፐርሶኒክ የበረራ ቴክኖሎጂ እድገት ላይ አስተዋፅዖ ያደርጋል እና ለወደፊት የአቪዬሽን ፈጠራዎች መንገድ ይከፍታል።
ምንጮች:
- ናሳ
- ሎክሄድ ማርቲን