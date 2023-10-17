ናሳ በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ የቀዝቃዛ መፍሰስን ተከትሎ የጠፈር ጉዞን ለሌላ ጊዜ አራዝሟል

የናሳ ባለስልጣናት በቅርቡ በሩሲያ የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ክፍል ላይ በተፈጠረው የአየር ማቀዝቀዣ ፍሰት ምላሽ ከታቀዱት የጠፈር ጉዞዎች አንዱን ለሌላ ጊዜ ለማስተላለፍ ወስነዋል። በመጀመሪያ ለሐሙስ ጥቅምት 19 ታቅዶ የነበረው የጠፈር መንኮራኩር በ2023 ናሳ እና የሩስያ የፌደራል የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስ የፍሳሹን መንስኤ ማጣራቱን ሲቀጥሉ በቆይታ በXNUMX ይካሄዳል።
በአይኤስኤስ ላይ ጥቅም ላይ የሚውለው ቀዝቃዛ አሞኒያ ነው, ይህም የጠፈር ልብሶች የጠፈር ተመራማሪዎች በቅርበት ካሉ ተጨማሪ የጽዳት ሂደቶችን ይፈልጋል. በሩሲያ የናኡካ ሳይንስ ሞጁል ውስጥ ያለው ፍሰት በጥቅምት 9 ተከስቷል ነገር ግን በዚያው ቀን ቆሟል። ይህ ባለፈው ዓመት ውስጥ ለሦስተኛ ጊዜ ነው የሩሲያ አይኤስኤስ መሣሪያዎች የአሞኒያ መፍሰስ ሲያጋጥማቸው።
ሮስስኮስሞስ የ25 ዓመት እድሜ ያለው የራስቬት ሞጁል ላይ የተወሰደውን የራዲያተሩን የቅርብ ጊዜ መፍሰስ ምንጭ የሆነውን በቅርበት ለመመርመር በጥቅምት 13 የራሱን የጠፈር ጉዞ እያቀደ ነው። ቅዝቃዛው መርዛማ ንጥረን ወይም ለአደገኛ ሁኔታ ባይሆንም, ባለሙያዎቹ የውስጣዊ ሥርዓቶች ወደ ውስጣዊ ስርዓቶች ከመግባታቸው እና ከጊዜ በኋላ የመሳሪያ ውርደት እንዳይገቡ ለመከላከል ባለሙያዎች እየሰሩ ናቸው.
የናሳ የተራዘመ የጠፈር ጉዞ አላማው ጥቃቅን የጥገና ስራዎችን ለመስራት ነው። የጠፈር ተመራማሪዎች ሎራል ኦሃራ ከናሳ እና አንድሪያስ ሞገንሰን ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ከአይኤስኤስ ውጫዊ ክፍል ናሙናዎችን በመሰብሰብ ረቂቅ ተሕዋስያንን ለመፈለግ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው ካሜራን በመተካት እና ሌሎች ተግባራትን ያከናውናሉ ። የዚህ ሥራ ትክክለኛ ቀን በኋላ ይወሰናል.
እንደ እድል ሆኖ፣ ኦክቶበር 30 ላይ በሁሉም ሴት የሆነችው ናሳ የታቀደው ሁለተኛው የጠፈር ጉዞ አሁንም በታቀደለት እቅድ ለመቀጠል ታቅዷል። O'Hara ከናሳ የጠፈር ተመራማሪው ጃስሚን ሞግቤሊ ጋር በመቀላቀል የተሳሳተ የኤሌክትሮኒክስ ሳጥንን ለማስወገድ እና ለጣቢያው የፀሐይ ኃይል መጠቀሚያዎች አስፈላጊ የሆነውን ምሰሶ ለመተካት.
እንደ ሩሲያ ገለጻ፣ በአይኤስኤስ ላይ የቀደሙት ሁለት የአሞኒያ ፍሳሽዎች በማይክሮሜትሮይድ ጥቃቶች የተከሰቱ ናቸው። እ.ኤ.አ. በታህሳስ 2022 የመጀመርያው መፍሰስ በጣም ከባድ ስለነበር የሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩር ሰራተኞች ወደ ምትክ ሶዩዝ መመደብ ነበረባቸው። ጉዳዩን ለማስተካከል ብዙ የጠፈር መንኮራኩሮች መላኪያ ፈጅቷል፣ በዚህም ምክንያት ጠፈርተኞቹ ከታቀደው ስድስት ወራት ይልቅ ለአንድ አመት በአይኤስኤስ እንዲቆዩ አድርጓቸዋል። እ.ኤ.አ. በፌብሩዋሪ 2023፣ ለጭነት የሚሆን የሩስያ ፕሮግረስ የጠፈር መንኮራኩር የራሱ የአሞኒያ መፍሰስ አጋጥሞታል።
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- የናሳ ባለስልጣናት ብሎግ ልጥፍ