ናሳ የ Thruster ውቅረትን ለማዘመን የሳይኪ አስትሮይድ ተልዕኮን ለሌላ ጊዜ አራዝሟል

ናሳ የጠፈር መንኮራኩሮችን አወቃቀሮችን ለማሻሻል የሳይቺ አስትሮይድ ተልዕኮውን ለአንድ ሳምንት መራዘሙን አስታውቋል። መጀመሪያ ኦክቶበር 5 እንዲደረግ የታቀደው ማስጀመሪያ አሁን ለጥቅምት 12 ተቀጥሯል። መንኮራኩሩ በፋልኮን ሄቪ ሮኬት ላይ ከኬኔዲ የጠፈር ማእከል ላውንች ኮምፕሌክስ 39A.
መዘግየቱ አስፈላጊ ነው መሐንዲሶች የጠፈር መንኮራኩሩን አቅጣጫ የሚይዙትን ለናይትሮጅን ቀዝቃዛ-ጋዝ ግፊቶች ጥቅም ላይ የሚውሉትን መለኪያዎች እንዲያረጋግጡ ተጨማሪ ጊዜ ለመስጠት። ግፊቶቹ በመጀመሪያ ከተገመተው በላይ በሞቃት የሙቀት መጠን እንደሚሠሩ ከተረጋገጠ በኋላ እነዚህ መለኪያዎች መለወጥ አለባቸው። ግፊቶቹ በሙቀት ገደቦች ውስጥ እንዲሰሩ ማረጋገጥ ለክፍሎቹ የረጅም ጊዜ ጤና አስፈላጊ ነው።
የጄት ፕሮፐልሽን ላቦራቶሪ ዳይሬክተር የሆኑት ላውሪ ሌሺን እንደተናገሩት ግፊቶቹ ዋናው የመቀስቀሻ ስርዓት ባይሆኑም አሁንም ወሳኝ ናቸው በተለይም ከተጀመረ በኋላ ወዲያውኑ። ቡድኑ ይህንን ስጋት በመቅረፍ ወደ ስራው እንደሚቀጥል እርግጠኛ ነው።
መዘግየቱ ለሳይኪ ተልዕኮ የማስጀመሪያ ጊዜን ከሶስት ሳምንታት ወደ ሁለት ሳምንታት ይቀንሳል። የጠፈር መንኮራኩሩ ከጥቅምት 12 እስከ 25 ድረስ በየቀኑ የማስጀመሪያ እድሎች ይኖረዋል። ተልዕኮው በዋናነት ከብረት የተሰራውን ዋናው ቀበቶ አስትሮይድ Psyche ለማጥናት ያለመ ነው። መንኮራኩሩ አወቃቀሩን እና አወቃቀሩን ለማጥናት በአስትሮይድ ዙሪያ በተከታታይ ቀስ በቀስ ዝቅተኛ ምህዋር ውስጥ ለሁለት አመታት ያሳልፋል።
የማስጀመሪያው መዘግየት የተልእኮው ወጪ ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በታች የነበረው ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር እንዲጨምር አድርጓል። በተጨማሪም የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ አስትሮይድ መምጣት ከ1.2 እስከ 2026 ተገፍቷል።
የዘገየ ቢሆንም፣ የሳይኪ ተልእኮው እንደ “በቀር” ተግባር ተመድቧል፣ ይህም ማለት የመንግስት መዘጋት ቢኖርም እንዲቀጥል ይፈቀድለታል። ምክር ቤቱ እና ሴኔት ለመንግስት ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ቀጣይ ውሳኔ ባለማሳለፉ የመዝጋት እድሉ እየጨመረ ነው።
ምንጮች፡- ናሳ