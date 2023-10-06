የናሳ ስርዓት-ሰፊ የደህንነት ፕሮጀክት የአደጋ አስተዳደር እና የአቪዬሽን ደህንነት ማረጋገጫ እድገቶች

ማጠቃለያ:
የናሳ ሲስተም-ሰፊ ሴፍቲ (ኤስደብሊውኤስ) ፕሮጀክት ቴክኒካል ፈተና 1 (TC-1)፡ በጊዜ ውስጥ ተርሚናል አካባቢ ስጋት አስተዳደር በተሳካ ሁኔታ በመተግበሩ አንድ ትልቅ ምዕራፍ ጨርሷል። ይህ ክስተት ከTC-1 ቁልፍ የተወሰደውን እና የቴክኖሎጂ ማሳያዎችን አሳይቷል፣ እና ባለድርሻ አካላትን እና አጋሮችን በፕሮጀክቱ ውስጥ ስላደጉ መሳሪያዎች፣ ቴክኒኮች እና ሂደቶች እምቅ ውይይቶች አሳይቷል። የ TC-1 ችሎታዎች አዳዲስ አደጋዎችን በንቃት ለመለየት እና አደጋዎችን እና አደጋዎችን ለመከላከል የደህንነት ክፍተቶችን ለመቆጣጠር ያለመ ነው። እነዚህ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የአደጋ ግምገማ ስልተ ቀመሮችን፣ የትንበያ ሞዴሊንግ እና የላቀ የመረጃ ትንተና ዘዴዎችን በመጠቀም የአሁኑን የደህንነት አስተዳደር ስርዓቶችን ለማሻሻል እና የወደፊት የአሰራር ስርዓቶችን ይቀርጻሉ።
የ TC-1 ዋና ዋና ስኬቶች አንዱ አደጋዎች ወይም አደጋዎች ከመከሰታቸው በፊት አደጋዎችን እና መንስኤዎችን በመለየት የአደጋ አያያዝ እና የደህንነት ማረጋገጫ ሂደቶችን ለማሻሻል ዘዴዎችን ማዘጋጀት እና ማሳየት ነው. የላቀ የመረጃ ትንተና እና የትንበያ ሞዴል ልማትን በመጠቀም በተርሚናል አካባቢዎች የሚሰሩ ስራዎችን ለመከታተል እና ለመገምገም የተቀናጀ የአደጋ ግምገማ አቅሞች ተመስርተዋል። በተጨማሪም፣ TC-1 የአሠራር ስጋቶችን የሚለዩ እና የሚያሳዩ፣ መረጃን የሚከታተሉ እና የሚያዋህዱ፣ የአደጋ ቅነሳ ስልቶችን የሚገመግሙ እና መንስኤዎችን እና አስተዋጽዖ ምክንያቶችን የሚወስኑ የማሽን መማሪያ ትንታኔ መሳሪያዎችን ለማዘጋጀት ከአጋሮች ጋር ተባብሯል።
የTC-1 ግኝቶች ለቀሪዎቹ የኤስ.ኤስ.ኤስ. ቴክኒካል ፈተናዎች መሰረት ናቸው። ፕሮጀክቱ በ TC-6 ውስጥ የተገኘውን እድገት ማሳደግ እና በትራንስፎርሜሽን የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ላይ የሚያጋጥሙትን የደህንነት ፈተናዎች ለመፍታት ያለመ ለመጪው የቴክኒክ ፈተና 6 (TC-1) መድረክን ያዘጋጃል። የኤስ.ኤስ.ኤስ. ፕሮጀክቱ TC-1 በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ላደረጉት የንዑስ ፕሮጀክት አስተዳዳሪዎች እና አስተባባሪዎች ምስጋናውን ያሰፋል።
(ምንጭ፡ የናሳ ስርዓት-ሰፊ ሴፍቲ ፕሮጀክት)