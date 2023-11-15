ናሳ ያልተለመደ የአጽናፈ ሰማይን ምስል ያሳያል

ናሳ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የዝርዝር ደረጃን በማሳየት የኮስሞስን አስደናቂ ምስል በቅርቡ አሳይቷል። ይህ አስደናቂ እይታ ሊሳካ የቻለው በሃይላቸው እና በትክክለታቸው ከሚታወቁ ሁለት የጠፈር ቴሌስኮፖች የተገኙ መረጃዎችን በማጣመር ሲሆን እነሱም የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ እና የሃብል ጠፈር ቴሌስኮፕ ናቸው።
ተለይቶ የቀረበው ምስል በሁለት የጋላክሲ ስብስቦች መካከል ያለውን የሩቅ ግጭት አጉልቶ ያሳያል። ይህንን ምስላዊነት የሚለየው በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የተቀረፀው የኢንፍራሬድ መረጃ እና ከሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የሚታይ የብርሃን ምልከታ ነው። ይህ የተለያየ የብርሃን የሞገድ ርዝመቶች ጥምረት ስዕሉን አስደናቂ እና የካሊዶስኮፒክ ተጽእኖ ይሰጠዋል.
MACS0416 የተሰየሙት እነዚህ ልዩ የጋላክሲ ስብስቦች ከመሬት 4.3 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀው ይኖራሉ። እነዚህን ቅርጾች የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ከጊዜ በኋላ እንደሚዋሃዱ ይተነብያሉ, ይህም የበለጠ ግዙፍ ስብስብ ይፈጥራሉ.
የሚገርመው፣ በዚህ ሰፊ ጥናት ውስጥ የተካፈሉት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ይህን የጠፈር ስብስብ “የገና ዛፍ ጋላክሲ ክላስተር” ብለው ሰይመውታል። ይህ ሞኒከር ልዩ ቀለም ካላቸው እና ብልጭ ድርግም ከሚሉ የክላስተር መብራቶች የተገኘ ሲሆን ይህም የሚያብለጨልጭ ጌጥ ያጌጠ የበአል ዛፍ ነው።
የናሳ ማስታወቂያ የገና ዛፍን ጋላክሲ ክላስተር ከተለያየ አቅጣጫ የሚይዙ በርካታ ምስሎችን ያካትታል። ከእነዚህ ምስሎች ውስጥ አንዱ በጨዋታ መልክ “Mothra” የሚል ስም ያለው ኮከብ በማሳየት ስለ ዳራ ጋላክሲ ሰፋ ያለ እይታ ይሰጣል።
በተመራማሪዎች ግምት መሰረት፣ ሞትራ ከ11 ቢሊየን አመታት በፊት የነበረ ሲሆን ይህም ከትልቅ ፍንዳታ በኋላ ከ3 ቢሊዮን አመታት በፊት ነበር። ይህንን በማስተዋል ለማየት የራሳችን ፀሀይ ከፀሀይ ስርአት አፈጣጠር ጋር የዛሬ 4.6 ቢሊዮን አመት አካባቢ ነበር ይህም ከምድር አፈጣጠር ጋር ተገጣጠመ።
በእነዚህ አስገራሚ ምስሎች ውስጥ የማይሞቱ እነዚህ የጋላክሲ ስብስቦች የ NASA's Frontier Fields ፕሮግራም አካል ናቸው፣ አጠቃላይ የአጽናፈ ዓለሙን ጥልቅ ቦታዎች ማሰስ። በ2014 በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተጀመረው ይህ ቬንቸር ስለ አጽናፈ ሰማይ አመጣጥ በዋጋ የማይተመን ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
በየጥ:
ጥ: - የአጽናፈ ሰማይን ምስል ለመፍጠር ምን ቴሌስኮፖች ጥቅም ላይ ውለዋል?
መልስ፡ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ እና ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ።
ጥ፡ በምስሉ ላይ ለሚታየው የጋላክሲ ክላስተር ቴክኒካል ስያሜ ምንድነው?
መ: MACS0416.
ጥ፡ እነዚህ የጋላክሲ ስብስቦች ምን ያህል ይርቃሉ?
መ፡ ከመሬት ወደ 4.3 ቢሊዮን የብርሃን አመታት ይርቃሉ።
ጥ፡ “የገና ዛፍ ጋላክሲ ክላስተር” የሚለው ስም ትርጉም ምንድን ነው?
መ፡ ስሙ የበአል ዛፍ ከሚመስሉ የክላስተር ቀለሞች እና ብልጭልጭ መብራቶች የተገኘ ነው።
ጥ፡- “Mothra” የሚል ቅጽል ስም ያለው ኮከብ ዕድሜው ስንት ነው?
መ፡ ከ11 ቢሊዮን ዓመታት በፊት እንደነበረ ይገመታል፣ ይህም ከትልቅ ፍንዳታ በኋላ በግምት 3 ቢሊዮን ዓመታት።
ምንጮች:
- [ናሳ] (https://www.nasa.gov)