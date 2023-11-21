አዲስ የናሳ ተልዕኮ PACE በአየር ንብረት ሳይንስ ፈጠራ ወደ ውስጥ ገባ

የናሳ ፕላንክተን፣ ኤሮሶል፣ ክላውድ እና ውቅያኖስ ኢኮሲስተም (PACE) የጠፈር መንኮራኩር ከናሳ ጎድዳርድ የጠፈር በረራ ማእከል ሜሪላንድ ወደ ፍሎሪዳ አስትሮቴክ የጠፈር ክራፍት ኦፕሬሽን ፋሲሊቲ ጉዞውን አጠናቋል። መሐንዲሶች እና ቴክኒሻኖች የመሬቱን እቃዎች ለማውረድ እና ለማቀነባበር ለማዘጋጀት የ PACE መምጣትን በጉጉት ይጠባበቃሉ። መንኮራኩሩ እ.ኤ.አ. በ2024 መጀመሪያ ላይ ወደ ህዋው እንዲመጥቅ ከታቀደው በፊት ማገዶ እና የመጨረሻውን የመከለል ሂደት ይከናወናል ።
በSpaceX Falcon 9 ሮኬት ላይ የPACE መጪ ተልእኮ በውቅያኖስና በከባቢ አየር መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት በመመርመር ላይ ያተኩራል። በእነዚህ ሁለት አካላት መካከል ያለውን የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልውውጥ በማጥናት ተልዕኮው ናሳ ስለ ውቅያኖስ ባዮሎጂ፣ የከባቢ አየር አየር፣ የአየር ጥራት እና የአየር ንብረት ግንዛቤን ለማሳደግ ያለመ ነው። ከሁለት አስርት አመታት በላይ በዘለቀው አለምአቀፍ የሳተላይት ምልከታ፣ PACE ናሳ የምድርን ስነ-ምህዳር ለማሰስ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ ትልቅ እድገት ያሳያል።
በናሳ ጎዳርድ የጠፈር የበረራ ማዕከል የሚተዳደረው የPACE ፕሮጀክት የአየር ንብረት ሳይንስ ግንዛቤያችንን ለማስፋት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ተልእኮው የአየር ንብረት ለውጥን እና በፕላኔቷ ላይ የሚኖረውን ተፅእኖ ለመቅረፍ ወሳኝ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ናሳ ካለው ቁርጠኝነት ጋር ይጣጣማል። የውቅያኖስ እና የከባቢ አየር መስተጋብርን በጥልቀት በመመርመር፣ PACE ስለ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ተለዋዋጭነት ያለንን ግንዛቤ የማሳደግ እና ለአየር ንብረት ቁጥጥር እና ሞዴልነት ጠቃሚ መረጃ የመስጠት አቅም አለው።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡ PACE ምን ማለት ነው?
መ፡ PACE ማለት ፕላንክተን፣ ኤሮሶል፣ ክላውድ እና ውቅያኖስ ምህዳር ማለት ነው።
ጥ፡ PACE መቼ እንዲጀመር ቀጠሮ ተይዞለታል?
መ፡ PACE በ2024 መጀመሪያ ላይ እንዲጀምር የታለመ ነው።
ጥ፡ የPACE ተልዕኮ ሚና ምንድን ነው?
መ፡ ተልዕኮው በውቅያኖስ እና በከባቢ አየር መካከል ያለውን የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልውውጥ በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት፣ የውቅያኖስ ባዮሎጂ እና የከባቢ አየር ኤሮሶል ምልከታዎችን ለማሻሻል እና የአየር ጥራት እና ከአየር ንብረት ጋር የተያያዙ መለኪያዎችን ለመመርመር ያለመ ነው።
ጥ፡ የPACE ፕሮጀክት የት ነው የሚተዳደረው?
መ፡ የPACE ፕሮጀክት የሚተዳደረው በናሳ የጎዳርድ የጠፈር በረራ ማዕከል ነው።
ጥ፡ ለPACE ተልዕኮ የማስጀመሪያ አገልግሎቱን የማስተዳደር ኃላፊነት ያለበት የትኛው ኤጀንሲ ነው?
መ፡ የPACE ተልዕኮ የማስጀመሪያ አገልግሎት የሚተዳደረው በኔሳ የላውንች አገልግሎት ፕሮግራም በኬኔዲ የጠፈር ማእከል ነው።
ምንጭ፡ ናሳ፣ ከhttps://phys.org/ የተወሰደ