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የናሳ የጠፈር ካፕሱል ከአስትሮይድ ናሙና ጋር በዩታ በረሃ ውስጥ በተሳካ ሁኔታ አረፈ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 24, 2023
የናሳ የጠፈር ካፕሱል ከአስትሮይድ ናሙና ጋር በዩታ በረሃ ውስጥ በተሳካ ሁኔታ አረፈ

ናሳ የጠፈር ካፕሱል ከአስትሮይድ ላይ የተሰበሰበውን ትልቁን የአፈር ናሙና የያዘው በዩታ በረሃ በተሳካ ሁኔታ አረፈ። ከሮቦቲክ የጠፈር መንኮራኩር OSIRIS-REx የተለቀቀው የድድሮፕ ቅርጽ ያለው ካፕሱል ከሶልት ሌክ ሲቲ በስተ ምዕራብ በሚገኘው የማረፊያ ዞን ውስጥ በዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሰፊ የዩታ የሙከራ እና የስልጠና ክልል ውስጥ ገብቷል። ናሙናዎቹ በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ወደሚገኝ አዲስ ላብራቶሪ ይጓዛሉ፤ እዚያም በሳይንቲስቶች ይገመገማሉ።

ካፕሱሉ ቤንኑ ተብሎ ከሚጠራው በካርቦን ከበለፀገው አስትሮይድ ቢያንስ አንድ ኩባያ ፍርስራሹን ይይዛል። የተልእኮው መሪ ሳይንቲስት የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ዳንቴ ላውሬታ፣ የተሰበሰበውን ናሙና ትክክለኛ መጠን ስለሚያሳይ ኮንቴነሩ በሂዩስተን መከፈቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል። ይህ ተልዕኮ የአስትሮይድ ናሙናዎች ወደ ምድር ሲመለሱ ለሁለተኛ ጊዜ የሚያመለክት ሲሆን፥ ጃፓን ከአስትሮይድ ተልዕኮ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ የመለሰች ብቸኛዋ ሀገር ነች።

ናሙናው የተሰበሰበበት አስትሮይድ ቤንኑ የቀደምት የፀሀይ ስርዓት ቅርስ ነው እና እንደ ምድር ያሉ ዓለታማ ፕላኔቶች አመጣጥ እና እድገት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የሳይንስ ሊቃውንት ለሕይወት መፈጠር አስፈላጊ የሆኑትን ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች እንኳን ሊያካትት እንደሚችል ያምናሉ. ከሌላው የምድር አቅራቢያ አስትሮይድ Ryugu የተመለሱት በጃፓን ሃያቡሳ2 ተልዕኮ ከሶስት አመት በፊት እነዚህ የሰማይ አካላት የመጀመሪያዋን ምድር በህይወት ግንባታ ብሎኮች ዘርተዋል የሚለውን መላምት የሚደግፉ ኦርጋኒክ ውህዶችን ይዘዋል።

እ.ኤ.አ. በ2016 የጀመረው OSIRIS-REx ተልእኮ በ2020 ናሙናውን ከመሰብሰቡ በፊት ቤንኑ በመዞር ለሁለት አመታት ያህል አሳልፏል። መንኮራኩሩ 1.9 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመጓዝ ወደ ምድር በመመለስ በዳግም ጊዜ እስከ 2,800 ዲግሪ ሴልሺየስ የሙቀት መጠን ዘልቋል። - መግባት. በዩታ ውስጥ በተሳካ ሁኔታ ማረፉ ለናሳ ትልቅ ስኬት ነው፣ እና ናሙናዎቹ የሶላር ስርዓታችንን አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ለሚያደርጉ ሳይንቲስቶች ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣሉ።

ምንጮች፡ ዘ ጋርዲያን

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