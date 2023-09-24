የአስትሮይድ ናሙና መመለሻ ካፕሱል በተሳካ ሁኔታ በዩታ ነካ

የሳሰር ቅርጽ ያለው ካፕሱል ስለ ሥርዓተ ፀሐይ መወለድ ፍንጭ ሊይዝ የሚችል የአስትሮይድ ቁርጥራጮችን ይዞ በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ከባቢ አየር ወርዶ በዩታ አረፈ። 110 ፓውንድ የሚመዝነው እና 31 ኢንች ስፋት ያለው የናሙና መመለሻ ካፕሱል ከ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር የተለቀቀው ከሰባት አመት ከአራት ቢሊዮን ማይል ጉዞ በኋላ ነው። በ2020 ቤንኑ ተብሎ ከሚጠራው አስትሮይድ የተሰበሰበ ግማሽ ኪሎ ግራም ቋጥኝ እና አፈር ይዟል።
በሚወርድበት ጊዜ፣ ካፕሱሉ ከ 5,000 ዲግሪ በላይ የሙቀት መጠን እና የብሬኪንግ ኃይል 32 እጥፍ የስበት ኃይልን ተቋቁሟል። ሆኖም፣ ፓራሹቶቹን በተሳካ ሁኔታ አሰማርቶ በሰላም ከሶልት ሌክ ከተማ በስተ ምዕራብ ባለው የዩታ ፈተና እና የስልጠና ክልል ነካ።
ከሎክሄድ ማርቲን እና ከዩታ የፈተና እና የስልጠና ክልል የመልሶ ማቋቋም ቡድን በፍጥነት ወደ ማረፊያ ቦታው ደረሱ ለማንኛውም የጉዳት እና የብክለት ምልክቶች ካፕሱሉን ለመመርመር። ካፕሱሉ እንዳልተበላሸ እና ምንም አይነት መጣስ እንደሌለ ተወስኗል ብክለት ወደ ውስጥ ሊገባ ይችላል.
ካፕሱሉ ወደ ጊዜያዊ ንፁህ ክፍል ተጓጓዘ ፣ እዚያም ይገለበጣል እና ናሙናዎቹ በሂዩስተን ወደሚገኘው የጆንሰን የጠፈር ማእከል ለመርከብ ይዘጋጃሉ። ናሙናዎቹ፣ ከአፖሎ ጨረቃ ፕሮግራም በኋላ ትልቁ የውጫዊ ቁሶች ስብስብ ናቸው፣ ስለ ስርአቱ ቀደምት ምስረታ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ዝርዝር ትንታኔዎች ይካሄዳሉ።
የሳይንስ ሊቃውንት ናሙናዎቹ ምድር ለምን ለመኖሪያ ምቹ የሆነች ዓለም እንደሆነች እና የሕይወት ንጥረ ነገሮች በፕላኔታችን ላይ እንዴት እንደደረሱ ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ይረዳሉ ብለው ተስፋ ያደርጋሉ። እንደ ቤንኑ ያሉ በካርቦን የበለጸጉ አስትሮይድስ እነዚህን ቁሳቁሶች ወደ ምድር ያመጡት በፀሃይ ስርአት የመጀመሪያ ደረጃ ላይ እንደሆነ ያምናሉ።
በአጠቃላይ፣ የአስትሮይድ ናሙና መመለሻ ካፕሱል በተሳካ ሁኔታ መውደቁ ናሳ በአስትሮይድ ላይ ባደረገው ጥናት እና በምድር ላይ ባለው የሕይወት አመጣጥ ውስጥ ያላቸውን ሚና ጉልህ የሆነ ምዕራፍ ያሳያል።
ምንጮች:
- ናሳ