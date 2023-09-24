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የናሳ የመጀመሪያው የአስትሮይድ ናሙናዎች ስብስብ በዩታ በረሃ ውስጥ ነካ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 24, 2023
የናሳ የመጀመሪያው የአስትሮይድ ናሙናዎች ስብስብ በዩታ በረሃ ውስጥ ነካ

የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር የሰባት አመት ተልዕኮ በዩታ በረሃ የመጀመሪያውን የአስትሮይድ ናሙናዎች ስብስብ በእርጋታ በማሳረፍ የተሳካ መደምደሚያ ላይ ደርሷል። የታመቀ የናሙና ካፕሱል ከ63,000 ማይል ርቀት ላይ የተዘረጋው በመሬት አቅራቢያ በሚያልፉበት ወቅት ሲሆን ከአራት ሰዓታት በኋላ ገለልተኛ በሆነ ወታደራዊ መሬት ላይ ተነካ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዋናው የጠፈር መንኮራኩር ሌላ አስትሮይድ የማሰስ ተልዕኮውን ይቀጥላል።

የተሰበሰቡት ናሙናዎች በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ወደሚገኝ አዲስ ላብራቶሪ ይጓዛሉ። በማዕከሉ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በፊት በአፖሎ ጠፈርተኞች የተሰበሰቡትን በመቶዎች የሚቆጠሩ ፓውንድ የጨረቃ አለቶች ይቀላቀላሉ። ከአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የተልእኮው መሪ ሳይንቲስት ዳንቴ ላውሬታ ናሙናውን ወደ ቴክሳስ ይሸኙታል። በሂዩስተን ውስጥ የእቃ መያዣው መከፈቱ የተሰበሰበውን ቁሳቁስ መጠን ስለሚገልጽ ጠቃሚ ጊዜ ይሆናል.

ናሳ በኦክቶበር 11 በሂዩስተን በጆንሰን የጠፈር ማእከል የአስትሮይድ ናሙናውን በይፋ ለማሳየት አቅዷል። መግለጫው የናሳ OSIRIS-REx የሳይንስ ቡድን ስለ ናሙናው የመጀመሪያ ትንታኔ በሚወያይበት የዜና ኮንፈረንስ አብሮ ይመጣል። ዝግጅቱ በናሳ ቴሌቪዥን፣ በናሳ መተግበሪያ እና በኤጀንሲው ድረ-ገጽ በቀጥታ ይተላለፋል።

ምንጭ፡- Hindustan Times

ምንጮች:
- የኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ፍቺ፡ መነሻዎች፣ ስፔክትራል ትርጓሜ፣ የሀብት መለያ እና ደህንነት - Regolith Explorer
- የጆንሰን የጠፈር ማእከል ፍቺ፡- በሂዩስተን፣ ቴክሳስ ውስጥ የሚገኝ፣ ለሰው ልጅ የጠፈር በረራ እንቅስቃሴዎች መሪ ማዕከል ሆኖ የሚያገለግል እና በርካታ የምርምር እና የሙከራ ተቋማትን የያዘ የናሳ ተቋም።
- የአፖሎ ጠፈርተኞች ፍቺ፡- በናሳ የአፖሎ ተልእኮዎች ላይ የተሳተፉት የጠፈር ተመራማሪዎች፣ የመጀመሪያዎቹን ሰዎች በጨረቃ ላይ ለማሳረፍ ኃላፊነት የነበራቸው።
– የጨረቃ አለቶች ፍቺ፡- በአፖሎ ተልእኮዎች ለሳይንሳዊ ጥናትና ትንተና ከጨረቃ ላይ የተሰበሰቡ ዓለቶች።

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