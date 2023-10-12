የSpaceX የሮኬት ጅምር በመጥፎ የአየር ሁኔታ ምክንያት ዘግይቷል።

ናሳ እና ስፔስኤክስ በፍሎሪዳ በሚገኘው የኬኔዲ የጠፈር ማዕከል ውስጥ ምቹ ባልሆነ የአየር ሁኔታ ምክንያት የሳይቼ አስትሮይድ ተልዕኮ መዘግየቱን አስታውቀዋል። የመክፈቻው መጀመሪያ ሐሙስ እንዲካሄድ ታቅዶ የነበረው ለዓርብ ጥቅምት 13 ቀን በ10፡19 ሰዓት ተለዋጭ ቀጠሮ ተይዞለታል። የመክፈቻው የቀጥታ ስርጭት በተለያዩ የናሳ ቻናሎች፣ YouTube እና NASA Liveን ጨምሮ ይገኛል።
ተልእኮው የሚካሄደው በስፔስX ባለሶስት-ማበልጸጊያ ፋልኮን ሄቪ ሮኬት በመጠቀም ሲሆን ይህም በአሁኑ ጊዜ ማስጀመሪያው ላይ እና ለበረራ የተዘጋጀ ነው። ናሳ ለሐሙስ ተስማሚ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች 20% እድል ብቻ እንደሚኖር ከተነበየ በኋላ ጅምርውን ለሌላ ጊዜ ለማስተላለፍ የተወሰነው ነው።
አርብ የማስጀመር ሙከራው ካልተሳካ፣ የተልእኮው ቡድን እስከ ኦክቶበር 25 ድረስ የጠፈር መንኮራኩሩን ለማስወንጨፍ ተጨማሪ እድሎች ይኖረዋል።የሳይቼ ተልዕኮ ናሳ ከተለመደው የሮክ እና የበረዶ ስብጥር ይልቅ በብረታ ብረት ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረገውን አስትሮይድ ያሳያል። መንኮራኩሩ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ወዳለው ቦታ 2.2 ቢሊዮን ማይል ያህል ይጓዛል፣ መድረሻው ለመድረስ ስድስት ዓመታት ያህል ይወስዳል።
አንድ ጊዜ አስትሮይድ ከደረሰ በኋላ፣ የጠፈር መንኮራኩሩ 170 ማይል ስፋት ያለው የሰማይ አካልን ለማጥናት የተለያዩ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን ያሰማራል። የሳይንስ ሊቃውንት በዚህ ትንተና ስለ ሥርዓተ ፀሐይ የመጀመሪያ ደረጃዎች እና እንደ ምድር እና ማርስ ያሉ አለታማ ፕላኔቶች አፈጣጠር ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
በተጨማሪም፣ የሳይኪ ተልዕኮ የናሳ የዲፕ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ሲስተም የመጀመሪያ የጥልቅ ቦታ ሙከራ ሆኖ ያገለግላል። ይህ ሌዘር ላይ የተመሰረተ የመገናኛ ዘዴ ለወደፊት የናሳ ተልእኮዎች ከፍተኛ የመተላለፊያ ይዘት ማስተላለፍ ያስችላል ተብሎ ይጠበቃል።
በተያያዘ ዜና ናሳ ባለፈው ወር በተለየ ተልዕኮ ወደ ምድር የተመለሰውን ከቤኑ አስትሮይድ የተገኘውን የድንጋይ እና አቧራ ናሙና በቅርቡ ይፋ አድርጓል።
ምንጮች፡ NASA፣ SpaceX