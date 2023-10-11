ናሳ የጠፈር ጉዞን ሰርዟል በህዋ ጣቢያ መፍሰስ

ናሳ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ በሩሲያ የናኡካ ሳይንስ ሞጁል ላይ የአሞኒያ ቀዝቀዝ ፍንጣቂ ከተገኘ በኋላ ለሐሙስ፣ ኦክቶበር 12 የታቀደውን የጠፈር ጉዞ ሰርዟል። ይህ የጥንቃቄ እርምጃ የተካሄደው በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ የጠፈር ተመራማሪዎችን እና የመሳሪያዎችን ደህንነት ለማረጋገጥ ነው።
የናሳ ባለስልጣናት የምህንድስና እና የበረራ መቆጣጠሪያ ቡድኖች መረጃን እና የቪዲዮ ምስሎችን ከጭረት መውጣቱን እየገመገሙ መሆኑን ተናግረዋል ። አሁን የቆመው ፍንጣቂው በሮስኮስሞስ የበረራ ተቆጣጣሪዎች እና በናሳ የውጭ ጣቢያ ካሜራ እይታዎች ተረጋግጧል። ተንሳፋፊ የአሞኒያ ቅንጣትን የሚያካትቱ የጠፈር ጉዞዎች ብክለትን ለመከላከል ተጨማሪ እርምጃዎች ያስፈልጋቸዋል። የፍሰቱ መንስኤ አሁንም በምርመራ ላይ ነው።
ሮስስኮስሞስ፣ የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ፣ ቀደም ሲል በጥቅምት 25 በታቀደው የጠፈር ጉዞ ወቅት ራዲያተሩን እንዲፈትሹ ሁለት ኮስሞናውያንን ለመስራት አቅዷል። ሁለቱም ናሳ እና ሮስስኮስሞስ ልቅሶው በጠፈር ጣቢያ ስራዎች ላይ የቁሳቁስ ተጽእኖ እንደሌለው አጽንኦት ሰጥተዋል።
የጠፈር መራመዱ መሰረዙ በአይኤስኤስ ላይ አነስተኛ ጥገናን እና እንዲሁም የወደፊቱን የጨረቃ ፍለጋን የሚደግፉ ሙከራዎችን ያዘገያል። የጠፈር መንኮራኩሩ ለናሳ የጠፈር ተመራማሪ ሎራል ኦሃራ እና የአውሮፓ ጠፈር ተመራማሪ አንድርያስ ሞገንሰን ናሙናዎችን እንዲሰበስቡ ታስቦ ነበር። በተጨማሪም ጌትዌይ ተብሎ በሚጠራው የታቀደው የጨረቃ ምህዋር ጣቢያ ምን ሊሆን እንደሚችል በማሳየት ባለከፍተኛ ጥራት ካሜራ መተካት ነበረባቸው።
መዘግየቱ በጥቅምት ወር በኋላ ሊካሄድ በታቀደው የሁለተኛው የዩኤስ ክፍል የጥገና የጠፈር ጉዞ ላይም ተጽዕኖ ያሳድራል። ኦሃራ እና ናሳ የጠፈር ተመራማሪ ጃስሚን ሞግቤሊ የሚያሳዩበት የጠፈር ጉዞ በታሪክ ሁለተኛ ሴት የሆነች የጠፈር ጉዞ ነበር።
የናኡካ ማቀዝቀዣ ልቅሶ ባለፈው ዓመት ውስጥ በሩሲያ አይኤስኤስ መሣሪያዎች ውስጥ ሦስተኛው ነው። የሩስያ ባለስልጣናት በሶዩዝ ኤንድ ፕሮግረስ የጠፈር መንኮራኩር ውስጥ የፈሰሰው በማይክሮሜትሮይድ ጥቃት ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል። የናኡካ መፍሰስ ላይ ምርመራው በመካሄድ ላይ ነው።
ምንጮች:
- ናሳ
- Roscosmos
ትርጓሜዎች
- የአሞኒያ ማቀዝቀዣ፡- በጠፈር መንኮራኩር ውስጥ ያለውን የሙቀት መጠን ለመቆጣጠር የሚያገለግል ንጥረ ነገር።
- ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ)፡- ከተለያዩ አገሮች ለመጡ የጠፈር ተጓዦች የምርምር ላብራቶሪ እና የመኖሪያ ቦታ ሆኖ የሚያገለግል የጠፈር ጣቢያ።
– Spacewalk፡- የጠፈር ተመራማሪዎች መንኮራኩሩን ትተው ወደ ጠፈር የሚደፈሩበት ተግባር ነው።
– ራዲያተር፡- ሙቀትን ከአንድ መካከለኛ ወደ ሌላ ለማስተላለፍ የሚያገለግል መሳሪያ ነው።
- የማይክሮሜትሮይድ ጥቃቶች፡- በጠፈር ውስጥ ባሉ ጥቃቅን ቅንጣቶች እና በጠፈር መንኮራኩሮች ወይም በሌሎች ነገሮች መካከል ግጭቶች።
– ሮስስኮስሞስ፡- የኅዋ ምርምርና ምርምር ኃላፊነት ያለው የሩሲያ ጠፈር ኤጀንሲ።
የምስል ምንጭ
- የምስል ክሬዲት: ናሳ