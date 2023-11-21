አዲስ መጣጥፍ፡ ያልታቀደው የናሳ የጠፈር ተመራማሪ መሳሪያ ቦርሳ ጉዞ

ባልተለመደ ሁኔታ የናሳ የጠፈር ተመራማሪ አካል የሆነው የመሳሪያ ቦርሳ በቅርቡ በተደረገ የጠፈር መንኮራኩር አለመገናኘት እንደ ሳተላይትነት አዲስ ሚና ወሰደ። ይህ ያልተጠበቀ ክስተት የጠፈር ተመራማሪዎችን እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ትኩረት የሳበ ሲሆን ይህም የጠፈር ተመራማሪዎች ልዩ በሆነው የጠፈር አካባቢ ላይ የሚያጋጥሟቸውን ፈተናዎች አጉልቶ አሳይቷል።
የናሳ ጠፈርተኞች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ ከአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ለጥገና በእግራቸው ሲጓዙ በመሳሪያዎች የተሞላውን ነጭ ከረጢት የሚጨብጡትን አጥተዋል። የመሳሪያው ቦርሳ አሁን ከምድር ላይ ወደ 200 ማይል ያህል ርቀት ላይ በመዞር ላይ ነው፣ እና በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ያሉ ታዛቢዎች በቴሌስኮፖች ወይም በቢኖክዮላሮች ሊመለከቱት ይችላሉ።
የጠፈር ፍርስራሾች ስጋቶች ቢነሱም የናሳ ባለስልጣናት የመሳሪያው ቦርሳ በአይኤስኤስ ወይም በምህዋሩ ላይ ባሉ ሌሎች ሳተላይቶች ላይ ፈጣን ስጋት እንደማይፈጥር አረጋግጠዋል። ኤጀንሲው አቅጣጫውን በንቃት እየተከታተለ እና ለብዙ ወራት በምህዋሩ እንደሚቆይ ተንብዮአል።
ይህ ክስተት በጠፈር ተልእኮዎች ወቅት ሊፈጠሩ የሚችሉትን ውስብስብ ችግሮች እና ያልተጠበቁ መሰናክሎች፣ በጣም በጥንቃቄ በታቀዱ ስራዎች እንኳን ለማስታወስ ያገለግላል። የመሳሪያው ቦርሳ ጉዞ በሚቀጥልበት ጊዜ የጠፈር አድናቂዎች እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጊዜያዊ የምህዋር ቆይታው ይማርካሉ።
የጠፈር ተመራማሪዎች በጠፈር ላይ መሳሪያ ሲያጡ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። የናሳ ጠፈርተኛ ኤድ ዋይት እ.ኤ.አ.
NASA በአሁኑ ጊዜ ክስተቱን በማጣራት እና ወደፊት የጠፈር ጉዞዎች ላይ እንደዚህ ያሉ ክስተቶች እንዳይከሰቱ ለመከላከል ተጨማሪ የደህንነት እርምጃዎችን በመተግበር ላይ ይገኛል። እስከዚያው ድረስ፣ የመሳሪያው ቦርሳ እንደ የቦታ ቆሻሻ ተመድቧል እና መለያ 58229/1998-067WC ተመድቧል።
በየጥ:
ጥ፡ የመሳሪያው ቦርሳ ለአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ወይም ለሌሎች ሳተላይቶች ስጋት ነው?
መ፡ አይ፣ የናሳ ባለስልጣናት እንደሚሉት፣ የመሳሪያው ቦርሳ በአይኤስኤስ ወይም በምህዋሩ ላይ ባሉ ሌሎች ሳተላይቶች ላይ ፈጣን ስጋት አይፈጥርም።
ጥ፡ ተመልካቾች የመሳሪያውን ቦርሳ ምህዋር እንዴት መከታተል ይችላሉ?
መ: የመሳሪያው ቦርሳ ቴሌስኮፖችን ወይም ቢኖክዮላስን በመጠቀም በተለይም በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ሊታይ ይችላል።
ጥ፡ ጠፈርተኞች በጠፈር ውስጥ ማርሽ ሲያጡ ይህ የመጀመሪያው ነው?
መልስ፡ አይ፣ የጠፈር ተመራማሪዎች በጠፈር ጉዞዎች ወቅት ሳያውቁት መሳሪያ ያጡባቸው ቀደም ያሉ አጋጣሚዎች ነበሩ።
ጥ: ናሳ ተመሳሳይ ክስተቶችን ለመከላከል ምን እርምጃዎችን እየወሰደ ነው?
መ፡ ናሳ ክስተቱን እየመረመረ እና ለወደፊት የጠፈር ጉዞዎች የተሻሻሉ የደህንነት እርምጃዎችን በመተግበር ላይ ነው።
ጥ፡ የመሳሪያው ቦርሳ ለምን ያህል ጊዜ ምህዋር ላይ ይቆያል ተብሎ ይጠበቃል?
መ፡ ናሳ በመሬት ከባቢ አየር ውስጥ ከመበታተኑ በፊት የመሳሪያው ቦርሳ ለብዙ ወራት ምህዋር ውስጥ እንደሚቆይ ይተነብያል።