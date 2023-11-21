አዲስ ግኝት፡ በናሳ ጠፈርተኞች የጠፋው የመሳሪያ ቦርሳ በዩኬ ሰማይ ውስጥ ይታያል

በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ የሰማይ ተመልካቾችን ቀልብ የሳበ በህዋ ጥናት ላይ አንድ አስደናቂ ክስተት ተከሰተ። የናሳ ጠፈርተኞች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ በፀሀይ ፓነል የመጠገን ተልዕኮ ላይ በነበሩበት ወቅት የመሳሪያ ቦርሳ በአጋጣሚ አስቀምጠዋል። አሁን፣ ይህ በተሳሳተ ቦታ የተቀመጠ የመሳሪያ ቦርሳ በመሬት ዙሪያ ሲዞር በተለይም የኮስሞስ እንቆቅልሾችን ለሚፈልጉ ሁሉ ልዩ ትዕይንት ይሰጣል።
ታዋቂው የቨርቹዋል ቴሌስኮፕ ፕሮጄክት ዋና የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የመሳሪያውን ቦርሳ በተሳካ ሁኔታ ለይተው አውቀውታል፤ ይህም በሌሊት ሰማይ ላይ በሚያምር ሁኔታ ሲንቀሳቀስ ቢኖኩላር ወይም ቴሌስኮፕ ያላቸው አድናቂዎች እንዲመለከቱት አስችሏቸዋል። ቦርሳው፣ ቦርሳ መጠን ያለው መዋቅር ያለው እና እንደ የጠፈር ፍርስራሽ የተሰየመው መለያ ቁጥር 58229/1998-067ደብሊውሲ፣ ከአይኤስኤስ ጋር በቅርበት ታይቷል።
ይህንን ያልተለመደ እይታ ለመመስከር፣ የደቡባዊ ብሪታንያ ነዋሪዎች በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ በቀላሉ የማይወጣውን የመሳሪያ ቦርሳ ለማየት ጥሩ እድል አላቸው። የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች የሚፈቀዱ ከሆነ፣ ማክሰኞ ከቀኑ 6.24፡6.34 እስከ 24፡5.30 ሰዓት ድረስ ተመልካቾች ሊያዩት ይችላሉ። ነገር ግን፣ ይህንን የሰማይ ትዕይንት ለመታየት ጥሩው ጊዜ ህዳር 5.41፣ ከቀኑ XNUMX፡XNUMX እስከ XNUMX፡XNUMX ፒኤም ነው።
የጠፈር ምርምር ብዙውን ጊዜ በቴክኖሎጂ እድገት እና በሳይንሳዊ ምርምር ላይ የሚያተኩር ቢሆንም፣ ይህ አስደናቂ ክስተት ያልተጠበቀውን እና አስደናቂውን የአጽናፈ ሰማይ ተፈጥሮ ያስታውሰናል። በጃፓናዊው የጠፈር ተመራማሪ ሳቶሺ ፉሩካዋ የመሳሪያውን ቦርሳ በአጋጣሚ ማግኘቱ ለታሪኩ አስገራሚ ነገርን ይጨምራል። ባልተጠበቀ ሁኔታ ፉሩካዋ የጠፋውን ዕቃ ሳያውቅ ፎቶግራፍ ሲያነሳ የፉጂ ተራራን ምስል ከአይኤስኤስ ለመቅረጽ እየሞከረ ነበር።
በየጥ:
ጥ: የመሳሪያውን ቦርሳ እንዴት ማየት እችላለሁ?
መ: ቢኖክላር ወይም ቴሌስኮፕ ካለህ በተመደበው ጊዜ ወደ ሰማይ ተመልከት እና የአየር ሁኔታ ቢፈቅድ የመሳሪያውን ቦርሳ በጨረፍታ ማየት ትችላለህ።
ጥ: የመሳሪያው ቦርሳ አደገኛ ነው?
መ: የመሳሪያው ቦርሳ እንደ የጠፈር ፍርስራሾች ተመድቧል, ነገር ግን ምስላዊ መልክው ፈጣን አደጋን አያመጣም.
ጥ፡- ጠፈርተኞቹ የመሳሪያ ቦርሳቸውን እንዴት አጣ?
መ: በሶላር ፓኔል ላይ ጥገናን በሚያከናውንበት ጊዜ ቦርሳው በአጋጣሚ ተወስዶ ወደ ጠፈር ተለቋል።
ጥ: ከተጠቀሱት ቀናት በኋላ የመሳሪያውን ቦርሳ አሁንም ማየት እችላለሁ?
መ: በምህዋሩ የማይገመት ተፈጥሮ እና በከባቢ አየር ሁኔታዎች ላይ ሊታዩ የሚችሉ ለውጦች ምክንያት ታይነት ከተሰጡት ጊዜዎች በላይ ሊለያይ ይችላል።