የጠፋ መሳሪያ ቦርሳ በጠፈር ውስጥ፡ መታየት ያለበት አዲስ የምህዋር ነገር

የመሳሪያ ከረጢት በምድር ላይ በሚዞሩ ነገሮች ላይ አዲስ ተጨማሪ ነገር የሚሆነው በየቀኑ አይደለም፣ ነገር ግን በናሳ የጠፈር ተመራማሪዎች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ በቅርቡ ባደረጉት የጠፈር ጉዞ ላይ የሆነው ያ ነው። እ.ኤ.አ. ህዳር 1 በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ የጥገና ስራ ሲሰሩ የመሳሪያ ቦርሳቸው ተንሸራቶ ወደ ሰፊው ባዶነት ገባ።
ናሳ በብሎግ ልኡክ ጽሁፍ ላይ የመሳሪያው ቦርሳ ሳይታወቅ እንደጠፋ በመግለጽ ክስተቱን አረጋግጧል. የበረራ መቆጣጠሪያዎች የውጭ ጣቢያ ካሜራዎችን በመጠቀም የመሳሪያውን ቦርሳ ማየት ችለዋል. እንደ እድል ሆኖ፣ በከረጢቱ ውስጥ ያሉት መሳሪያዎች ለቀሪው የጠፈር መንኮራኩር አያስፈልጉም ነበር፣ ስለዚህ ምንም አይነት ቀጣይነት ያለው የተልእኮ አላማ ላይ ተጽዕኖ አላሳደረም።
የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ የጠፈር ተመራማሪዋ ሜጋን ክርስቲያን የመሳሪያው ቦርሳ በኤክስ (በቀድሞው ትዊተር በመባል ይታወቅ ነበር) ላይ የተንሳፈፈበትን ቅጽበት የሚያሳይ ምስል አጋርቷል። እንደ ክርስቲያን ገለጻ፣ የመሳሪያው ቦርሳ ለመጨረሻ ጊዜ የታየው በጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ኤጀንሲ የጠፈር ተመራማሪ ሳቶሺ ፉሩካዋ ከፉጂ ተራራ በላይ ከፍ ብሎ ሲዞር ነበር።
የድንጋጤ አጭር ጊዜ ቢኖርም ናሳ የመሳሪያው ቦርሳ ለአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ እና ለሰራተኞቹ ምንም አይነት አደጋ እንደማይፈጥር አረጋግጧል። ሚሽን ኮንትሮል አቅጣጫውን በመተንተን ከጣቢያው ጋር የመጋጨት እድሉ ዝቅተኛ ነው ሲል ደምድሟል።
ስለዚህ, የጠፋው የመሳሪያ ቦርሳ አሁን ምን ይሆናል? Earthsky.org እንደዘገበው፣ ቦርሳው ለብዙ ወራት በምህዋር ውስጥ እንደሚቆይ፣ ቀስ በቀስ ወደ ምድር ከባቢ አየር እስኪደርስ ድረስ ይወርዳል ተብሎ ይጠበቃል። በዛን ጊዜ, በአብዛኛው መበታተን ይችላል.
የሚገርመው ነገር የመሳሪያው ቦርሳ በጣም አንጸባራቂ ነው, ይህም ቁመቱ ሲቀንስ በምድር ላይ ለሚታዩ ተመልካቾች እንዲታይ ያደርገዋል. በሃርቫርድ-ስሚትሶኒያን የአስትሮፊዚክስ ማእከል የስነ ፈለክ ተመራማሪ እና የስነ ፈለክ ተመራማሪ ጆናታን ማክዶውል ቦርሳው በአሜሪካ የጠፈር ሃይል ካታሎግ መዘጋጀቱን እና ካታሎግ ቁጥር 58229/1998-067WC መመደቡን አረጋግጠዋል። ይህ ማለት ማንኛውም ሰው የበይነመረብ ግንኙነት ያለው የሳተላይት መከታተያ ጣቢያ N2YO.com በመጠቀም ቦታውን በቅጽበት መከታተል ይችላል።
ይህ ያልተለመደ የምድር ምህዋር ተጨማሪ ሊሆን ቢችልም፣ የመሳሪያ ቦርሳ ሲሳሳት የመጀመሪያው አይደለም። እ.ኤ.አ. በ 2008 ፣ በጠፈር መንኮራኩር ወቅት የመሳሪያ ቦርሳ ከጠፈር ተመራማሪው ሃይደማሪ ስቴፋኒሺን-ፓይፐር ሲንሳፈፍ ተመሳሳይ ክስተት ተከስቷል። ናሳ የዚያ ቦርሳ ዋጋ ወደ 100,000 ዶላር እንደሚገመት ገምቷል፣ ይህም በጠፈር መንገደኛ ጠፈርተኛ ከጠፋባቸው ትላልቅ እቃዎች አንዱ ያደርገዋል።
በየጥ:
ጥ: የጠፋውን የመሳሪያ ቦርሳ ቦታ እንዴት መከታተል እችላለሁ?
መ: የሳተላይት መከታተያ ጣቢያ N2YO.com በመጠቀም የቦርሳውን ቦታ በቅጽበት መከታተል ይችላሉ።
ጥ: የመሳሪያው ቦርሳ ከምድር ላይ ይታያል?
መ: አዎ፣ የመሳሪያው ቦርሳ ቁመቱን ሲያጣ፣ በምድር ላይ ለሚታሰሩ ታዛቢዎች መታየት አለበት። ነገር ግን እሱን ለመለየት ቢኖክዮላስ ያስፈልጋል።
ጥ፡ ይህ በህዋ ላይ የሚጠፋው የመጀመሪያው የመሳሪያ ቦርሳ ነው?
መ፡ አይ፣ በጠፈር መራመጃዎች ወቅት የመሳሪያ ቦርሳዎች ሲንሸራሸሩ ከዚህ ቀደም የነበሩ ክስተቶች ነበሩ።