ሁለት የናሳ ጠፈርተኞች ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ውጭ ታሪካዊ የጠፈር ጉዞን ጨርሰዋል

በታሪካዊው የኅዋ ምርምር ወቅት፣ ሁለት የናሳ ጠፈርተኞች ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ውጭ የመጀመሪያውን የጠፈር ጉዞ በተሳካ ሁኔታ አጠናቀዋል። ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ በህዋ ላይ ሁሉንም ሴት ከተሽከርካሪ ውጪ የሆነ እንቅስቃሴን (ኢቫ) ለማድረግ እንደ አራተኛው ጥንድ ሴቶች ታሪክ ሰርተዋል።
በጠፈር መራመዱ ወቅት፣ ሞግቤሊ እና ኦሃራ በአይኤስኤስ ላይ ያለውን የፀሐይ ድርድር በትክክል መዞርን ለማረጋገጥ አንድ ቋት ተክተዋል። የጠፈር ጣቢያውን ምቹ ሁኔታ ለመጠበቅ ሌሎች የጥገና ሥራዎችንም አከናውነዋል። ነገር ግን በጊዜ ገደብ ምክንያት የኤሌክትሮኒክስ ሳጥንን ከግንኙነት አንቴና ለማውጣት የታቀደውን ስራ መጨረስ አልቻሉም።
ሞግቤሊ እና ኦሃራ የጠፈር መንገዱን የጀመሩት የጠፈር ሱሳቸውን ወደ ባትሪ ሃይል በመቀየር ኢቫን በይፋ ጀምረዋል። ከዚያም ሞግቤሊ ተጨማሪ የአይኤስኤስ ተንከባላይ የፀሐይ ድርድር ለመትከል መንገድን በማስወገድ ላይ በማተኮር ተግባራቸውን ተከፋፈሉ። አዲሱ ድርድር የሚጨመርበትን ቦታም አስመዝግባለች። በሌላ በኩል፣ ኦሃራ ከጠፈር ጣቢያው የጀርባ አጥንት ትሩስ ወደብ በኩል ባለው የፀሐይ አልፋ ሮታሪ መገጣጠሚያ ላይ አንዱን ትራንዱል የሚሸከሙትን ስብሰባዎች በመተካት ሠርቷል።
ኦሃራ እና ሞግበሊ የተበላሸውን ግንድ የሚይዘውን ብሎኖች በመፈታት ረገድ አንዳንድ ችግሮች ቢያጋጥሟቸውም ተተኪውን በተሳካ ሁኔታ አጠናቀዋል። ሞግቤሊ የኤተርኔት ኬብል ቀጥ አደረገ፣ ኦሃራ ደግሞ መለዋወጫ ትራንድል መያዣውን ከመጫኑ በፊት የሩጫውን ቀለበት ቀባ።
ጠፈርተኞቹ የመጀመሪያ ደረጃ ተግባራቸውን ከጨረሱ በኋላ ወደፊት በሚደረገው የጠፈር ጉዞ ወቅት ለማስወገድ የራዲዮ ፍሪኩዌንሲ ግሩፕ (RFG) የተባለ የኤሌክትሮኒክስ ሳጥን ለማዘጋጀት ተንቀሳቀሱ። በጠፈር መራመዱ መገባደጃ አካባቢ ኦሃራ በመገናኛ አገልግሎት አቅራቢዋ ላይ ትንሽ ችግርን ዘግቦ ነበር ነገር ግን እይታዋን እንደማይጎዳ አረጋግጣለች።
ሞግቤሊ እና ኦሃራ ተግባራቸውን ጨርሰው ወደ አይኤስኤስ የአየር መቆለፊያ ተመለሱ። የጠፈር መንኮራኩሩ በአጠቃላይ 6 ሰአት ከ42 ደቂቃ የፈጀ ሲሆን ይህም ለሁለቱም የጠፈር ተጓዦች የተሳካ ስኬት ነው። ሞግቤሊ በጣም ከምታደንቃት ከኦሃራ ጋር የመጀመሪያውን የጠፈር ጉዞዋን ስለጨረሰችበት ልዩ ጊዜ ደስታዋን ገልጻለች፣ ኦሃራ ግን ሀሳቡን አስተጋብታለች።
ይህ ታሪካዊ የጠፈር ጉዞ በአይኤስኤስ ቀጣይነት ባለው አሰሳ እና ጥገና ውስጥ ሌላ ጉልህ ምዕራፍ ነው። የጠፈር ተመራማሪዎች ትጋት እና ክህሎት ምስክር እና ቀጣይነት ያለው የጠፈር ምርምር እድገትን የሚያሳይ ነው።
በየጥ
1. ከተሽከርካሪ ውጪ የሚደረግ እንቅስቃሴ (ኢቫ) ምንድን ነው?
ከተሽከርካሪ ውጪ የሚደረግ እንቅስቃሴ (ኢቫ) በጠፈር ላይ እያለ ከጠፈር መንኮራኩር ውጪ በጠፈር ተጓዦች የሚደረገውን ማንኛውንም እንቅስቃሴ ያመለክታል። እንደ ጥገና፣ ጥገና እና ሙከራዎች ያሉ የተለያዩ ተግባራትን ለማከናወን በተለምዶ የጠፈር ጉዞዎችን ያካትታል።
2. ስንት ሴት-ሴቶች የጠፈር ጉዞዎች ተከስተዋል?
በታሪክ ውስጥ አራት ሁሉም ሴት የጠፈር ጉዞዎች ነበሩ። ሁሉም ሴት የጠፈር ጉዞን ያደረጉት የመጀመሪያዎቹ ጥንዶች የናሳ ጠፈርተኞች ክርስቲና ኮች እና ጄሲካ ሜየር በጥቅምት 2019 እና ጃንዋሪ 2020፣ ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ በዚህ የቅርብ ጊዜ የጠፈር ጉዞ ተከትለዋል።
3. የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) አላማ ምንድነው?
አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ላይ ያለ ባለብዙ አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ነው። ዋናው ዓላማው ለሳይንሳዊ ምርምር እና በማይክሮ ግራቪቲ ውስጥ ለመሞከር እንደ ላቦራቶሪ ሆኖ ማገልገል ነው. ለአለም አቀፍ ትብብር እና የቴክኖሎጂ እድገቶች በጠፈር ፍለጋ መድረክም ያገለግላል።